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Российская ракета X-101, которая сегодня упала в Украине, была изготовлена в конце 2023 года, - СМИ. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ в ходе сегодняшней атаки применили ракеты, изготовивленные в конце прошлого года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Defense Express.

Журналисты проанализировали неразорвавшуюся маркировку боевой части Х-101. На фотографии, которую получило издание из собственных источников, видна маркировка самого заряда, указывающего на то, что он был произведен в 90-й партии 2023 года. И хотя точное количество партий, которое производится на год, неизвестно, но такой номер партии присущ изделиям, которые были выпущены ближе к концу года.

Російська ракета X-101
Ракета X-101, що не розірвалася у Києві

"Поэтому, скорее всего, этот заряд был произведен в последних месяцах 2023 года. А это уже означает, что полное комплектование ракеты могло произойти совсем недавно. И в целом это еще раз подтверждает то, что сейчас враг для ударов по Украине использует то, что смог выработать, и его ракеты с завода едут на авиабазы", - пишет издание.

По данным Defense Express, главным производителем ракет Х-101 является ГосМКБ "Радуга", входящее в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение". Оно находится в Дубно в 100 км к северу от Москвы. При этом во время недавнего визита военного преступника и министра обороны РФ Шойгу ему рассказали о создании, скорее всего, версии Х-101, которая должна получить усиленную боевую часть весом 800 кг.

Читайте также: Ракетный удар РФ по Киеву: в Святошинском районе в одной из квартир обнаружили не сдетонированную боевую часть ракеты, происходит эвакуация, 10 пострадавших (обновлено)

Издание отметило, что Х-101 для РФ стала основной крылатой ракетой воздушного базирования, которая за время войны была модернизирована. В частности, были внесены изменения в систему навигации DSMAC и установлены ловушки, которые ракета отстреливает при заходе на цель.

Ранее сообщалось, что в Святошинском районе Киева пиротехники изъяли боевую часть ракеты Х-101.
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Топ комментарии
+15
Тим більш очевидно що потрібно бити по заводам виробникам, а їх в гнидораші не так багато...
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23.01.2024 16:40
+6
А скопировать ето говно и запустить обратно по параше никак нельзя? Почему голожопые иранцы копируют все западное оружие а мы не можем скопировать примитивные ракеты и шахеды. У нас дети уже беспилотники собирают по чертежам с интернета а ученые которые за свою жизнь так них.я и не вылепили.
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23.01.2024 16:46
+6
іранці в основному копіюють совкову зброю, якщо мова про ракети, то що у Ірана, що у КНДР вся балістика, це скопійовані R-17 "Ельбрус".

Шахеди банально нема сенсу копіювати - вони невдалий екземпляр. Українські бпла набагато ефективніше. Дві штуки пустив, вони до самого Пітера долітають і уражають нафтобазу. Шахедів пускають по 50 штук і щось уразити у них виходить тільки якщо якась ціль буде обрана несуттєва з військової точки зору - наприклад, пустий будинок культури в якомусь незахищеному місті.
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23.01.2024 16:58
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Тим більш очевидно що потрібно бити по заводам виробникам, а їх в гнидораші не так багато...
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23.01.2024 16:40 Ответить
А чим бити по заводах виробниках цих ракет? Ви не вкурсах що виготовляв всі свої 5 років одноосібнонго правління Херпіду і його команда? Серед виробів були крилаті і балістичні ракети?
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23.01.2024 17:23 Ответить
Тоді поржем по-приколу
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23.01.2024 17:56 Ответить
чим бити ясно що немає, але 1-2 ракети нічого не вирішать, там треба знищити багато цехів і обладнання, а це десятки ракет на один завод, чи навіть дронів, з отнями кілограм вибухівки
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24.01.2024 09:53 Ответить
Цікаво, чи зайдуть в цей пост кацапські ******, які тужились висрати свій вкид про "ето сіфоновий балон" чи "она бетонная" в сусідньому пості?
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23.01.2024 16:42 Ответить
Зазвичай склади ведуть по фіфо, а це значить що на складах голяк. З виробництва відразу на війну, це непогано!!!
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23.01.2024 16:44 Ответить
Не обов'язково. Логічніше за схемою FILO. Але якщо це ракета кінця 23-го, то значить те, що ви написали. Особливо за схемою FILO.
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23.01.2024 16:48 Ответить
Що цікаво, Х-101/Х-102 це один і той самий носій, але Х-102 це з ядерним зарядом. Тобто витрачаючі ці ракети (і щє декілька інших, Іскандери та Кінжали в тому числі) росіяне втрачають можливість наносити ними неочікуваний (тактичний) ядерний удар.
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23.01.2024 16:48 Ответить
А скопировать ето говно и запустить обратно по параше никак нельзя? Почему голожопые иранцы копируют все западное оружие а мы не можем скопировать примитивные ракеты и шахеды. У нас дети уже беспилотники собирают по чертежам с интернета а ученые которые за свою жизнь так них.я и не вылепили.
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23.01.2024 16:46 Ответить
потому что нужно было готовиться к войне и закапывать важные производства под землю. а тепрь поздняк метаться
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23.01.2024 16:56 Ответить
і закопувати не треба,у нас в Карпатах багато в горах бетонних дірок після совка лишилось,недалеко від мене в горі тунель зробили,хотіли відходи туди засунути,не встигли
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23.01.2024 17:23 Ответить
іранці в основному копіюють совкову зброю, якщо мова про ракети, то що у Ірана, що у КНДР вся балістика, це скопійовані R-17 "Ельбрус".

Шахеди банально нема сенсу копіювати - вони невдалий екземпляр. Українські бпла набагато ефективніше. Дві штуки пустив, вони до самого Пітера долітають і уражають нафтобазу. Шахедів пускають по 50 штук і щось уразити у них виходить тільки якщо якась ціль буде обрана несуттєва з військової точки зору - наприклад, пустий будинок культури в якомусь незахищеному місті.
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23.01.2024 16:58 Ответить
пускають по дві штуки,бо нема 20,роями притулиного треба запускати
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23.01.2024 17:27 Ответить
І нахіба всерати щє 18, якщо перші 2 уразили успішно? Рої ж не заради роя запускають, а щоб ппо пройти.
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23.01.2024 18:01 Ответить
20 шт це 60кг вибухівки,а 2 це 6
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23.01.2024 18:45 Ответить
Іран копіює все, що йому потрапляє у руки.
Навіть запчастини до літаків Ф-14 навчився робити.
А це досягнення, бо США зняли "Томкет» з озброєння саме тому, що їх обслуговування було дуже дорогим.
А рідкопаливні «Ельбруси» він скоріше за все, продає, на експорт бо у ірану зʼявилися більш ******* ракети.
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23.01.2024 17:48 Ответить
Ні, мова не йде про приклеювання іранських бейджиків на радянський ельбрус, вони дійсно його після копіювання доробляли по частинам. Меседж був про те, що вони не з нуля розробляли і нам теж було б непогано якийсь gmlrs чи atacams скопіювати. Єдине що, вибухова частина навряд чи може бути вироблена в Україні, подібний завод навіть під землею якась диверсійна криса підірве.
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23.01.2024 18:20 Ответить
90 это год изготовления, а 723 это партия изделий. Это стандартная советская маркировка.
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23.01.2024 16:51 Ответить
Не кізді, її почали розробляти в 1995 році, а першу партію виготовили тіко в 2013.
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23.01.2024 17:08 Ответить
Х-101 На озбронні дійсно з 2013
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23.01.2024 18:52 Ответить
Начинка інтернаціональна -- зі всього світу ?
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23.01.2024 16:55 Ответить
На мій погляд не потрібно було показувати фото цієї не вибухнувшої ракети, бо кацапи переглядуть лінію, яка її виготовляє і виправлять недоліки. Потрібно таку інформацію скривати, хай би кацапи думали, що вибухнуло все, але ж деяких муляє випуск відоса і піару. Роблять те, що вміють - відоси, марафони і піар.
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23.01.2024 17:25 Ответить
Смотрю видосы прилетов по Киеву. Реально тепловые ловушки скидывают, как какой-то геликоптер.
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23.01.2024 17:56 Ответить
це уламки від збиття, а не "теплові ловушки".
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23.01.2024 18:02 Ответить
Женщина, я же не настолько тупой.
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23.01.2024 18:03 Ответить
Ну чомусь жеж сплутали уламки від збиття з тепловими ловушками? Необов'язково ви тупий, може просто ефект Данінга-Крюгера.
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23.01.2024 18:06 Ответить
Вот почему нельзя спорить с женщинами.
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23.01.2024 18:08 Ответить
Для людей типу вас, які ракети бачили тільки в телеграмі, це нормально не розбиратися в тому, як виглядає збиття і падіння уламків. Не переймайтесь.
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23.01.2024 18:10 Ответить
Уже были неоднократно видео, как ракеты летят с тепловыми ловушками.
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23.01.2024 18:22 Ответить
Еще примерно зимой-весной 2023, писали про такие модернизированные ракеты с тепловыми ловушками.
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23.01.2024 18:26 Ответить
Краще би показали українську ракету "виготовлену у 2023 році"!
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23.01.2024 21:50 Ответить
И !? У НАС СКОЛЬКО РАКЕТ СДЕЛАЛИ В 2023 !?
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24.01.2024 10:57 Ответить
 
 