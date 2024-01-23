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Остин призвал участников "Рамштайна" предоставлять Украине еще больше помощи

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

остін

Министр обороны Ллойд Остин убежден, что суверенная и безопасная Украина имеет решающее значение для глобальной безопасности, в связи с чем он призвал участников Контактной группы по обороне Украины, так называемый Рамштайн, продолжать предоставлять Украине еще больше помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Во вторник, открывая виртуальное заседание, он сказал: "Давайте будем честными: наша поддержка Украины в борьбе с тиранией сделает все наши страны более безопасными. Если мы потеряем самообладание, если мы вздрогнем, если мы провалим сдерживание, другие станут агрессорами. Мы только пригласим еще больше кровопролития и еще больше хаоса. Таким образом суверенная и безопасная Украина имеет решающее значение для глобальной безопасности. Мы не должны колебаться в нашей поддержке Украины".

Министр обороны США констатировал, что сражение, которое ведет Украина, "важно для всех наших стран".

"Невероятно храбрые украинские войска продолжают борьбу против кремлевских захватчиков на обширной линии фронта в условиях ужасной зимней погоды. Украинские защитники продолжают наносить значительные потери силам Кремля. Путин продолжает жертвовать ошеломляющим количеством российских войск в своей опрометчивой и безрассудной войне выбора. Путин надеется, что ракеты и беспилотники деморализуют украинский народ и сломят боевой дух украинской армии. Поэтому я призываю эту группу копать глубже, чтобы предоставить Украине больше жизненно важных наземных систем противовоздушной обороны и перехвата", - детализировал он.

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Остин также отметил, что после почти двух лет войны украинский народ решительно противостоит российской агрессии и оккупации, а российская армия "сильно ослаблена и деморализована".

"Российская армия продолжает вновь нести значительные жертвы, а Украина вернула более половины суверенной территории, захваченной Россией со времени неспровоцированного вторжения", - добавил он.

Глава оборонного ведомства США напомнил участникам Рамштайна о недавнем пакете помощи США на сумму 250 млн долларов, который включал в себя 155-миллиметровые и 105-миллиметровые артиллерийские боеприпасы, медицинское оборудование.

Кроме того, Остин вновь констатировал, что нет доказательств "неправильного использования или незаконного перенаправления американского оборудования, предоставленного Украине".

Он также отметил вклад других участников группы.

"Мы должны продолжать концентрироваться как на насущных боевых потребностях Украины, так и на помощи Украине в укреплении и модернизации Сил обороны… именно поэтому Соединенные Штаты организовали конференцию по оборонно-промышленной базе Украины в Вашингтоне в прошлом месяце с целью положить начало новой эре сотрудничества для удовлетворения долгосрочных потребностей безопасности Украины", - пояснил министр.
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Топ комментарии
+4
"хоч чимось" може допомагати Люксембуг або Албанія. Якщо так роблять Штати це значить що вони просто поклали болт
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23.01.2024 17:21
+3
Почніть із себе, тоді закликайте інших, а то якось не гуд 3 місяці дурня клеїти і дулю нам давати...
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23.01.2024 16:51
+2
Та куди вже більше? І так стаити вже нікуди....
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23.01.2024 17:03
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А Остін це читав?
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23.01.2024 16:50 Ответить
Вiн це сказав.
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23.01.2024 18:05 Ответить
Почніть із себе, тоді закликайте інших, а то якось не гуд 3 місяці дурня клеїти і дулю нам давати...
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23.01.2024 16:51 Ответить
Якшо пропонуєте іншим почати з себе то може самі почнете з себе і пригадаєте як так сталося, що "Украіна как актріса нємєцкіх фільмов для взрослих, готова прінімать со всєх сторон в любих колічествах" (С)? А вже потім будете обгавкувати тих, хто хоч чимось допомогає.
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23.01.2024 17:03 Ответить
"хоч чимось" може допомагати Люксембуг або Албанія. Якщо так роблять Штати це значить що вони просто поклали болт
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23.01.2024 17:21 Ответить
А Штати вам чимось зобовʼязані? Чи вам всі навкруги завди чимось зобовʼязані?
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23.01.2024 17:51 Ответить
(до допису "аякжебудапештскіймеморандум" залишилось три .. два.. один...)
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23.01.2024 17:55 Ответить
Вибачаюся, я російською мовою.
Обязана ли нам чем нибудь Америка. Вы киноактрису упомянули. Обязан ли парень девушке после того как добился от неё определённых действий? Или обещать - это не значит жениться?
Мало ли что вам Джонсон обещал, когда предлагал жениться прервать переговоры с кацапами? И ваще, кто такой сегодня Джонсон?
Сейчас, через 2 года после начала войны Америка допускает переговоры с Россией.
В чем смысл двух лет сопротивления?
Знал ли Запад, перед принятием решения о начале военной помощи Украине, о уровне коррупции?
Удар по поту под Ленинградом, преследовал только помощь США в завоевании нефтегазового рынка
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23.01.2024 19:04 Ответить
А ніхто і не "обгавкує", просто не треба нас за носа водити "дамо-не дамо", (тим більше коли обіцяли давати стільки скільки треба, а по факту що?) бо і інші будуть так само хотіти "давати" як і Штати, особливо враховуючи, що більшості інших давати особливо нічого, бо вони самі під їх безпековою парасолькою.
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23.01.2024 17:34 Ответить
Обгавкуєте ви і такі як ви. Штати і Європа нічого не винні Україні. Вони допомогають, за це треба дякувати. А дипломатам ще на додачу розказувати чому треба допомогати і чим це буде для Заходу вигідно. І ні, те шо вам на голову падає бомба - це для інших не аргумент.
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23.01.2024 17:53 Ответить
Дорогий друже, це Європа нам має дякувати, а не ми їй, за те що вона живе у спокої, поки тисячі українців тут гинуть за її спокій і сите життя, а те що Європа нам дає неспівмірно з тим, що ми платимо, а вона отримує. Але судячи з вашого німецького прапорця, цілком зрозуміло від чийого імені ви "співаєте". Співайте далі.
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23.01.2024 18:24 Ответить
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23.01.2024 18:27 Ответить
Не бачу зв'язку. Чому Європа живе спокійно завдяки Україні? Навпаки, Європа переживає за вас. Україна непокоїть Європу. Європа йде на самопожертви, допомагає Вам матеріально. Що то Ви не так все бачите, як воно є насправді.
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23.01.2024 22:00 Ответить
Не пошёл бы ты за русским кораблём.Там и целуй в жопу дядю Сэма.
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23.01.2024 20:13 Ответить
Та куди вже більше? І так стаити вже нікуди....
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23.01.2024 17:03 Ответить
дать еще 7 винтовок. 3 гранаты и 34 патрона
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23.01.2024 17:55 Ответить
Еволюція США від "перевернемо землю і небо" до закликів.
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23.01.2024 18:03 Ответить
Якщо США не можуть майжечотири місяці допомагати Україні,подаючи приклад всім решту ,то американські заклики рашисту і його німецьким холуям ,до самої задниці....
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23.01.2024 18:49 Ответить
Если бы существовал бы прибор для измерения цинизма он бы зашкалил при замера цинизма США и Запада по отношению у Украине.
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23.01.2024 19:14 Ответить
Роби так, як роблю я. Так вчать військових. Генерал Остін знає це. Ось і надайте поважні пани з США ТОМАГАВКИ. І за вами потягнуться інші.
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23.01.2024 19:57 Ответить
Атакамсы давай гад
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23.01.2024 21:52 Ответить
ПРавильно
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24.01.2024 03:14 Ответить
 
 