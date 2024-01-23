РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6877 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
3 584 26
обстрел (20395) Харьков (6546)

В результате утренних ракетных ударов в Харькове повреждены 112 многоквартирных домов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

харків

Коммунальные службы оперативно устраняют последствия ракетных ударов, которые враг нанес утром 23 января. Повреждены 112 многоквартирных и шесть частных домов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в фейсбуке Харьковский городской совет.

Как сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, по состоянию на 13:00 известно о 112 поврежденных многоквартирных и шести частных домах в Киевском и Салтовском районах.

"В целом в результате обстрелов выбито 3,4 тыс. окон. Сотрудники коммунальных предприятий "Харьковспецстрой", "Харьковское ремонтно-строительное предприятие" и "Харьковжилстрой" уже закрыли более 300 окон", - говорится в сообщении.

Как сообщили в городском совете, в 38 домах отключено отопление, в 27 – свет, в 16 – газоснабжение.

Смотрите также: Число пострадавших от ракетного удара по Харькову возросло до 63. ФОТОрепортаж

Работы по устранению последствий ракетных ударов продолжаются.

Напомним, утром 23 января россияне нанесли по жилым районам Харькова около 12 комбинированных ракетных ударов – системы С-300, Х-32 и "Искандер". В результате обстрела 6 человек погибли, 57 получили ранения.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7
Бідні люди, надворі зима, а вони залишилися голі і босі, голодні, налякані... А що попереду? Кацапам ніколи не буде прощення, ніколи! Вони весь час так поступали з українцями і тими, хто їх не підтримує. Щг сьогодні під вечір у своєму відосі Херпіду скаже, що кацапи будуть наказані і піде собі спокійно спасти.
показать весь комментарий
23.01.2024 17:20
+4
Капєц! Горіти всім лаптєногим "братанам" у Вогні. ВСІМ!
показать весь комментарий
23.01.2024 17:15
+4
Но целиться надо по военным объектам, конечно. Или так говорить.
"Если они хотят видеть все это регулярно, то надо предоставить им возможность смотреть на это через свои разбитые окна и живьем, без истеричного завывания Соловьева или Скабеевой. Оно начнет доходить через барабанные перепонки и внутренности, которые воспринимают взрывную волну. Ничего другого там уже не поможет. Режим настолько постарался в деле возгонки кровавого живодерства, что только таким клином еще возможно выбить этот клин и сделать это может только Украина. Время уже давно пришло. Пора их лечить передозом".
https://dl-news.defence-line.org/?p=21756
показать весь комментарий
23.01.2024 18:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
пздц...
показать весь комментарий
23.01.2024 17:15 Ответить
Капєц! Горіти всім лаптєногим "братанам" у Вогні. ВСІМ!
показать весь комментарий
23.01.2024 17:15 Ответить
Бідні люди, надворі зима, а вони залишилися голі і босі, голодні, налякані... А що попереду? Кацапам ніколи не буде прощення, ніколи! Вони весь час так поступали з українцями і тими, хто їх не підтримує. Щг сьогодні під вечір у своєму відосі Херпіду скаже, що кацапи будуть наказані і піде собі спокійно спасти.
показать весь комментарий
23.01.2024 17:20 Ответить
А по Белгороду ответочку слабо? Или Патрушев в Омане запретил?
показать весь комментарий
23.01.2024 17:22 Ответить
Назвіть хоч одну причину - нащо витрачати наддефіцитні боєзапаси на Бєлгород? Щоб ще більше консолідувати довбонутих покидьків?
Озброєння використовувати виключно на фронті та по стратегічним об'єктам!
показать весь комментарий
23.01.2024 17:25 Ответить
Называю. Чтобы убить как можно больше кацапов.
показать весь комментарий
23.01.2024 17:36 Ответить
І як вбивство мирних орків (за рахунок вбивства військових орків) наблизить перемогу України? Коли буде більше зброї - тоді можна й це...
показать весь комментарий
23.01.2024 17:44 Ответить
До Белгорода можно старыми совковыми смерчами и ураганами достать.
Они неточные и на фронте бесполезные, но для кацапского биомусора сгодятся.
показать весь комментарий
23.01.2024 17:48 Ответить
Ні хєра собі "бесполєзниє"!
показать весь комментарий
23.01.2024 17:56 Ответить
Полезные, узбагойся. По площадям лупить. Типа Белгорода.
показать весь комментарий
23.01.2024 18:06 Ответить
Но целиться надо по военным объектам, конечно. Или так говорить.
"Если они хотят видеть все это регулярно, то надо предоставить им возможность смотреть на это через свои разбитые окна и живьем, без истеричного завывания Соловьева или Скабеевой. Оно начнет доходить через барабанные перепонки и внутренности, которые воспринимают взрывную волну. Ничего другого там уже не поможет. Режим настолько постарался в деле возгонки кровавого живодерства, что только таким клином еще возможно выбить этот клин и сделать это может только Украина. Время уже давно пришло. Пора их лечить передозом".
https://dl-news.defence-line.org/?p=21756
показать весь комментарий
23.01.2024 18:15 Ответить
так кацапы с аэродрома белгорода и бьют по Харькову...не причина...?
показать весь комментарий
23.01.2024 17:45 Ответить
ну то й що? замість винищення арт систем бити по бєлгороду..., як це допоможе в майбутньому уникати обстрілів Харкова? якщо винищити цей бєлгород зовсім, на росіїї цього ніхто не помітить - там люди це сміття, може тільки в оон це помітять та засудять Україну за беззмістовні вбивства цивільних..., якась дичина, ця пропозиція...
показать весь комментарий
23.01.2024 18:00 Ответить
я написал по аэродрому белгорода, что не ясно...?
показать весь комментарий
23.01.2024 20:05 Ответить
Про злочини рашистів має знати весь світ ,для цього має бути інформаційна політика, канали іномовлення ,а не нікчемний марафон і фрі дом ,вже дійшло до повного абсурду рашиські вбивці називають нас терористами і нацистами ,насправді все виходить навпаки саме рашиський терористичний режим творить геноцид в Україні ,необхідно доносити правду до світової спільноти.Але владу схоже більше турбують рейтинги і знову переобратись на виборах чим думати як перемогти смертелного ворога ,світове зло.
показать весь комментарий
23.01.2024 18:24 Ответить
Підтримую. Має бути англійськомовний телеканал, який доносив би світу правду, бо США, Англія, Канада, ЄС та інші англомовні країни підтримують Україну і їх громадяни мають знати правду, а не брехню кацапів, але в нас Херпіду вперто фінансує за державні кошти російськомовні Дом і Фрідом.
показать весь комментарий
23.01.2024 19:15 Ответить
 
 