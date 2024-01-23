В результате утренних ракетных ударов в Харькове повреждены 112 многоквартирных домов
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Коммунальные службы оперативно устраняют последствия ракетных ударов, которые враг нанес утром 23 января. Повреждены 112 многоквартирных и шесть частных домов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в фейсбуке Харьковский городской совет.
Как сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, по состоянию на 13:00 известно о 112 поврежденных многоквартирных и шести частных домах в Киевском и Салтовском районах.
"В целом в результате обстрелов выбито 3,4 тыс. окон. Сотрудники коммунальных предприятий "Харьковспецстрой", "Харьковское ремонтно-строительное предприятие" и "Харьковжилстрой" уже закрыли более 300 окон", - говорится в сообщении.
Как сообщили в городском совете, в 38 домах отключено отопление, в 27 – свет, в 16 – газоснабжение.
Работы по устранению последствий ракетных ударов продолжаются.
Напомним, утром 23 января россияне нанесли по жилым районам Харькова около 12 комбинированных ракетных ударов – системы С-300, Х-32 и "Искандер". В результате обстрела 6 человек погибли, 57 получили ранения.
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Они неточные и на фронте бесполезные, но для кацапского биомусора сгодятся.
"Если они хотят видеть все это регулярно, то надо предоставить им возможность смотреть на это через свои разбитые окна и живьем, без истеричного завывания Соловьева или Скабеевой. Оно начнет доходить через барабанные перепонки и внутренности, которые воспринимают взрывную волну. Ничего другого там уже не поможет. Режим настолько постарался в деле возгонки кровавого живодерства, что только таким клином еще возможно выбить этот клин и сделать это может только Украина. Время уже давно пришло. Пора их лечить передозом".
https://dl-news.defence-line.org/?p=21756