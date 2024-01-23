Россияне готовятся к долгосрочной конфронтации с Западом, - руководитель литовской разведки Яунишкис

Глава Департамента государственной безопасности Литвы (VSD) Дариус Яунишкис считает, что странам НАТО следует ожидать провокаций на общих границах с РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой LRT.

По словам Яунишкиса, Литве следует ожидать агрессивной риторики со стороны Кремля.

"Мы видим, что Кремль готовится к долгосрочной конфронтации с Западом и имеет достаточно широкий спектр средств и инструментов, которые он, несомненно, использует, чтобы снизить поддержку Украины Западом", - сказал он.

Руководитель разведки отметил, что ожидается использование информационных и киберопераций, россияне также продолжат ядерный шантаж.

Нельзя исключать и инциденты на территории стран НАТО, инициированные Россией. По его словам, также возможно более активное давление со стороны Кремля на Калининградскую область.

"Они рассматривают Калининград как свое слабое место. Безусловно, с их стороны можно ожидать агрессивной риторики в сторону Литвы, в частности по ситуации в Калининграде", - добавил Яунишкис.

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