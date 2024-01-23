Россияне готовятся к долгосрочной конфронтации с Западом, - руководитель литовской разведки Яунишкис
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Глава Департамента государственной безопасности Литвы (VSD) Дариус Яунишкис считает, что странам НАТО следует ожидать провокаций на общих границах с РФ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой LRT.
По словам Яунишкиса, Литве следует ожидать агрессивной риторики со стороны Кремля.
"Мы видим, что Кремль готовится к долгосрочной конфронтации с Западом и имеет достаточно широкий спектр средств и инструментов, которые он, несомненно, использует, чтобы снизить поддержку Украины Западом", - сказал он.
Руководитель разведки отметил, что ожидается использование информационных и киберопераций, россияне также продолжат ядерный шантаж.
Нельзя исключать и инциденты на территории стран НАТО, инициированные Россией. По его словам, также возможно более активное давление со стороны Кремля на Калининградскую область.
"Они рассматривают Калининград как свое слабое место. Безусловно, с их стороны можно ожидать агрессивной риторики в сторону Литвы, в частности по ситуации в Калининграде", - добавил Яунишкис.
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Мы живём не в постиндустриальной эпохе и индикатором подготовки к войне, опять же, является увеличение производства стали (в Англии закрыли последний доменный цех) электроэнергии и импорт газа (взрывчатые вещества)
Перед второй мировой о подготовке Германии именно к вторжению в Россию следили по поголовью овец в Аргентине.
Валиться... Ахтунг!
Рецесія на весь рік...
Я би лонганув ...
Если дела идут плохо, то в скором времени они пойдут ещё хуже.
Правда, если положение дел улучшается, значит мы чего то не замечаем.
..... Нам при международним положении придется ограничиться оборонительной позицией по отношению к Антанте, но несмотря на полную неудачу нашего первого случая, нашего первого поражения, ми еще раз и еще раз перейдьом от оборонительной позиции к наступлению, пока ми всех не разобйом до конца.
Конференція була скликана щоб зализати рани від катастрофи у Польській війні.