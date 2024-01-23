РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6877 посетителей онлайн
Новости За рубежом
2 311 12
Литва (2131) НАТО (8955) россия (91348) внешняя разведка (232)

Россияне готовятся к долгосрочной конфронтации с Западом, - руководитель литовской разведки Яунишкис

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Глава литовської розвідки попереджає про агресію Росію в бік країн НАТО
Фото: Источник

Глава Департамента государственной безопасности Литвы (VSD) Дариус Яунишкис считает, что странам НАТО следует ожидать провокаций на общих границах с РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой LRT.

По словам Яунишкиса, Литве следует ожидать агрессивной риторики со стороны Кремля.

"Мы видим, что Кремль готовится к долгосрочной конфронтации с Западом и имеет достаточно широкий спектр средств и инструментов, которые он, несомненно, использует, чтобы снизить поддержку Украины Западом", - сказал он.

Руководитель разведки отметил, что ожидается использование информационных и киберопераций, россияне также продолжат ядерный шантаж.

Нельзя исключать и инциденты на территории стран НАТО, инициированные Россией. По его словам, также возможно более активное давление со стороны Кремля на Калининградскую область.

"Они рассматривают Калининград как свое слабое место. Безусловно, с их стороны можно ожидать агрессивной риторики в сторону Литвы, в частности по ситуации в Калининграде", - добавил Яунишкис.

Читайте также: Армия РФ усилила атаки по всему фронту, поэтому увеличился уровень потерь, - британская разведка
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
Они этим занимаются уже больше 15 лет, а чувак только сейчас очнулся.
показать весь комментарий
23.01.2024 17:41
+5
Китайський фондовий ринок продовжує стрімко валитися. Зараз він на мінімумах часів ковідної паніки. Може, для цього є об'єктивні екон.причини. АЛЕ, теоретично, таке ще й є одним з індикаторів підготовки до війни (бо неминучі інсайди та чутки спонукають виходити в кеш)
показать весь комментарий
23.01.2024 17:41
+3
Вони противостояням з Заходом займаються без перерви на протязі як мінімум століть пять - інколи цей процес вони пригальмовують ( коли нема шо їсти до прикладу) але процес не зупиняється ні на мить.
показать весь комментарий
23.01.2024 18:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сенсаційна новина!!!!!!!!Слідкуємо уважно за подальшим розвитком ситуації!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
23.01.2024 17:40 Ответить
Они этим занимаются уже больше 15 лет, а чувак только сейчас очнулся.
показать весь комментарий
23.01.2024 17:41 Ответить
Вони противостояням з Заходом займаються без перерви на протязі як мінімум століть пять - інколи цей процес вони пригальмовують ( коли нема шо їсти до прикладу) але процес не зупиняється ні на мить.
показать весь комментарий
23.01.2024 18:00 Ответить
Китайський фондовий ринок продовжує стрімко валитися. Зараз він на мінімумах часів ковідної паніки. Може, для цього є об'єктивні екон.причини. АЛЕ, теоретично, таке ще й є одним з індикаторів підготовки до війни (бо неминучі інсайди та чутки спонукають виходити в кеш)
показать весь комментарий
23.01.2024 17:41 Ответить
та це таке.
Мы живём не в постиндустриальной эпохе и индикатором подготовки к войне, опять же, является увеличение производства стали (в Англии закрыли последний доменный цех) электроэнергии и импорт газа (взрывчатые вещества)
Перед второй мировой о подготовке Германии именно к вторжению в Россию следили по поголовью овец в Аргентине.
показать весь комментарий
23.01.2024 19:18 Ответить
Глянув - таки да...
Валиться... Ахтунг!
Рецесія на весь рік...
показать весь комментарий
23.01.2024 17:58 Ответить
Правда є можливість короткочасного росту...
Я би лонганув ...
показать весь комментарий
23.01.2024 18:04 Ответить
Законы Мерфи:
Если дела идут плохо, то в скором времени они пойдут ещё хуже.
Правда, если положение дел улучшается, значит мы чего то не замечаем.
показать весь комментарий
23.01.2024 19:21 Ответить
"Ми бачимо, що Кремль готується до довгострокової конфронтації із Заходом і має досить широкий спектр засобів та інструментів,(зокрема США І фатерлянд )котрих він, безсумнівно, вже викорисовує , щоб зменшити підтримку України Заходом",
показать весь комментарий
23.01.2024 18:42 Ответить
Пане Яунішкіс, а Йєнс казав що ВСЕ норм,,, спистів мабуть??,,
показать весь комментарий
23.01.2024 18:44 Ответить
Litve segodnia priniali dopolnitelno formirovat diviziju eto 10 tysiac soldat,takze dlia nix zakupajetsia tanki leopard 2a7 ili 2 a8 poka ecio idut peregovori za miliard primerno evro zakupet.Realno litovskaja armija budet voruzena nemeckim oruzijam sto jest u nemcev to i zdes.Nacinaja s avtomatov koncaja tankami.Takze uvelycyvajet cyslo prizivnikov na 2 raza
показать весь комментарий
23.01.2024 19:04 Ответить
Наведу останній абзац виступу Валодькі Ульянова, на 9 конференції РСДРП 20 вересня 1920 року. Опублікований А.Н. Яковлєвим. Сама стенограмма до цього часу закрита. Сам Ульянов просив делегатів не записувати.
..... Нам при международним положении придется ограничиться оборонительной позицией по отношению к Антанте, но несмотря на полную неудачу нашего первого случая, нашего первого поражения, ми еще раз и еще раз перейдьом от оборонительной позиции к наступлению, пока ми всех не разобйом до конца.
Конференція була скликана щоб зализати рани від катастрофи у Польській війні.
показать весь комментарий
23.01.2024 20:26 Ответить
 
 