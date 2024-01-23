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Новости ПроисшествияВойна в Украине
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ООН (3933) восстановления (66)

УВКБ ООН отремонтировало более 27 500 домов в Украине

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Комісія УВКБ ООН оглядає відремонтовані будинки

Сегодня верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди вместе с послом Японии в Украине Мацудой Кунинори и руководителем Офиса Генерального Директората Европейской Комиссии по гуманитарной помощи и гражданской защите населения Клаудией Амарал посетили семьи и населенные пункты в Киевской области. Целью визита было оценить результаты ремонта жилых домов и рассмотреть новые решения для людей, чьи дома получили повреждения или были уничтожены в результате войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

В сообщении говорится, что УВКБ ООН вместе с партнерами в сотрудничестве с Кабмином, региональными и местными властями завершили ремонт более 27 500 домов по всей стране с начала массированной эскалации войны в феврале 2022 года, и это количество растет еженедельно.

"Ремонт домов не только восстанавливает их физические структуры, но и играет решающую роль в психологическом восстановлении людей вместе со структурой громад, изуродованных войной. Я был в Ирпене несколько месяцев после того, как в этих районах был восстановлен контроль правительства Украины, и был шокирован масштабами увиденных разрушений. Когда я вернулся сюда и увидел восстановление города, снова переполненного людьми, это внушило мне надежду и показало, как УВКБ ООН способствует решительности людей и громад по восстановлению. Это было бы невозможно без руководства правительства Украины, региональных и местных властей, а также мощной поддержки ключевых партнеров и доноров, которая должна продолжаться и дальше", - отметил Филиппо Гранди, Верховный комиссар ООН по делам беженцев.

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Кроме долгосрочных ремонтов домов и многоэтажных зданий УВКБ ООН также предоставляет материалы для экстренного ремонта сразу после атак, как это было после недавних обстрелов в Харькове, Кривом Рогу и Одессе, которые посетил Гранди в последние дни, чтобы увидеть своими глазами разрушение и немедленное гуманитарное реагирование. С начала полномасштабного вторжения более 271684 человек получили такие наборы для экстренного ремонта, что позволило им быстро отремонтировать повреждения своих домов.

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Топ комментарии
+2
Велика їм подяка. Чомусь впевнений, що за половину цих будинців вже Херпіду через Шмигаля списав із бюджету, за які ніби відремонтували ці будинки і вивів в офшори. Як ті, що тирили крупу, мкрони з "гумнітарки" втримаються і не вкрадуть гроші?
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23.01.2024 19:05
+1
Это то самое бесполезное ООН,которое
вымерло и не имеет права на существование?
Та не,это видать другое ООН.
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23.01.2024 19:16
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І що саме погане. Ось розумієш, що все це пиз...діж, а немає засобів довести і ткнути благодіїв з оон ї...балом у їхнє ж гімно.
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23.01.2024 19:02 Ответить
Велика їм подяка. Чомусь впевнений, що за половину цих будинців вже Херпіду через Шмигаля списав із бюджету, за які ніби відремонтували ці будинки і вивів в офшори. Як ті, що тирили крупу, мкрони з "гумнітарки" втримаються і не вкрадуть гроші?
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23.01.2024 19:05 Ответить
зе!шмигаль, сцикля, новонароджені, в порівнянні з комісарами оон. там таким баблом оперують, і хер кого допустять!
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23.01.2024 19:10 Ответить
кожний квартал інспекція, обхід, опитування.
а ці дома відремонтували, згідно цивільних стандартів, або так і залишили від жека?
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23.01.2024 19:08 Ответить
Это то самое бесполезное ООН,которое
вымерло и не имеет права на существование?
Та не,это видать другое ООН.
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23.01.2024 19:16 Ответить
Що за сморід лаптєй у коментарях ☝️
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23.01.2024 19:19 Ответить
39 В ДЕНЬ !?
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23.01.2024 19:56 Ответить
Посмотрите на это видео . 20 дней в Мариуполе. https://youtu.be/X-0EFVMSgGE.
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23.01.2024 20:05 Ответить
Без слез , это видео невозможно посмотреть !. За что кремлевская чума вторглась и напала на Украину ? До 2014 года к русским Украина была самая дружелюбная соседняя страна.
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23.01.2024 20:20 Ответить
Не знаю, що вони там показують, але... По сусідству в мене наразі живе жіночка з Ірпіня, в неї квартира на четвертому поверсі, п'ятий поверх зруйнований повністю. Побігали люди по адміністраціях і отримали кукіш, домовились скинутись по 50 тис, на дах, щоб хоч залишки не топило, а жителі з 5-зо поверху відмовився скидатись, бо накривати нічого. Люди з нижніх поверхів не готові платити за відбудову квартир 5-го поверху, бо свої нема за що відновлювати. Сусідньому ОСББ, де будинок менше пошкоджений, щось виділили в адміністрації на ремонт фасадів, даху і вікна, а внутрішній розгром залишили на жителів. Ось так фінансують ніби зі своєї кишені, точніше мабуть буде - через свою кишеню проціджують фінансування, яке отримують з-за кордону.
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24.01.2024 00:55 Ответить
 
 