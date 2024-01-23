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Новости За рубежом
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Парламент Турции ратифицировал вступление Швеции в НАТО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

туреччина

Парламент Турции ратифицировал заявку Швеции о вступлении в НАТО. Теперь Венгрия остается единственной страной НАТО, которая до сих пор не приняла решения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

После нескольких месяцев затягивания и обсуждений турецкий парламент в конце концов дал свое согласие на расширение НАТО. На сегодняшнем пленарном заседании турецкие парламентарии ратифицировали заявку Швеции на присоединение к Североатлантическому альянсу.

Теперь документ отправляется к турецкому президенту Реджепу Эрдогану. Он должен его подписать и передать в Государственный департамент США.

Единственной страной НАТО, которая до сих пор не приняла решение относительно заявки Швеции, остается Венгрия. Сегодня венгерский премьер Виктор Орбан предложил шведскому коллеге приехать в Будапешт, чтобы обсудить этот вопрос. В Швеции ему ответили, что говорить не о чем.

Читайте также: Не видим причин вести переговоры в нынешней ситуации, - Швеция о диалоге с Венгрией относительно вступления в НАТО
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Топ комментарии
+16
Один маленький проплачений полудурок робе великі хвилі в цілій Європі.
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23.01.2024 22:23
+14
Шо сі стало? Кинули орКбана на амбразуру?
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23.01.2024 22:17
+14
орбан спіймав облизня, ще й Більстрем встиг його ***** послати.
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23.01.2024 22:46
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Шо сі стало? Кинули орКбана на амбразуру?
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23.01.2024 22:17 Ответить
Шось у лісі здохне, дай бог
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23.01.2024 22:20 Ответить
Орбана, схоже, скоро допроситься...
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23.01.2024 22:22 Ответить
Один маленький проплачений полудурок робе великі хвилі в цілій Європі.
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23.01.2024 22:23 Ответить
Значит таки сторговались у турок сейчас с экономикой не очень.
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23.01.2024 22:24 Ответить
Ну, щось хороше османи зробили. Це факт.

Тепер залишається припинити окупацію Кіпру (як раз кругла річниця!), і перестати постачати ху%лу мікросхеми. Одразу авторитет країни підвищиться.
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23.01.2024 22:26 Ответить
мінфін США вже потроху нагинає турецькі фінустанови за тразакції з кацапами. Так що потічок міліє вже.
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23.01.2024 22:49 Ответить
Це добре! 👍
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23.01.2024 22:55 Ответить
Ну чому мадяри такі *******?
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23.01.2024 22:27 Ответить
Бо їхніх предків на Уралі лавиною по головах йо"нуло.
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23.01.2024 22:30 Ответить
А наші 73% шо, кращі?
Не всі там "мад'яри", як і не всі у нас з тих 73%.
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23.01.2024 22:38 Ответить
Проте у вас за тампона фєсєбєшнава 50% це ще гірше.
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24.01.2024 01:03 Ответить
Гарна новина!! Дуже гарна!
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23.01.2024 22:35 Ответить
Може хтось в моїх словах побачить крамолу, але я за те щоб орбан затягував рішення. По суті це нічого не змінить, але вітю все більше будуть хотіти кохати в задній отвір
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23.01.2024 22:39 Ответить
Якісь у Вас трохи збочені геополітичні думки. 😂
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23.01.2024 22:48 Ответить
Та ФУ на Вас!

Це називається "Карма"!
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24.01.2024 01:20 Ответить
Svedi mozet zablokirovat pomoc vengram s ES,eto 30 miliardov evro.Tak sto takoj vybor,turkov tak nemogli svedi,a zdes mozet
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23.01.2024 22:52 Ответить
орбан спіймав облизня, ще й Більстрем встиг його ***** послати.
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23.01.2024 22:46 Ответить
Віктор Орбан, а х*й - орган!
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23.01.2024 23:05 Ответить
Ну зараз в Орбана пердак точно підгорить, Фіцо на старті.
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23.01.2024 23:07 Ответить
Коли вже українське керівництво навчиться розмовляти з Орбаном, як шведи - тобто посилати його на×уй ще до того, як він закінчить речення.
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23.01.2024 23:32 Ответить
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24.01.2024 03:14 Ответить
Вітання линуть у Стокгольм і... мацкву!
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24.01.2024 00:00 Ответить
Ру zня шо з ĭ6aлом?
😱😱😱😱😱😱😱😱😱
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24.01.2024 01:14 Ответить
 
 