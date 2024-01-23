Харьков обстреливают третий раз за день. Пострадали 7 человек, - Терехов (обновлено)
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об очередном обстреле города.
Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал мэра и Воздушные силы.
В телеграм-канале Воздушных сил ВСУ появилось сообщение об угрозе обстрела Харькова баллистическими ракетами.
После этого Терехов заявил о взрыве в городе.
"Харьков третий раз за день под ракетным обстрелом. Взрыв. Будьте осторожны", - написал он.
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в своем телеграм-канале сообщил о том, что ракетный удар был нанесен по Киевскому району Харькова.
"Предварительно - три попадания. Есть повреждения гражданской инфраструктуры. Экстренные службы выехали на места, информация о пострадавших уточняется", - отметил Синегубов.
Позже Игорь Терехов сообщил о семи пострадавших.
По последней информации, в результате обстрелов Харькова сегодня погибли 8 человек, среди них один ребенок.
Пожалуйста, подождите...
Адже припинити обстріли Харкова можна елементарно.
Обстріляли рашисти Харків, відразу повинна бути відповідь у вигляді обстрілу Білгорода.
Коли рашисти постійно будуть отримувати у відповідь то заспокояться
Тим більше Білгород можна дістати навіть гаубицями, які б'ють на 40 км
Але ця влада верховного зрадника, мовчить.
Ну добре, Зеля типу зрадник а де той ''захисник українців'' Залужний.
Залужний ти де, сховався?
Тепленьке крісло важливіше за справедливість?
Де совість, чи тільки селфі та гучні слова залишились від нього!
Хіба що самі білгородці згадають своє коріння і почнуть оперативно здавати позиції пускових ЗСУ.
І Зелі, і Залужному і всім їм насрати на Харків та і на всіх громадян України, які страждають і гинуть під обстрілами рашистів.
Ось це є її голка смерті у яйці,хто її надломить той і переміг рашку!
Вже почали звозити туди всі наявні ППО ,але це такі об'єкти які запалають від свого ж ППО ) тому потрібно бити саме по таким об'єктам.
https://myc.news/ua/novosti_mira/rossiya_razvertyvaet_pvo_vokrug_pitera_posle_atak_bespilotnikov_v_leningradskoj_oblasti
Усі питання до Верховного-Зеленського/дерьмака - він керуе.
Він і відповідае.
Залужний е « виконавцем», який робить свою справу грамотно та честно.
2. Бомбордування Белгорода нічого не верішуе.
Ху&лу плювати на Белгород та інші міста параші.
Виключення е. Це місто- МацКва. РФ е краіна одного міста.
Ось коли Україна зможе бомбити це місто тоді це буде дуже діево.
Га? Що? Нема? Нема снарядів лишніх? Тільки на відбивання на фронті снаряди є? Так чого ж тоді ******* на Залужного?
Так що, кацапе - ти "всрався" з критикою Вирішив "накласти купу" і не врахував кількість гудзиків на штанях Срать почав - але не врахував, що штани ще не зняті І "наклав собі в штани"!
ООН, мабуть, трохи і здивовані… небільше, для них, тільки хамас важливо зберегти!
Слава Захисникам України та їх Сім'ям
Може при такій обстановці треба подумати і про евакуацію, хоча б добровільну, мешканців міста?! Ворог знає, що у місті досить багато людей от і гатить всім, що має під рукою. При такій обстановці можна очікувати і загострення ситуації на Харківському напрямку.