РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6931 посетитель онлайн
Новости Война в Украине
5 703 32
обстрел (20395) Харьков (6546) Терехов (207)

Харьков обстреливают третий раз за день. Пострадали 7 человек, - Терехов (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

обстріл,харків

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об очередном обстреле города.

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал мэра и Воздушные силы.

В телеграм-канале Воздушных сил ВСУ появилось сообщение об угрозе обстрела Харькова баллистическими ракетами.

После этого Терехов заявил о взрыве в городе.

"Харьков третий раз за день под ракетным обстрелом. Взрыв. Будьте осторожны", - написал он.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в своем телеграм-канале сообщил о том, что ракетный удар был нанесен по Киевскому району Харькова.

"Предварительно - три попадания. Есть повреждения гражданской инфраструктуры. Экстренные службы выехали на места, информация о пострадавших уточняется", - отметил Синегубов.

Позже Игорь Терехов сообщил о семи пострадавших.

По последней информации, в результате обстрелов Харькова сегодня погибли 8 человек, среди них один ребенок.

Смотрите также: В Харькове под завалами нашли тело девочки, общее число жертв ракетных ударов выросло до 8, - ОВА. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+12
Крик душі харків'ян. Скільки можна це терпіти?
Адже припинити обстріли Харкова можна елементарно.
Обстріляли рашисти Харків, відразу повинна бути відповідь у вигляді обстрілу Білгорода.
Коли рашисти постійно будуть отримувати у відповідь то заспокояться
Тим більше Білгород можна дістати навіть гаубицями, які б'ють на 40 км
Але ця влада верховного зрадника, мовчить.
Ну добре, Зеля типу зрадник а де той ''захисник українців'' Залужний.
Залужний ти де, сховався?
Тепленьке крісло важливіше за справедливість?
Де совість, чи тільки селфі та гучні слова залишились від нього!
показать весь комментарий
23.01.2024 22:43
+9
Глупо. ***..лу глубоко похер на белгород и его жителей. хоть там все снесут. а наши партнеры наоборот - очень озаботятся, бить нужно по ВПК, энергетике и т.п.
показать весь комментарий
23.01.2024 23:17
+9
Извините, не много зарабатываю, отправил очередные 10 евро для поддержки военным Украины на Мавики! Через ZIEDOT.LV Вместе до победы Украины!
показать весь комментарий
23.01.2024 23:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Крик душі харків'ян. Скільки можна це терпіти?
Адже припинити обстріли Харкова можна елементарно.
Обстріляли рашисти Харків, відразу повинна бути відповідь у вигляді обстрілу Білгорода.
Коли рашисти постійно будуть отримувати у відповідь то заспокояться
Тим більше Білгород можна дістати навіть гаубицями, які б'ють на 40 км
Але ця влада верховного зрадника, мовчить.
Ну добре, Зеля типу зрадник а де той ''захисник українців'' Залужний.
Залужний ти де, сховався?
Тепленьке крісло важливіше за справедливість?
Де совість, чи тільки селфі та гучні слова залишились від нього!
показать весь комментарий
23.01.2024 22:43 Ответить
Насрати їм на той Білгород.
Хіба що самі білгородці згадають своє коріння і почнуть оперативно здавати позиції пускових ЗСУ.
показать весь комментарий
23.01.2024 22:50 Ответить
Поки що всі ми і весь світ бачить, що саме нашому вищому військово-політичному керівництву насрати на наш Харків.
І Зелі, і Залужному і всім їм насрати на Харків та і на всіх громадян України, які страждають і гинуть під обстрілами рашистів.
показать весь комментарий
23.01.2024 22:55 Ответить
Саме так, найбільший переляк на росії викликало пошкодження нафтогазових терміналів ,що є кров'ю російської економіки з надходженням до 2 млрд.дол валюти на тиждень.
Ось це є її голка смерті у яйці,хто її надломить той і переміг рашку!
Вже почали звозити туди всі наявні ППО ,але це такі об'єкти які запалають від свого ж ППО ) тому потрібно бити саме по таким об'єктам.
https://myc.news/ua/novosti_mira/rossiya_razvertyvaet_pvo_vokrug_pitera_posle_atak_bespilotnikov_v_leningradskoj_oblasti
показать весь комментарий
24.01.2024 00:58 Ответить
На думку експертів ISW, російська протиповітряна оборона Ленінградської області слабка та, скоріше за все, не розгорнута для захисту від ударів з півдня.
показать весь комментарий
24.01.2024 01:09 Ответить
1. Руки геть від Залужного!

Усі питання до Верховного-Зеленського/дерьмака - він керуе.
Він і відповідае.
Залужний е « виконавцем», який робить свою справу грамотно та честно.

2. Бомбордування Белгорода нічого не верішуе.

Ху&лу плювати на Белгород та інші міста параші.
Виключення е. Це місто- МацКва. РФ е краіна одного міста.
Ось коли Україна зможе бомбити це місто тоді це буде дуже діево.
показать весь комментарий
24.01.2024 04:46 Ответить
Глупо. ***..лу глубоко похер на белгород и его жителей. хоть там все снесут. а наши партнеры наоборот - очень озаботятся, бить нужно по ВПК, энергетике и т.п.
показать весь комментарий
23.01.2024 23:17 Ответить
Ну почему только селфи, еще есть молодые помощницы, и докторская диссертация на супер секретную тему- как пересажать всех отказников и ухылянтов.
показать весь комментарий
23.01.2024 23:48 Ответить
У Залужного, на жаль, є начальник, ВЕРХОВНИЙ головнокомандувач, який багато чого не дає робити. Як тільки втрутився восени 2022 з єрмаком зі своїми ставками, так все і змінилося. Навіть на форумі Україна- НАТО заборонив виступити, не те, що їхати. Чи весь цей допис задля обливання Залужного?
показать весь комментарий
24.01.2024 00:36 Ответить
"Мік"! Відірви зад від дивану! Заведи свою машину Відвези на фронт кілька сот гаубичних снарядів які у Залужного "завалялися" без діла І хай хлопці постріляють по Білгороду!
Га? Що? Нема? Нема снарядів лишніх? Тільки на відбивання на фронті снаряди є? Так чого ж тоді ******* на Залужного?
показать весь комментарий
24.01.2024 05:05 Ответить
Если во время войны, будучи фактически командующим армией еще можно успеть защитить диссертацию, то Залужный должен быть гением. А если он гений, то почему не придумал, чем можно заменить снаряды, которых нет и как вести войну ассиметрично?
показать весь комментарий
24.01.2024 08:16 Ответить
Вумний? Можна написать дисертацію задовго до того, як вона буде призначена до захисту Мій знайомий тримав її два роки перед тим, як її подать на розгляд Тобто - дисертація могла буть написана ДО ВІЙНИ А потім її ще вивчали науковці Особливо - опоненти Бо для того, щоб "опонувать" - треба досконально вивчить та співставить її з уже відомими науковими працями на предмет виявлення новизни в розгляді тих чи інших питань та наявності можливого плагіату! Призначення дати захисту теж робиться не спонтанно - бо науковці, які збираються приймать участь у засіданнях з захисту дисертації, повинні зарані спланувать свою діяльність та узгодить її з цією участю
Так що, кацапе - ти "всрався" з критикою Вирішив "накласти купу" і не врахував кількість гудзиків на штанях Срать почав - але не врахував, що штани ще не зняті І "наклав собі в штани"!
показать весь комментарий
24.01.2024 09:43 Ответить
Не нужно опускаться до уровня орков, а нужно покупать ПВО для Харькова. В Украине деньги есть, было бы желание.
показать весь комментарий
24.01.2024 08:06 Ответить
Де відповідь бл""дяь ?!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
23.01.2024 22:48 Ответить
неначасі
показать весь комментарий
24.01.2024 00:24 Ответить
Запитай у Януковича, який раззброів Україну та продав її ху&лу.
показать весь комментарий
24.01.2024 04:48 Ответить
Нафіг писати цю маячню про дебіла Яника.Це тупість і дурість.
показать весь комментарий
24.01.2024 21:45 Ответить
Воєнний злочинець *****, проводить свої криваві злочини, в Україні!
ООН, мабуть, трохи і здивовані… небільше, для них, тільки хамас важливо зберегти!

Слава Захисникам України та їх Сім'ям
показать весь комментарий
23.01.2024 22:55 Ответить
показать весь комментарий
23.01.2024 22:59 Ответить
Извините, не много зарабатываю, отправил очередные 10 евро для поддержки военным Украины на Мавики! Через ZIEDOT.LV Вместе до победы Украины!
показать весь комментарий
23.01.2024 23:37 Ответить
Сегодня пожертвовали уже 5,006.50 € Это очень МАЛО, извините, у нас нет ни нефти, ни газа, ни алмазов. У нас есть только СОВЕСТЬ и нет фашистов как на паРАШЕ. Хотя, вру, немного есть, ещё не высланные на паРАШУ!
показать весь комментарий
23.01.2024 23:41 Ответить
А это какой то официальный латвийский фонд с открытой информацией или как?
показать весь комментарий
24.01.2024 02:54 Ответить
показать весь комментарий
24.01.2024 00:57 Ответить
Мене більше всього шокує парадоксальність ситуації - кацапи більше всього молотять ракетами та снарядами з бомбами саме по регіонах з найбільшим відсотком "русскаязичнава населєнія" Мабуть - за "русский мир" агітують таким чином!
показать весь комментарий
24.01.2024 05:09 Ответить
Орки уже поняли, что их нигде у нас не поддерживают, кроме отдельных предателей.
показать весь комментарий
24.01.2024 08:09 Ответить
Петріот сцуки вони туди витягують,все для цього роблять,своєму ж бидлу треба щось показать,незабаром ох і новина буде,живі підари будуть заздрить дохлим
показать весь комментарий
24.01.2024 06:24 Ответить
То що ж ППО? Стільки галасу було, що є, можимо, збиваємо, все буде ОК!!! І де ж це ОК!?
Може при такій обстановці треба подумати і про евакуацію, хоча б добровільну, мешканців міста?! Ворог знає, що у місті досить багато людей от і гатить всім, що має під рукою. При такій обстановці можна очікувати і загострення ситуації на Харківському напрямку.
показать весь комментарий
24.01.2024 09:15 Ответить
Ответочку, по Белгороду, Брянску...!!! И не жалеть ни кого!!! В ад сволочей!!!
показать весь комментарий
24.01.2024 12:29 Ответить
 
 