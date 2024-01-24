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Новости Война в Украине
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Украина - главная мишень иностранных атак по дезинформации, - исследование Евросоюза

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,фейки,дезінформація

Согласно исследованию внешнеполитической службы Европейского Союза, в 2023 году Украина стала главной мишенью целенаправленных иностранных операций по дезинформации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Манипулирование информацией и вмешательство из-за рубежа – Foreign Information Manipulation and Interference (FIMI) – важнейший компонент современной войны, говорится в докладе.

"Самым очевидным примером является Россия, которая использует FIMI как инструмент в своей агрессивной войне против Украины и в попытках оправдать свою войну по всему миру", - пишут авторы. Они подчеркивают, что Киеву и его союзникам следует усилить меры по противодействию этим операциям. Несмотря на то, что ЕС ввел санкции в отношении ключевых подконтрольных Кремлю СМИ, "необходимы дальнейшие усилия по решению проблемы использования FIMI для подрыва стабильности и безопасности Украины, а также для ослабления ее поддержки".

Из 480 проанализированных исследователями информационных атак на государства Украина стала объектом 160 раз. На втором месте – США: 58 случаев. За ними следуют Польша (33), Германия (31), Франция (25) и Сербия (23). В целом дезинформационная деятельность, которую непосредственно изучает Брюссель, была направлена на 53 страны.

Также читайте: Россия в 2024 году попытается настроить европейцев против Украины, - Reuters

Что касается отдельных личностей, то больше всего информационных нападений было совершено на президента Украины Владимира Зеленского (40 процентов случаев), на втором месте – глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель (20 процентов), далее следуют глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен (9 процентов) и президент Франции Эмманюэль Макрон (4 процента). Первая леди Украины Елена Зеленская также вошла в этот список.

Среди организаций чаще всего атакам подвергался Евросоюз (19 процентов случаев), НАТО (15 процентов), ВСУ (14 процентов), ООН (3 процента), а также СМИ, такие как Euronews (3 процента), и Deutsche Welle, Reuters и New York. Times – по 2 процента. В первом случае нападки на организации прямые, а в случае с прессой атаки принимают форму поддельных медиапродуктов в корпоративном стиле "для придания достоверности манипулированному контенту", отмечают исследователи.

Для распространения дезинформации и манипуляций чаще всего задействовали социальные сети Telegram и X (бывший Twitter). Однако в докладе указывается, что подобная активность наблюдалась практически на всех других платформах.

Также читайте: Кулеба о дезинформационных кампаниях РФ относительно помощи США: Верьте не в фейки, а в Украину
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Топ комментарии
+8
Гитлер требует отставки Рузвельта, Черчилля и Сталина, чтобы начать переговоры о мире.
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24.01.2024 00:13
+6
от сьодні лєщєнко і фіцо в один голос на весь світ - та вони там горя не знають, запад на бапки розводять, ув Кієві по рєстаранам гудят на вашу помощь
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24.01.2024 00:07
+4
Що стосується окремих особистостей, то найбільше інформаційних нападів було скоєно на президента України Володимира Зеленського (40 відсотків випадків)
Дж: https://censor.net/ua/n3469443

Парахабіти, када ж ви угаманітєсь?
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24.01.2024 00:07
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А ДЕ СНАРЯДИ !?
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24.01.2024 00:05 Ответить
от сьодні лєщєнко і фіцо в один голос на весь світ - та вони там горя не знають, запад на бапки розводять, ув Кієві по рєстаранам гудят на вашу помощь
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24.01.2024 00:07 Ответить
и все проглотили
никто даже посла не вызвал...
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24.01.2024 00:10 Ответить
а чого його визивати? Вони скажуть - то ми повторили за вашим лєщєнком. Так сказать, со ссилкой на офіціяльниє істочнікі в правітєльствє УкрАіни
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24.01.2024 00:13 Ответить
фицо пусть за себя отвечает
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24.01.2024 00:15 Ответить
з кпцапкою спілкуєшся
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24.01.2024 00:54 Ответить
Не плутай прапор Нідерландів в рашенським
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24.01.2024 01:12 Ответить
Що стосується окремих особистостей, то найбільше інформаційних нападів було скоєно на президента України Володимира Зеленського (40 відсотків випадків)
Дж: https://censor.net/ua/n3469443

Парахабіти, када ж ви угаманітєсь?
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24.01.2024 00:07 Ответить
ах! как ані пасмєлі стрилять тупимі прєдмєтамі ув найвеличнішого???
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24.01.2024 00:10 Ответить
У звіті мова йде про фейки, а опоненти ЗЕзидента пишуть про нього ПРАВДУ та КРИТИКУЮТЬ за ДІЙСНО ним скоєне! А це РІЗНІ речі!
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24.01.2024 09:15 Ответить
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24.01.2024 00:12 Ответить
Гитлер требует отставки Рузвельта, Черчилля и Сталина, чтобы начать переговоры о мире.
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24.01.2024 00:13 Ответить
Україна - головна мішень іноземних атак з дезінформації

Якось погуй на ту дезінформацію.
Достатньо уважно роздивлятись, що ж відбувається навколо тебе.
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24.01.2024 00:45 Ответить
Якби з так, на жаль надто багато тих хто цій дезінформації довіряє. Якби було інакше то не треба було б витрачати так багато часу на переконання суспільства багатьох країн у необхідності допомоги Україні задля перемоги на московськими нацистами!!!
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24.01.2024 09:18 Ответить
Того кгб-гівна в світі стільки,що треба Геракла,щоб вичистив Авгієві стайні
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24.01.2024 01:12 Ответить
нам не так страшні московські воші, як свої гниди, (с) коїх хоть гать гати бо і далі хочуть красти, як це робили останні тридцять років з гаком.
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24.01.2024 05:03 Ответить
А що, є країни де із цим не треба боротися? У тому то й справа що Кремль розпочав війну проти України у 2014-му саме через бажання українців обрати шлях до боротьби із корупцією, демократії, рівності прав та людських цінностей задля боротьби із корупцією котра є центральним стовпом рашизму і завдяки котрій Москві вдається схилити до "руССкого мира" державних діячів та держслужбовців багатьох країн світу!!!
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24.01.2024 09:24 Ответить
фіцьо безспірно руснявий підор з дитинства
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24.01.2024 06:42 Ответить
Ну, навряд чи він таким народився, а от те що отримав відповідне виховання завдяки котрому все що схоже на рашизм стало подобатись йому - це точно!
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24.01.2024 09:26 Ответить
И одной из таких стран, которая совершает "Манипулирование информацией и вмешательство..." - есть сама Украина..., действиями и грязными ртами собственной власти и "полезными" иди0т@ми как внутри Украины, так и за ее пределами!


Далеко ходить не нужно..., сама зеленая плесень, хламидии, ..щенки, безмозглые и тд.
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24.01.2024 11:02 Ответить
 
 