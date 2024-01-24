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Новости Экономика
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Правоохранительные органы ограничат проверки бизнеса, - Свириденко

Новости Цензор.НЕТ Экономика

свириденко

СНБО рекомендовал правоохранительным органам в течение трех месяцев воздерживаться от действий, которые могут заблокировать или оказать существенное негативное влияние на работу предприятий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщила вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко.

"Главное, что я хочу донести: экономический блок правительства и бизнес - на одной стороне. За каждого предпринимателя я готова бороться лично. Сегодня после обсуждений с бизнесом, в правительственном кругу и на СНБО, Президент Владимир Зеленский озвучил практические шаги, способные стабилизировать ситуацию", – написала она.

Первый шаг, по словам чиновницы, состоит в том, что правительство подаст в парламент законопроект о внесении изменений в закон о Бюро экономической безопасности, чтобы усилить механизмы его работы. Изменить предложат и нормы Уголовного процессуального кодекса, законов "Об оперативно-розыскной деятельности", "Об основах осуществления государственного финансового контроля в Украине", "Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью".

"Конечная цель - установить дополнительные гарантии защиты интересов бизнеса во время обысков и других процессуальных действий. Кроме того, изменения позволят консолидировать работу с преступлениями, посягающими на экономику государства, в едином органе - Бюро экономической безопасности", - написала Свириденко.

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Также предлагается внести изменения в закон "Об оборонных закупках", чтобы урегулировать предельный уровень прибыли для государственных контрактов, выполненных или выполняемых во время военного положения.

Второй шаг: при Президенте будет создан Совет по поддержке бизнеса на период военного положения. Этот совет будет реагировать на жалобы предпринимателей и решать неотложные проблемы.

"Третье - проверки бизнеса правоохранительными органами будут ограничены. Офису генерального прокурора, Государственному бюро расследований, Национальной полиции Украины, Службе безопасности Украины, Бюро экономической безопасности Украины будет рекомендовано решением СНБО в течение трех месяцев воздерживаться от обысков, задержаний, блокирования счетов, если такие действия заблокируют или существенно негативно повлияют на работу предприятия. Кроме того, должны будут провести аудит уже принятых мер и того, целесообразно ли их и дальше применять", - отметила вице-премьер.

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Также СНБО рекомендовал Офису генпрокурора, СБУ, ГБР, Нацполу, БЭБ провести аудит зарегистрированных уголовных производств, которые потенциально могут нести риски для экономики государства. Кроме того, будут наработаны механизмы того, как защитить бизнес от возможных злоупотреблений или давления со стороны силовых структур, в частности, во время проведения процессуальных действий.

По словам Свириденко, Кабмин разработает аналитический модуль к Единому реестру досудебных расследований, где будет публичный доступ к аналитическим обобщенным данным о работе органов правопорядка и прокуратуры. Также можно подать жалобу на деятельность силовиков.

"Кроме того, правительство проведет аудит системы мониторинга рисков и критериев для блокирования налоговых накладных и процедур и критериев разблокирования", - резюмировала Свириденко.

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Топ комментарии
+17
Гетьманцева заберить від керма
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24.01.2024 01:20
+15
та і вообще, з якого це дуба РНБО шось рекомендує правоохоронним органам ?

Суки квартальні, в Україні хоть шось осталось від Конституції України ?

То якісь срані 5-6 чуваків неізвєсних фамілій управляють країною, то дорадчий орган президента дає рекомендації не президенту, а правоохоронним органам, то чувак НЕ держслужбовець читає всі держтаємниці.

Шо праісходіт ? !!!
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24.01.2024 01:32
+11
чому нєізвєсні фамілії?всі ізвєсні: Єрмак,Татаров,Шурма,Смірнов,Гетманцев і улюблена ручна ФСБшна бібізянка Абрамовіча-Давід Арахамія.
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24.01.2024 02:05
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Гетьманцева заберить від керма
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24.01.2024 01:20 Ответить
та і вообще, з якого це дуба РНБО шось рекомендує правоохоронним органам ?

Суки квартальні, в Україні хоть шось осталось від Конституції України ?

То якісь срані 5-6 чуваків неізвєсних фамілій управляють країною, то дорадчий орган президента дає рекомендації не президенту, а правоохоронним органам, то чувак НЕ держслужбовець читає всі держтаємниці.

Шо праісходіт ? !!!
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24.01.2024 01:32 Ответить
чому нєізвєсні фамілії?всі ізвєсні: Єрмак,Татаров,Шурма,Смірнов,Гетманцев і улюблена ручна ФСБшна бібізянка Абрамовіча-Давід Арахамія.
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24.01.2024 02:05 Ответить
обоЗЕсратушки -обісцятушки
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24.01.2024 02:14 Ответить
а чому???
читай який нєв"******* наказ...
перестати чмирити бізнес....
3 місяці...
за 3 місяця стануть на ноги і по новій....
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24.01.2024 08:46 Ответить
Я важаю, що в країні де йде війна, бизнесу потрібно зробити послабон і зменшити податки до загальних 10% . Але тоді бизнес мае їх сплачувати обовʼязково
А геттманцев так не важае - він пропонуе обдирати курку поки та не здохне
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24.01.2024 10:12 Ответить
головне що про іноземні (офшорні) компанії, які взагалі нічого не сплачують
мови нема.
і я не за інвесторів-іноземців
я за наших, які відкрили фірми в офшорах, щоб не платити податки
а працюють в Україні
про тіневий бізнес
про акцизи ліві
про контрабас
про митницю з 12+ мільярдами баксів
до нних, ****, питань нема...
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24.01.2024 10:24 Ответить
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24.01.2024 10:27 Ответить
видно бізнескришування секснаркотикиконтрабанда занепав то почали інших щимити...
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24.01.2024 01:21 Ответить
Не відмінить блокування, а промоніторить, пропиз*ить, і спиз*ить. Насцяли знов в очі
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24.01.2024 01:21 Ответить
Які ж ми тупі, щоб препіздент не озвучив кроки, ніхто не знав би що робити Сев Корея відпочиває Слава чучхе
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24.01.2024 01:24 Ответить
Держава намагається захистити бізнес від самої себе? Офігєть! Наплодили кучу силових структур, які замість розвитку економіки, її зроблять. На додачу до зовнішнього ворога
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24.01.2024 01:25 Ответить
І ще про страйк : олигархи і автобариги мають доходи - нехай самі і страйкують , нечего простих людей каламутити . Грошей не хватае у родинах, мужчин на фронт забирають
ЯКОГО ОЛИГАРХА ЗАРАЗ СИНИ В ОКОПАХ ? Якого АВТОБАРИГИ зараз сини в окопах ?

де діти Ахметова Фірташа Пінчука- а всі ці олигархи мають доходи в Україні. і ще страйки організують ?
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24.01.2024 01:25 Ответить
І пора суддям реформованим зарплату вдвое понизити і пенсії- В УКРАЇНІ ВІЙНА
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24.01.2024 01:27 Ответить
А Вам , Юля Свіріденко, треба зменшити податкі українським фірмам до 10% - тоді і перевіряйте
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24.01.2024 01:28 Ответить
А що питання у кількості перевірок, а не у рейдерстві та репресіях з сторони СБУ, МВС, ДБР, БЕБ, які знаходяться у прямому "підпорядкуванні" ОПЗЄ?
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24.01.2024 01:37 Ответить
дійсно, навіщо страйкувати, треба в шеренгу і лизати ж*пу Найвеличнішому
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24.01.2024 01:37 Ответить
Отакої!

А де ж тепер ті "лівоохоронці" харчуватись будуть?

Прийдеться їм 3-місячні кредити в банках брати, хоча і по пільговим ставкам, бо банк - це теж бізнес!
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24.01.2024 01:38 Ответить
Ну, з цього ми маємо зрозуміти, що влада злякалася об'єднання громадян (бізнесу, у цьому випадку), і різко що дає задню.
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24.01.2024 02:01 Ответить
Нахєра плодити ще якісь додаткові органи?Щоби що? Щоб банди Шурми віджимали те,що рейдернув Татаров,а потім банди Гетманцева влаштовували розборки зі стріляниною з бандами Шурми,а потім приходив смотрящий від ФСБ Єрмак і всіх мирив?Зеля,ти шо,бл@дь,за "бандітський петербург" вибудовуєш?За зразок взяли систему,яку ФСБ вибудувала в терористичних племенах Домбабве і Лугандяо?Може пора згадати,що в Україні є КОНСТИТУЦІЯ,і повернутись в законне русло,поки не пізно?
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24.01.2024 02:20 Ответить
а з чього тоді харчуватись??
та чім займатись??
ну не на фронт же..
на фронт хай пацанов ловлять
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24.01.2024 03:10 Ответить
А хто це намалював ? І де це намалювали? Якесь шоу із хремля?

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24.01.2024 03:25 Ответить
на 3 місяці? до виборів?
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24.01.2024 07:15 Ответить
а чому 3х місяців?
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24.01.2024 07:57 Ответить
3 місяці відпочинку на фронті... краса!
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24.01.2024 08:42 Ответить
А ета патаму, што у вас "няні" нєту ! Правда , гетьманцев ?!!
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24.01.2024 08:56 Ответить
-разговоры -НАТО и Европу - а на деле все как на россии один в один - промосковская власть у руля Украины
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24.01.2024 09:20 Ответить
 
 