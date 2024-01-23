"Манифест 42" готовит предупредительную акцию протеста против произвола тыловых силовиков: Остановят работу предприятий
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Общественное движение "Манифест 42" заявило о переходе к более радикальным формам протеста против давления силовиков на бизнес. 1 февраля бизнес обещает приостановить деятельность компаний на один час.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в заявлении движения.
"Мы ждем от руководства государства до 12:00 1 февраля 2024 г. дальнейших шагов для решения проблемы, угрожающей национальной безопасности государства: президенту Украины и правительству - разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законодательные инициативы, разработанные общественным движением "Манифест 42" с привлечением ведущих юристов, направленные на ограничение злоупотребления властью оборотнями в погонах во время проведения обысков, ареста счетов и имущества", - отметили в инициативе.
В частности, среди требований также инициирование законопроекта, которым все правоохранительные органы, кроме БЭБ, лишаются права расследовать экономические преступления.
"Манифест 42" ожидает от Кабмина инициирования создания постоянно действующей комиссии в формате "правительство - правоохранительные органы - бизнес-объединения" для оперативного реагирования на произвол тыловых силовиков в отношении бизнеса.
"Работа комиссии должна быть публичной с привлечением СМИ, а ее решения – обязательными для выполнения правоохранительными органами", - говорится в заявлении движения.
"Манифест 42" также обратился к президенту Зеленскому, чтобы тот объявил свою позицию относительно обысков на территории предприятий без решения суда и допуска адвокатов с учетом 42 статьи Конституции, гарантирующей право на предпринимательскую деятельность, рассчитывая на освобождение Игоря Мазепы из СИЗО.
Движение отметило, что в случае отсутствия этих шагов со стороны власти "Манифест 42" проведет 1 февраля 2024 года в 12:00 предупредительную акцию протеста против произвола тыловых силовиков и на 1 час частично, без ущерба для выполнения оборонных заказов, приостановит работу предприятий.
"Испуганные коррупционеры прячутся за юридической казуистикой и пробелами в законодательстве. Но на нашей стороне справедливость. Пора руководству государства продемонстрировать народу Украины, на чьей оно стороне", - подытожили в общественном союзе.
Дело Игоря Мазепы
Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований задержало 18 января украинского бизнесмена, основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу во время прохождения украино-польской границы.
Впоследствии правоохранители сообщили, что Мазепа подозревается в создании преступной организации и завладении 7 га земли возле Киевской ГЭС.
Установлено, что входили в нее около 20 человек.
В компании Concorde Capital отвергают обвинения.
Игорь Мазепа заявил, что не понимает оснований своего задержания, ведь решение о выделении земельных участков лично он не принимал.
19 января Печерский райсуд Киева избрал директору инвестиционной компании Concorde Capital Игорю Мазепе меру пресечения - содержания под стражей до 27 февраля с возможностью внесения 349 миллионов гривен залога.
20 января заключен под стражу с альтернативой внесения залога в размере 44 миллионов гривен Юрий Мазепа, брат ранее арестованного бизнесмена Игоря Мазепы.
По мнению главы энергокомитета Верховной Рады Андрея Геруса ("Слуга народа"), заявления ГБР относительно земель, фигурирующих в деле бизнесмена Игоря Мазепы, что их застройка якобы поставила под угрозу функционирование Киевской ГЭС, не соответствуют действительности - эти земли не были в собственности Киевской ГЭС, находятся в 8 км от нее и не несут угрозы для функционирования критической инфраструктуры Киева. Такие утверждения ГБР, по мнению нардепа, имеют творческий подход, но не юридический.
Пожалуйста, подождите...
Дохазяйнувалися «новиє ліца»…
И бравая таможня выставила мне счет на 30 баксов. Да, законно. Но...
Ясно же, для чего этот FPV шлем, ясно, что война. Но удержаться от возможности поиметь свой гешефт родное государство не может.
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
А тепер про те, як це зробити.
Те, що я презентую, - це не просто моя програма. Це мої цінності. Це те, у що я вірю і чому готовий служити. (С) Передвиборча програма Зезидента України.
"Де дороги є, а дурнів - немає." - майже виконав. Дурнів стає все менше і менше.
Недопрацював. Наразі покищо "Україна, з якої не поїдуть мужики призовного віку, але не всі, а лише ті, в кого нема листа від Гур і хто не в 95 кварталі".
Дайте мне средства массовой информации
И я из любого народа сделаю стадо свиней
Путин так и сделал
И Зеленский так сделал
Его МАРАФОН- чистая геббельсовщина
" ОДНА СТРАНА , ОДИН НАРОД, ОДИН ВОЖДЬ" Й. ГЕБЕЛЬС
Зєля зробив з народа стадо свиней, чи стадо свиней собі обрало лідера під стать?
В мене 2018-2019 закарбувалися в памʼяті. Це зараз всі поховалися. А тоді ніхто не приховував своїх вподобань і планів на майбутнє.
Был всегда полусвиньей
Стаду свиней это близко
Они в определенном смысле нашли друг друга
И сделали СВИНСТВО главным приоритетом украинской политики
Как- то так....
Злий геній😡
це такий собі балаган радників-добровольців які в політикумі та економіці ноль.
це люди які не несуть ніякої відповідальності бо не є ніякими службовцями від слова зовсім!
що єе, після Оману віддав все управління країною єрмаку, на що не має ніякого права.
всі ми, і ти знаємо що це напівзаконний держпереворот, захват та узурпація влади майже невідомими людьми але ****, гарант це дозволяє робити.
уйобішна більшість підарасів дозволяє це робити
хряк!!! це другий президент!!! робить це разом з презом.
прокуратура дбр сбу та ГУР МО в цьому напрямку не працюють взагалі!!!
от і вксь куй до копійки.
і висновків три
1 зе хоче здати Україну, або його змушують це робити
2 зе хоче громадянської, або....
3 зе хоче стати другим ******, бацьком, емамулі рахмоном чи муамаром каддафі.
та керувати вічно...
і все цк є поваленням конституційного устрою України, що він успішно робить з закону про продаж землі
і тоді і нині Зє!лупа проти української України,
лише тоді вороги скористалися нашими складнощами - смарадьорілі, карочє, Крим та дамбас,
а цього разу влада в зговорі з ворогами цілеспрямовано створюють суспільний хаос.
Як це не гидко, але виступи проти влади в такому форматі - це загроза Українській державності.
а можна ще радикальніше - вистриліти собі в ногу. ще на коліна встаньте
ми стаємо схожі на мокшан
Посадили, только не тех.
автор Владимир Ильич Ленин"
Стефанчук Зеленський Шмигаль, витріщивши очі та дико озираючись, бачуть НАСЛІДКИ свого сидіння! Криваві та руйнівні, як результат,-хоть паржом..