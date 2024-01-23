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Новости Экономика
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бизнес (1594) Манифест 42 (2)

"Манифест 42" готовит предупредительную акцию протеста против произвола тыловых силовиков: Остановят работу предприятий

Новости Цензор.НЕТ Экономика

маніфест

Общественное движение "Манифест 42" заявило о переходе к более радикальным формам протеста против давления силовиков на бизнес. 1 февраля бизнес обещает приостановить деятельность компаний на один час.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в заявлении движения.

"Мы ждем от руководства государства до 12:00 1 февраля 2024 г. дальнейших шагов для решения проблемы, угрожающей национальной безопасности государства: президенту Украины и правительству - разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законодательные инициативы, разработанные общественным движением "Манифест 42" с привлечением ведущих юристов, направленные на ограничение злоупотребления властью оборотнями в погонах во время проведения обысков, ареста счетов и имущества", - отметили в инициативе.

В частности, среди требований также инициирование законопроекта, которым все правоохранительные органы, кроме БЭБ, лишаются права расследовать экономические преступления.

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"Манифест 42" ожидает от Кабмина инициирования создания постоянно действующей комиссии в формате "правительство - правоохранительные органы - бизнес-объединения" для оперативного реагирования на произвол тыловых силовиков в отношении бизнеса.

"Работа комиссии должна быть публичной с привлечением СМИ, а ее решения – обязательными для выполнения правоохранительными органами", - говорится в заявлении движения.

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"Манифест 42" также обратился к президенту Зеленскому, чтобы тот объявил свою позицию относительно обысков на территории предприятий без решения суда и допуска адвокатов с учетом 42 статьи Конституции, гарантирующей право на предпринимательскую деятельность, рассчитывая на освобождение Игоря Мазепы из СИЗО.

Движение отметило, что в случае отсутствия этих шагов со стороны власти "Манифест 42" проведет 1 февраля 2024 года в 12:00 предупредительную акцию протеста против произвола тыловых силовиков и на 1 час частично, без ущерба для выполнения оборонных заказов, приостановит работу предприятий.

"Испуганные коррупционеры прячутся за юридической казуистикой и пробелами в законодательстве. Но на нашей стороне справедливость. Пора руководству государства продемонстрировать народу Украины, на чьей оно стороне", - подытожили в общественном союзе.

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Дело Игоря Мазепы

Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований задержало 18 января украинского бизнесмена, основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу во время прохождения украино-польской границы.

Впоследствии правоохранители сообщили, что Мазепа подозревается в создании преступной организации и завладении 7 га земли возле Киевской ГЭС.

Установлено, что входили в нее около 20 человек.

В компании Concorde Capital отвергают обвинения.

Игорь Мазепа заявил, что не понимает оснований своего задержания, ведь решение о выделении земельных участков лично он не принимал.

19 января Печерский райсуд Киева избрал директору инвестиционной компании Concorde Capital Игорю Мазепе меру пресечения - содержания под стражей до 27 февраля с возможностью внесения 349 миллионов гривен залога.

20 января заключен под стражу с альтернативой внесения залога в размере 44 миллионов гривен Юрий Мазепа, брат ранее арестованного бизнесмена Игоря Мазепы.

По мнению главы энергокомитета Верховной Рады Андрея Геруса ("Слуга народа"), заявления ГБР относительно земель, фигурирующих в деле бизнесмена Игоря Мазепы, что их застройка якобы поставила под угрозу функционирование Киевской ГЭС, не соответствуют действительности - эти земли не были в собственности Киевской ГЭС, находятся в 8 км от нее и не несут угрозы для функционирования критической инфраструктуры Киева. Такие утверждения ГБР, по мнению нардепа, имеют творческий подход, но не юридический.

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Топ комментарии
+36
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23.01.2024 17:29
+25
Зеленые ушлёпки кошмарят бизнес , с целью его обилетить. У Зеленского в ОП все рыговские кадры работают , которые этим занимались при Яныке. Один Татаров спец в этой области.
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23.01.2024 17:30
+23
Так владою зловживають не тільки перевертні в погонах, а й перевертні з 95 кварталу і його околиць!
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23.01.2024 17:30
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23.01.2024 17:29 Ответить
Називали їх мопедами усі. І так саме на фронті їх не застосовоють.
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23.01.2024 18:28 Ответить
Так само про них слово в слово говорив Тарас Чмут і ще купа псевдо і ні експертів. Для мене ще тоді це було очевидним що поміняють вони багато. Проблема Буткевича в тому що він псих дебільний в кожному стрімі банить і мутюкає підписників пачками. Найбільший його провтик був коли він кривляв божевільним голосом зі словами " всьо пропало" людей які залишились на окупованій території ( в тому числі Буча , Маріуполь і тд) із поясненням що ви цивільні, вам ніх..я не буде. Про катування цих людей ви тепер і так знаєте, але це просто доказує що Богдан додік, а не зрадник і інсайд можливо справжній
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23.01.2024 18:54 Ответить
Ти брешеш, можу це сказати з усією відповідальністю! Коли почалася війна і було лячно, всі були на стрьомі. Богдан з Мариною проводили тоді психологічно-інформаційні стріми для підтримки настрою людей кожен день по 2 рази. Так вони намагалися жартувати, щоб підняти настрій, І я їх всі дивився перші півроку, коли як раз була Буча І Маріуполь! Не було такого, як ти кажеш. Навпаки вони сильно хвилювалися і були розлючені, за людей в окупації.
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24.01.2024 00:27 Ответить
якщо бодай частина цього зреалізується, це - пи...да; питання лише у тому, кому першому - країні чи зеленій швалі ?
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23.01.2024 18:17 Ответить
По законам военного времени - десять лет расстрела. А, если без шуток, квартал всех уже достал.
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23.01.2024 17:29 Ответить
Зеленые ушлёпки кошмарят бизнес , с целью его обилетить. У Зеленского в ОП все рыговские кадры работают , которые этим занимались при Яныке. Один Татаров спец в этой области.
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23.01.2024 17:30 Ответить
Так владою зловживають не тільки перевертні в погонах, а й перевертні з 95 кварталу і його околиць!
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23.01.2024 17:30 Ответить
Головному Кроту з ОП такий наказ з Центру прийшов - терміново зупинити укроборонку?
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23.01.2024 17:32 Ответить
Ахах, і це на тлі нещодавньої заяви хрінпіду про те що треба зменшувати протистояння влади і бізнесу.
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23.01.2024 17:38 Ответить
Неабиякий успіх зелених чмошників.
Дохазяйнувалися «новиє ліца»…
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23.01.2024 17:38 Ответить
Удивительно что только в конце срока веселого и находчивого первый протест намечается.
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23.01.2024 18:46 Ответить
Занимаюсь сборкой FPV дронов. Приехал FPV шлем, стоимость болле необлагаемого минимума.
И бравая таможня выставила мне счет на 30 баксов. Да, законно. Но...
Ясно же, для чего этот FPV шлем, ясно, что война. Но удержаться от возможности поиметь свой гешефт родное государство не может.
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23.01.2024 17:38 Ответить
Так кричали ж шо відмінили мита на дрони і їх комплектуючі. FVP шлем - частина комплексу. Уроди...
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23.01.2024 18:09 Ответить
"А якшо шось піде не так, то ми його змітьом!" (С)
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23.01.2024 17:39 Ответить
а, разве при военном положении это возможно...?
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23.01.2024 17:41 Ответить
Ну бачили очі шо брали ...такого бути не повинно ,шоб зеленська ОПа, мала можливість ховатися за війну , зеленський ворог і він не один, ті хто це розуміють повини діяти , вони знають як ...чекати нема сенсу
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23.01.2024 17:42 Ответить

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23.01.2024 17:45 Ответить
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23.01.2024 18:13 Ответить
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
А тепер про те, як це зробити.
Те, що я презентую, - це не просто моя програма. Це мої цінності. Це те, у що я вірю і чому готовий служити. (С) Передвиборча програма Зезидента України.
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23.01.2024 17:46 Ответить
А взагалі цікаво..
"Де дороги є, а дурнів - немає." - майже виконав. Дурнів стає все менше і менше.
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23.01.2024 17:50 Ответить
"Україна, з якої не поїдуть наші діти."

Недопрацював. Наразі покищо "Україна, з якої не поїдуть мужики призовного віку, але не всі, а лише ті, в кого нема листа від Гур і хто не в 95 кварталі".
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23.01.2024 17:57 Ответить
Когда - то Геббельс сказал
Дайте мне средства массовой информации
И я из любого народа сделаю стадо свиней
Путин так и сделал
И Зеленский так сделал
Его МАРАФОН- чистая геббельсовщина
" ОДНА СТРАНА , ОДИН НАРОД, ОДИН ВОЖДЬ" Й. ГЕБЕЛЬС
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23.01.2024 18:00 Ответить
А цікаве філософське питання.
Зєля зробив з народа стадо свиней, чи стадо свиней собі обрало лідера під стать?
В мене 2018-2019 закарбувалися в памʼяті. Це зараз всі поховалися. А тоді ніхто не приховував своїх вподобань і планів на майбутнє.
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23.01.2024 18:07 Ответить
ЗЕЛЕНСКИЙ , в отличие от образованного Геббельса
Был всегда полусвиньей
Стаду свиней это близко
Они в определенном смысле нашли друг друга
И сделали СВИНСТВО главным приоритетом украинской политики
Как- то так....
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23.01.2024 18:13 Ответить
До речі, навчався Боннский університет, Гейдельбергский университет, Фрайбурзський університет, Вюрцбурзський університет. Докторська ступінь.
Злий геній😡
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23.01.2024 19:27 Ответить
все значно сумніше,мій німецький камарад! спочатку стадо свиней 62% голосів вибрали собі Кравчука,потім воно розчарувалося і смєло єво,вибравши Кучму,кучма виявився ще більшим чмом і 10 висмоктував соки з свиней,потім 5 років відносного просвітління і стадо вибрало Іфтю Шапошнікова,а в 2019 веселога ,сипливого,4-ди ухилянта з віллою в Італії...
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23.01.2024 20:02 Ответить
Як там поживає Concorde Bermude Ltd яких з 2016 року "кошмарять" американські силовики?
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23.01.2024 17:48 Ответить
відкрий конституцію тай побачиш що єрмак та йшго ОПа
це такий собі балаган радників-добровольців які в політикумі та економіці ноль.
це люди які не несуть ніякої відповідальності бо не є ніякими службовцями від слова зовсім!
що єе, після Оману віддав все управління країною єрмаку, на що не має ніякого права.
всі ми, і ти знаємо що це напівзаконний держпереворот, захват та узурпація влади майже невідомими людьми але ****, гарант це дозволяє робити.
уйобішна більшість підарасів дозволяє це робити
хряк!!! це другий президент!!! робить це разом з презом.
прокуратура дбр сбу та ГУР МО в цьому напрямку не працюють взагалі!!!
от і вксь куй до копійки.
і висновків три
1 зе хоче здати Україну, або його змушують це робити
2 зе хоче громадянської, або....
3 зе хоче стати другим ******, бацьком, емамулі рахмоном чи муамаром каддафі.
та керувати вічно...
і все цк є поваленням конституційного устрою України, що він успішно робить з закону про продаж землі
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23.01.2024 18:20 Ответить
кеґебе
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23.01.2024 19:27 Ответить
Довыбирались, уроды 73% из 40%, вашу мать!!! Во время войны люди должны бастовать, чтоб зажравшуюся власть привести хоть немного в чувство. А бандиты из жОПы сжигают людям дома...
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23.01.2024 18:08 Ответить
бастующі люді - із тих 73%
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23.01.2024 19:28 Ответить
Ну вот, методичка пыни, максимально добиться гражданского противостояния внутри страны, зебилами методически внедряется в жизнь.
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23.01.2024 18:08 Ответить
Точно! "Постуляли 3,14здаки! Неначасі критикувати владу!" (С)
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23.01.2024 18:10 Ответить
таки, не на часі
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23.01.2024 19:29 Ответить
Хочеш сказати, що цей хлоп виконував плани з методички пині?
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23.01.2024 20:07 Ответить
псякая аналогія хромая, а твоя - так на всі чотири копита.
і тоді і нині Зє!лупа проти української України,
лише тоді вороги скористалися нашими складнощами - смарадьорілі, карочє, Крим та дамбас,
а цього разу влада в зговорі з ворогами цілеспрямовано створюють суспільний хаос.
Як це не гидко, але виступи проти влади в такому форматі - це загроза Українській державності.
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23.01.2024 20:23 Ответить
Банда занималась зелёными делами..
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23.01.2024 18:09 Ответить
1 лютого бізнес обіцяє призупинити діяльність компаній на одну годину. Джерело: https://censor.net/ua/n3469373
а можна ще радикальніше - вистриліти собі в ногу. ще на коліна встаньте
ми стаємо схожі на мокшан
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23.01.2024 18:17 Ответить
агенти кремля.
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23.01.2024 18:29 Ответить
Ще про гудок забули. Треба погудіти.
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23.01.2024 18:33 Ответить
Эпический конец "конца эпохи бедности" и "будемо саджати".
Посадили, только не тех.
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23.01.2024 18:52 Ответить
Політичні vs етнічні...?
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23.01.2024 19:03 Ответить
"Как навсегда спасти трудящихся от гнета помещиков и капиталистов
автор Владимир Ильич Ленин"
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23.01.2024 19:01 Ответить
Не можна допустити щоб зелень звалила за кордон
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23.01.2024 19:23 Ответить
Ось ця купа осіб, на посадах в Урядовому кварталі95, і підходить до кінця, як тісто на опарі!

Стефанчук Зеленський Шмигаль, витріщивши очі та дико озираючись, бачуть НАСЛІДКИ свого сидіння! Криваві та руйнівні, як результат,-хоть паржом..
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23.01.2024 19:36 Ответить
Година то мало...
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23.01.2024 20:02 Ответить
Тупорилого ішака та його збанкрутіле шапіто пора товкти мордою, як паршивого кота носом в гівно. Бо по іншому це чмо не зрозуміє.
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23.01.2024 20:23 Ответить
Люди, які зуміли створити успішний бізнес в несприятливих умовах, не можуть знайти більш адекватний варіант впливу на владу окрім зупинки виробництва під час війни? Ну тоді вибачайте.
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23.01.2024 20:58 Ответить
мітинги заборонені, але ж страйки ні? то може так боротися з злочинцями, що узурпували владу?
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23.01.2024 21:15 Ответить
 
 