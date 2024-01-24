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Новости За рубежом
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Евросоюз вряд ли конфискует замороженные активы российского Центробанка, - Reuters

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

активи,заморожені

Конфискация российских активов и передача их Киеву позволила бы ослабить давление на Запад в вопросе финансирования Украины, однако европейские чиновники считают эту идею слишком рискованной с юридической точки зрения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников ЕС.

Отмечается, что в 2022 году после вторжения России в Украину Евросоюз, США, Япония и Канада заморозили около 300 млрд долларов активов Центробанка РФ. Около 200 млрд из них хранятся в Европе, преимущественно в бельгийском расчетном центре Euroclear.

"Конфискации российских активов не произойдет. Между странами-членами ЕС нет согласия по этому вопросу", - сказал агентству на условиях анонимности чиновник, знакомый с переговорами.

Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель сказал Reuters, что в этом вопросе необходимо быть очень осторожным.

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"Представьте себе, если мы политически решим предоставить миллиарды Украине. А через шесть месяцев мы получим судебное решение, в котором будет сказано, что мы не имеем права отдавать их. Кто тогда будет платить?" – сказал он.

Европейские чиновники обеспокоены не только законностью такой процедуры, но и потенциальными последствиями для европейской валюты: инвесторы могут выйти из активов в евро из-за опасений, что их деньги тоже могут быть конфискованы.

Москва ранее пообещала, что в случае конфискации активов ЦБ то же произойдет с западными активами в России, которые, по некоторым данным, составляют 288 млрд долларов.
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Топ комментарии
+20
Поверніть їх кацапам, зніміть санкції, та чекайте їхні танки на своїх вулицях
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24.01.2024 06:49
+13
Не розумію навіщо постійно піднімати теми в контексті яких в підсумку Захід виглядає як нікчемне лайно? Хоча чому "як"?
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24.01.2024 06:57
+8
Конфисковать автивы Рейха пока гитлер у власти? Нужно подумать о юридических последствиях...
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24.01.2024 06:50
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Поверніть їх кацапам, зніміть санкції, та чекайте їхні танки на своїх вулицях
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24.01.2024 06:49 Ответить
Конфисковать автивы Рейха пока гитлер у власти? Нужно подумать о юридических последствиях...
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24.01.2024 06:50 Ответить
А если суд признает, что нельзя было конфисковывать деньги и скажет, что надо платить с процентами. Кто будет платить?
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24.01.2024 06:55 Ответить
А если суд признает, что санкции ввели незаконно и потребует вернуть все потери от санкций - это огромные деньги. Кто будет платить?
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24.01.2024 06:57 Ответить
Не розумію навіщо постійно піднімати теми в контексті яких в підсумку Захід виглядає як нікчемне лайно? Хоча чому "як"?
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24.01.2024 06:57 Ответить
Мабуть, тому що Захід якраз і виглядає як нікчемне лайно через свою неоднорідність та наявність серед країн ЄС ************** на зразок орбанів та фіцо
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24.01.2024 07:30 Ответить
там германия против
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25.01.2024 03:40 Ответить
Не хочете компенсувати втрати України кацапськими грошима?
Very well.

Компенуйте Из своїх національних джерел. А як ще? Ніяк.
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24.01.2024 06:57 Ответить
Любая отговорка годится когда не хочешь что-то делать. Что ещё должно произойти чтобы в Украине поняли что правящие сегодня Западом глобалисты ЗА РОССИЮ, несмотря на грозную антироссийскую риторику. Нам за два года уже пора понять что слова и риторика вообще ничего не стоят. Важны дела. А дела - вот в этой заметке всё написано...
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24.01.2024 06:58 Ответить
Ці гроші давно вже використані. Звісно, тепер нема що віддавати Україні!
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24.01.2024 07:07 Ответить
Ну тоді хай зі своїх платять. Платить все одно доведеться, прямо чи осередковано.
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24.01.2024 07:10 Ответить
"Если нанести мощный удар по активам российских олигархов, другие бизнесмены из Китая, Индии, ОАЭ могут забрать свои активы"
В бомжатник никто деньги не станет вкладывать!
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24.01.2024 07:12 Ответить
Після Перемоги, все своє заберемо.. ще й даниною обкладемо..
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24.01.2024 07:20 Ответить
До нашої перемоги ще треба дожити! З такою владою, та світовою підтримкою з надання нам потрібної зброї, війна буде довгою! 😩
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24.01.2024 07:28 Ответить
Довгою - не довгою, але вона вже заїпала..вибачте..
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24.01.2024 07:31 Ответить
Ще один перемогобот?
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24.01.2024 09:11 Ответить
Сцикуни європейські! Продовжуйте заглядувати під хвіст )(уйлу, тод кацапскі і танки на вулицях європейських країн будуть вже незабаром! 😡
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24.01.2024 07:25 Ответить
Европа один из мировых финансовых центров, получающая от этого огромные выгоды. Воровство может подорвать доверие. Хотя ничуть не стесняясь грабят кацапов-физлиц. Никто не ожидал такой прыти от европейцев. Даже Санкционные Штаты Америки немного при*уели.
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24.01.2024 07:41 Ответить
Від таких новин ригати хочеться
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24.01.2024 07:44 Ответить
Західні гноми -- діло швах - хоч проценти віддаваите
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24.01.2024 07:49 Ответить
гутєрєш дасть потрібну довідку в суд
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24.01.2024 07:54 Ответить
Так ми й так знали це.
Дімона злякалися.
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24.01.2024 07:54 Ответить
Сами подумайте. Я маленькая Бельгия или Люксембург. Мне всякие недоразвитые обезьяны третьего мира заносят на шару по 300 миллиардов. Я бы сто раз подумал прежде чем присваивать чьи-то деньги. Тем более Европа и Америка конкуренты для потоков обезьяньих денег. Почему это США советуют забрать деньги.
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24.01.2024 07:57 Ответить
Та то зрозуміло,підстав жодних.
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24.01.2024 08:06 Ответить
Вони бояться шо більше до них крадені гроші не підуть - а це тріліони з Африки, Аравій, Азії.
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24.01.2024 08:10 Ответить
У ЄС домовилися щодо запровадження податку на прибуток від заморожених російських активів, але не про конфіскацію, - Bloomberg.

Буржуїни не випустять зі своїх загребущих рук ніби "заморожені російських активи РФ" - заморожені для їх користі російські активи.

Швейцарія до цього часу не видає награбоване режимом

т.Гітлера і пізніше золото КПРС...

Наївно вірити в те, що маневрами НЕ заведуть в блуд процес конфіскації на користь України.

ЄС, США, - умовний Захід, - таке собі колективне Попадопало...

https://m.youtube.com/watch?v=kqNSvn2xu84&fbclid=IwAR1FWMQC2AX6qabvdK1W1AV4p0OsF_ZUC9mgkPgMtjoq7IH6NQGTzDdcmnU
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24.01.2024 08:11 Ответить
Водярьі накаті, вже восьма.
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24.01.2024 08:14 Ответить
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24.01.2024 08:15 Ответить
Та навіть не у них справа - Шольц проти
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24.01.2024 10:06 Ответить
Треба судове рішення на передачу цих активів, як компенсація збитків від агресії.
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24.01.2024 09:09 Ответить
Чомусь існує думка, що заморожені активи, це гроші в мішках. Обговорюється лише стабільність європейської фінансової системи від втрати довіри до надійності вкладів. Але ніхто не звертає уваги, що російські активи, це облігації якихось конкретних корпорацій. Вилучити їх, значить продати акції якогось умовного Мерседеса. А воно їм потрібне, якщо зараз невигідний момент для продажу? Наприклад, контрольний пакет становить 51%? і тут раптом з незрозумілих причин наказано продати два відсотки за безцінь.
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24.01.2024 09:30 Ответить
Так он Шольц вже проти. А так усі раділи - щас #уйловські грошенята конфіскують. Ага, щас...
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24.01.2024 10:05 Ответить
****, с такими "партнерами" и врага не надо !
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24.01.2024 11:35 Ответить
 
 