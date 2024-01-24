Евросоюз вряд ли конфискует замороженные активы российского Центробанка, - Reuters
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Конфискация российских активов и передача их Киеву позволила бы ослабить давление на Запад в вопросе финансирования Украины, однако европейские чиновники считают эту идею слишком рискованной с юридической точки зрения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников ЕС.
Отмечается, что в 2022 году после вторжения России в Украину Евросоюз, США, Япония и Канада заморозили около 300 млрд долларов активов Центробанка РФ. Около 200 млрд из них хранятся в Европе, преимущественно в бельгийском расчетном центре Euroclear.
"Конфискации российских активов не произойдет. Между странами-членами ЕС нет согласия по этому вопросу", - сказал агентству на условиях анонимности чиновник, знакомый с переговорами.
Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель сказал Reuters, что в этом вопросе необходимо быть очень осторожным.
"Представьте себе, если мы политически решим предоставить миллиарды Украине. А через шесть месяцев мы получим судебное решение, в котором будет сказано, что мы не имеем права отдавать их. Кто тогда будет платить?" – сказал он.
Европейские чиновники обеспокоены не только законностью такой процедуры, но и потенциальными последствиями для европейской валюты: инвесторы могут выйти из активов в евро из-за опасений, что их деньги тоже могут быть конфискованы.
Москва ранее пообещала, что в случае конфискации активов ЦБ то же произойдет с западными активами в России, которые, по некоторым данным, составляют 288 млрд долларов.
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Very well.
Компенуйте Из своїх національних джерел. А як ще? Ніяк.
В бомжатник никто деньги не станет вкладывать!
Дімона злякалися.
Буржуїни не випустять зі своїх загребущих рук ніби "заморожені російських активи РФ" - заморожені для їх користі російські активи.
Швейцарія до цього часу не видає награбоване режимом
т.Гітлера і пізніше золото КПРС...
Наївно вірити в те, що маневрами НЕ заведуть в блуд процес конфіскації на користь України.
ЄС, США, - умовний Захід, - таке собі колективне Попадопало...
https://m.youtube.com/watch?v=kqNSvn2xu84&fbclid=IwAR1FWMQC2AX6qabvdK1W1AV4p0OsF_ZUC9mgkPgMtjoq7IH6NQGTzDdcmnU