США выделят Украине почти 12 млрд долларов, - Reuters

США намерены выделить Украине помощь в размере почти $12 млрд, которую направят на поддержку экономики страны. Эти средства будут направлены на покрытие расходов украинского правительства и поддержку экономики страны в условиях войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Министр финансов США Джанет Йеллен, во время онлайн-разговора с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем заверила, что Белый дом обязался обеспечить $11,8 млрд для Украины в рамках дополнительного финансирования.

"Финансовая поддержка Украины остается неразрывно связанной с ее успехом на поле боя. Это также демонстрирует решимость США и их союзников защищать территориальный суверенитет и свободы демократических стран", – заявили в Министерстве финансов США.

Отмечается, что в США надеются, что другие страны последуют примеру Америки и помогут Украине. По прогнозам, "страны-доноры" обеспечат примерно три четверти потребностей Украины во внешнем финансировании в 2024 году, которое поддерживает, в частности, больницы, школы и службы экстренного реагирования.

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