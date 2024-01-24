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Новости Война в Украине
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США выделят Украине почти 12 млрд долларов, - Reuters

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

джанет,єллен

США намерены выделить Украине помощь в размере почти $12 млрд, которую направят на поддержку экономики страны. Эти средства будут направлены на покрытие расходов украинского правительства и поддержку экономики страны в условиях войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Министр финансов США Джанет Йеллен, во время онлайн-разговора с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем заверила, что Белый дом обязался обеспечить $11,8 млрд для Украины в рамках дополнительного финансирования.

"Финансовая поддержка Украины остается неразрывно связанной с ее успехом на поле боя. Это также демонстрирует решимость США и их союзников защищать территориальный суверенитет и свободы демократических стран", – заявили в Министерстве финансов США.

Отмечается, что в США надеются, что другие страны последуют примеру Америки и помогут Украине. По прогнозам, "страны-доноры" обеспечат примерно три четверти потребностей Украины во внешнем финансировании в 2024 году, которое поддерживает, в частности, больницы, школы и службы экстренного реагирования.

Читайте также: США будут нести ответственность за поражение Украины, если Конгресс не примет новую помощь, - министр финансов США Йеллен
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Топ комментарии
+13
а може і не виділять, а може і не доларів, а може і заберуть
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24.01.2024 08:35
+10
Бідненький все чекаєш долар по 70, та краху економіки України... а воно вже який рік облом.
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24.01.2024 09:18
+9
ніяких грошей , тікі ********** і зброя !!!
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24.01.2024 09:28
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а може і не виділять, а може і не доларів, а може і заберуть
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24.01.2024 08:35 Ответить
приїзжай та скажи йому це персонально
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24.01.2024 08:50 Ответить
А вам - слабо, вы же приехавший, Игорюша... ЗЫ... Поди контролировать измаильские потоки уклонистов?
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24.01.2024 08:53 Ответить
Знать с Измаилом в точку попал, по-пистолетовски...
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24.01.2024 09:12 Ответить
Скромно,але добре й те
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24.01.2024 08:48 Ответить
На жаль, це не на зброю.
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24.01.2024 08:52 Ответить
Добре хоч якісь гроші дають.Курс стабілізується,економіка трохи закрутиться,щось і в військовий бюджет капне,отак і живемо
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24.01.2024 11:31 Ответить
Питання в тому, чи довго так протянемо.
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24.01.2024 11:31 Ответить
Якось воно буде,може осел помре,може падишах здохне...
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24.01.2024 11:42 Ответить
Чудові перспективи, трясця його. Так і живемо. Куди крива вивезе.
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24.01.2024 11:44 Ответить
Не гнівіть Бога,поки що все важко але терпимо.Подумайте в яких умовах боролись воїни УПА після 1945 року,без надії,без шансів,без держави,без армії,забуті всіма
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24.01.2024 11:48 Ответить
Люди забули, що наші діди та прадіди пережили в 20 стріччі, війни, голодомори, гулаги, і скиглять, скиглять, і скиглять знов і знов. Слабке, налякане, ні на що не годне...
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24.01.2024 12:29 Ответить
УПА діяли в повністю окупованій країні, економіка і силовий, реаресивний апарат котрої, повністю працювали проти них.
Наразі, ми маємо власну країну з потужною економікою, яка працює попри війну та деструктивну діяльність "зелені". Маємо союзників багатомілтярдну допомогу.
То ж, ваші заяви, про дії УПА в умовах тотальної окупації "совєтами" по суті є - лицемірством.
Або, ймовірно, ви просто відробляєте "темник" ОПи, яка хоче побудувати в Україні сталінський ГУЛАГ, а тому і впускаєте блюзнірські наративи про "згадайте УПА" - де українці вели боротьбу в тотально окупованій країні, без жодних притомних засобів, зброї, підтримки і т.д., без надії на перемогу і т.д.
- Це те, власне, до чого усіма силами "зелень", й прагне для України - "совок", концтабір, безнадія, поневіряння та рабська праця рабів за крайку гливкого хліба з тирсою - замість здорової вільної конкурентної ринкової економіки.

І все це зазвичай подається під "прикриттям" "необхідності тотальної мобілізації" і т.д. -
замість просто створити умови для бізнесу, виробників, зменшити податки, "перевірки", дати людям нормальну "бронь", щоби вони могли нормально працювати, дозволити місцевим громадам вільно фінансувати ЗСУ і т.п.
Але цього нема. Все навпаки.
бо гроші тупо розкрадаються, а підприємства, в т.ч. ВПК - кошмарять, бізнес пресують.
А "бронь" в новому законопроекті "про мобілізацію" взагалі хочуть поприбирати - щоби можна було "кошмарити" взагалі усіх - щоби можна було вибивати хабарі у багато тисяч доларів - будь з кого.
Це, насправді, і є - єдина причина, чому нормальної "броні" немає, і чому її взагалі хочуть "прибрати".
А народу "згодовують" казочку про "справедливість".
Ну тобто, спочатку, вигрібаємо цінних фахівців, і знищуємо їх в "м'ясних штурмах", хто не зміг відкупитися, а потім розповідаємо, що - "немає фахівців" виробляти "оборонку" і т.д (а далі - що треба "домовлятися посередині" і т.п.)
А щоби люди не бунтували - розповідають казки з серії "згадайте УПА" і т.д.
Або всіляко нав'язують наративи про "третю світову війну" і намагаються тут же нав'язати алюзії з Другою світовою війною, сталінським срср, і як люди там за крайку поганого хліба ніч і день стояли за примитивними станками і виточували "болванки", як жінки рили голими руками окопи і падали до смерті знесилені і т.п. - А нагорі всього цього стояла "мудра партія" начолі з "мудрим (зеленим/черврним) вождем".
Оце те, як "зелені" себе бачать - "вождями" в злиденній країні знесилених рабів.
І це те, що вони виконують, до чого прагнуть, і це те, які наративи вони впроваджують
- типу, щоби "виправдати" свої злочини з розворовування та знищення України, та з вбивства і закріпачення українців.
Ваші слова, контекст, в якому ви їх використали - про це, фактично, говорять. Бо в даній ситуації, так казати, може, хіба окупантів, або його поплічник.
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24.01.2024 15:18 Ответить
Ви,пане,не розібравшись,напали на мене що я там владі підігрую,чи закликаю працювати за пайку мокрого і кислого хліба,ні,я тільки про те що все не так страшно.Але тривожно,бо ворог клепає дрони просто нереальними темпами,в цьому є проблема.Все інше якось буде.¹
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24.01.2024 18:17 Ответить
це не на економіку. це на ЗП бюджетникам
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24.01.2024 11:52 Ответить
не добре, бо це тільки намір, який вже 4-й місяць не проголосований. І без очевидних шансів взагалі бути проголосованим.
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24.01.2024 13:26 Ответить
навіщо стимулювати опу красти ще більше?
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24.01.2024 08:49 Ответить
ніяких грошей , тікі ********** і зброя !!!
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24.01.2024 09:28 Ответить
Зє!льоним гроші в руки ніззя - миттю щезнуть, як пісок крізь пальці
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24.01.2024 10:55 Ответить
ОПа не воює, тому пофігу.
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24.01.2024 10:34 Ответить
***, я отлайкав анну пєтровНу
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24.01.2024 10:56 Ответить
Дайте краще зброю!!!
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24.01.2024 08:49 Ответить
Кращє мовчки бери що дають.
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24.01.2024 10:40 Ответить
У ворога забирай ....
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24.01.2024 15:57 Ответить
Це як мертвому припарки. Треба розраховувати,що за рік від америкнаців уже взагалі нічого не буде. Тоді то українці і відчують війну на собі і які тяжби вона несе в економічному плані,бо поки за рахунок грошей з заходу і в левовій частці з США в тому числі, українці получали і пенсії і пільги і все інше. І курс гривні не 70 за долар і так далі. Коли з США гроші перестануть йти, то халява закінчиться
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24.01.2024 09:03 Ответить
ждем Васю Трампа -любителя *****
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24.01.2024 09:06 Ответить
Бідненький все чекаєш долар по 70, та краху економіки України... а воно вже який рік облом.
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24.01.2024 09:18 Ответить
Які вологі кремлівські мрії
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24.01.2024 09:27 Ответить
цікава халява , особливо на фоні нашого зданого ЯО та щоденного форпосту Європи .

але в іншому ви праві: розраховувати тільки на США і нічого не робити - це пздц
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24.01.2024 13:30 Ответить
можно и 1000 лярдов выделить на пленных орков -плитку -дороги - яйца -снарягу из говна и палок и потом все эти гроши окажутся в Европах в виде отелей -бутиков -дворцов -элитных тачек -яхт и прочих забаганок
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24.01.2024 09:03 Ответить
ось тільки крім "предоставити", щє пару років операторів на всю цю прорву вчити треба.
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24.01.2024 10:39 Ответить
ТАК УКРАДУТ ЖЕ !!!
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24.01.2024 10:51 Ответить
ти дівно прав, прав дівий
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24.01.2024 10:58 Ответить
12 - це набагато більше 61-го
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24.01.2024 10:53 Ответить
Якщо чесно подібні заяви вже більше роздратування викликають, вони вже незабаром пів року гратимуть цю шарманку, досить вже триндеть, а то вже реально боневтiка нагадують.
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24.01.2024 11:01 Ответить
Увесь демократичний світ зараз якось так виглядає! Суцільна клінтоніада
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24.01.2024 11:33 Ответить
ale zh ce ne na zbroyu !!!!
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24.01.2024 12:13 Ответить
Якось угараю. От горить будинок, замість тушити його - люди ремонтують меблі, стіни, закуповують нову побутову техніку, білизну, всякі там рушнички, напірники, килимочки... а при цьому пожежу ніхто не тушить...
Ви заїбали! Дайте зброї, щоб ******** війна закінчилася!! А з пенсіями-********* ми вже якось самі розберемося!
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24.01.2024 12:27 Ответить
Заойобаний, с этих грошей тебе пенсию по липовой инвалидности платят, содержат госпиталя где раненых лечат и поддерживают коммуналку, что б тебе, высравшемуся, было чем смыть
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24.01.2024 15:31 Ответить
Чоловиче в них будинки у Европi ...
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24.01.2024 15:54 Ответить
Краще ні цента цьому уряду. Спорядження в тому числі рятувальне, медичне, зброю, можна їжу. Але тільки не гроші. Вони ж знову собі чергові хороми куплять.
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24.01.2024 12:37 Ответить
Вам пенсию с чего платят?
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24.01.2024 15:33 Ответить
Краще б зброю дали - там жодних ризиків, що зеко-***** вкраде і в офшори виведе!
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24.01.2024 13:22 Ответить
Це значить що американці теж з нетерпінням чекають на свою пайку з 12млрд наданих для схемачів і решти нужденних.
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24.01.2024 13:32 Ответить
І хтось вже тихенько потирає руки...
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24.01.2024 14:36 Ответить
Це супер для підтримки економіки, але б краще зразу присилали групу по контролю, бо ******* усе розкрадуть🤬
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24.01.2024 14:49 Ответить
Кожному по тисячі доларів буде! Ну хто виживе та по десять тисяч хто н i!
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24.01.2024 15:47 Ответить
 
 