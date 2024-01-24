США выделят Украине почти 12 млрд долларов, - Reuters
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
США намерены выделить Украине помощь в размере почти $12 млрд, которую направят на поддержку экономики страны. Эти средства будут направлены на покрытие расходов украинского правительства и поддержку экономики страны в условиях войны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.
Министр финансов США Джанет Йеллен, во время онлайн-разговора с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем заверила, что Белый дом обязался обеспечить $11,8 млрд для Украины в рамках дополнительного финансирования.
"Финансовая поддержка Украины остается неразрывно связанной с ее успехом на поле боя. Это также демонстрирует решимость США и их союзников защищать территориальный суверенитет и свободы демократических стран", – заявили в Министерстве финансов США.
Отмечается, что в США надеются, что другие страны последуют примеру Америки и помогут Украине. По прогнозам, "страны-доноры" обеспечат примерно три четверти потребностей Украины во внешнем финансировании в 2024 году, которое поддерживает, в частности, больницы, школы и службы экстренного реагирования.
Пожалуйста, подождите...
Наразі, ми маємо власну країну з потужною економікою, яка працює попри війну та деструктивну діяльність "зелені". Маємо союзників багатомілтярдну допомогу.
То ж, ваші заяви, про дії УПА в умовах тотальної окупації "совєтами" по суті є - лицемірством.
Або, ймовірно, ви просто відробляєте "темник" ОПи, яка хоче побудувати в Україні сталінський ГУЛАГ, а тому і впускаєте блюзнірські наративи про "згадайте УПА" - де українці вели боротьбу в тотально окупованій країні, без жодних притомних засобів, зброї, підтримки і т.д., без надії на перемогу і т.д.
- Це те, власне, до чого усіма силами "зелень", й прагне для України - "совок", концтабір, безнадія, поневіряння та рабська праця рабів за крайку гливкого хліба з тирсою - замість здорової вільної конкурентної ринкової економіки.
І все це зазвичай подається під "прикриттям" "необхідності тотальної мобілізації" і т.д. -
замість просто створити умови для бізнесу, виробників, зменшити податки, "перевірки", дати людям нормальну "бронь", щоби вони могли нормально працювати, дозволити місцевим громадам вільно фінансувати ЗСУ і т.п.
Але цього нема. Все навпаки.
бо гроші тупо розкрадаються, а підприємства, в т.ч. ВПК - кошмарять, бізнес пресують.
А "бронь" в новому законопроекті "про мобілізацію" взагалі хочуть поприбирати - щоби можна було "кошмарити" взагалі усіх - щоби можна було вибивати хабарі у багато тисяч доларів - будь з кого.
Це, насправді, і є - єдина причина, чому нормальної "броні" немає, і чому її взагалі хочуть "прибрати".
А народу "згодовують" казочку про "справедливість".
Ну тобто, спочатку, вигрібаємо цінних фахівців, і знищуємо їх в "м'ясних штурмах", хто не зміг відкупитися, а потім розповідаємо, що - "немає фахівців" виробляти "оборонку" і т.д (а далі - що треба "домовлятися посередині" і т.п.)
А щоби люди не бунтували - розповідають казки з серії "згадайте УПА" і т.д.
Або всіляко нав'язують наративи про "третю світову війну" і намагаються тут же нав'язати алюзії з Другою світовою війною, сталінським срср, і як люди там за крайку поганого хліба ніч і день стояли за примитивними станками і виточували "болванки", як жінки рили голими руками окопи і падали до смерті знесилені і т.п. - А нагорі всього цього стояла "мудра партія" начолі з "мудрим (зеленим/черврним) вождем".
Оце те, як "зелені" себе бачать - "вождями" в злиденній країні знесилених рабів.
І це те, що вони виконують, до чого прагнуть, і це те, які наративи вони впроваджують
- типу, щоби "виправдати" свої злочини з розворовування та знищення України, та з вбивства і закріпачення українців.
Ваші слова, контекст, в якому ви їх використали - про це, фактично, говорять. Бо в даній ситуації, так казати, може, хіба окупантів, або його поплічник.
але в іншому ви праві: розраховувати тільки на США і нічого не робити - це пздц
Ви заїбали! Дайте зброї, щоб ******** війна закінчилася!! А з пенсіями-********* ми вже якось самі розберемося!