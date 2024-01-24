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Новую партию авто, конфискованных у пьяных водителей, передаст Украине Латвия

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Авто

латвія

Правительство Латвии приняло решение передать Украине очередную партию авто, конфискованных у пьяных водителей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом пишет издание Delfi.

По данным СМИ, 9 автомобилей предназначены для армейских частей Минобороны Украины, коммунального медицинского предприятия в Изюмском районе Харьковской области, Арбузинского сельсовета Николаевской области, воинской части Нацгвардии, Каменец-Подольского райсовета Хмельницкой области и Китайгородского сельсовета Хмельницкой области.

В общей сложности Латвия передаст Украине партию из 14 автомобилей, общая рыночная стоимость которых составляет более 100 тысяч евро.

Автомобили будут доставлены из Латвии в Украину с помощью так называемого "Твиттер-конвоя".

Ранее сообщалось, что в течение 2023 года Латвия передала Украине 271 автомобиль, конфискованный у пьяных водителей.

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Топ комментарии
+13
Авто п"яних украінських тандирів не хочуть доєднати
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24.01.2024 10:11
+13
А чому в Україні, воюючій державі не прийняти аналогічний закон? Може бояться, що тоді вся ця ЗЕбанута срань лишиться своїх членовозів?
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24.01.2024 10:26
+12
А Зешоблі прийняти аналогічний закон слабо?
Чи вони всі тверезими за кермо взагалі не сідають?
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24.01.2024 10:13
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Авто п"яних украінських тандирів не хочуть доєднати
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24.01.2024 10:11 Ответить
У нас не тільки авто не забирають, навіть права залишають
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24.01.2024 10:52 Ответить
Єтадругоє-неначасі.
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24.01.2024 10:55 Ответить
А Зешоблі прийняти аналогічний закон слабо?
Чи вони всі тверезими за кермо взагалі не сідають?
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24.01.2024 10:13 Ответить
А чому в Україні, воюючій державі не прийняти аналогічний закон? Може бояться, що тоді вся ця ЗЕбанута срань лишиться своїх членовозів?
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24.01.2024 10:26 Ответить
да протому что депутаты, судьи и оп останутся без авто в течение месяца
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24.01.2024 11:14 Ответить
в ціх авто мабуть руським духом пахне
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24.01.2024 10:27 Ответить
Смердить тільки може рюззкім бздухом й аж ніяк не пахнуть.
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24.01.2024 10:56 Ответить
А нашим таке слабо? Чи в нас всі тверезі раптом поставали.
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24.01.2024 10:39 Ответить
в нас п'яні ганяють на своїх авто й після того як в них відбирають права допоки когось не вб'ють... звісно що такі м'які закони відносно алкашів за кермом робилось "під себе"..., хто з діток "законотворців" не любить під кайфом ганяти з вітерцем...
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24.01.2024 10:56 Ответить
А зелений Трухін з лісу з печеньками ще досі в черзі в суді?
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24.01.2024 11:10 Ответить
Зараз піде дерібан на таможні
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24.01.2024 11:48 Ответить
Какцап? Якої ще "таможні" !???
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24.01.2024 14:30 Ответить
 
 