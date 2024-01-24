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Новости Война в Украине
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Воздушные силы (1007) воздушная тревога (348)

По всей Украине была воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГ-31

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сирена,тривога

Днем 24 января по всей Украине объявлена воздушная тревога. По состоянию на 11:59 объявлен отбой угрозы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

В настоящее время актуальная карта тревог выглядит так:

Відбій тривоги

По состоянию на 11.44 карта тревог была такой:

Масштабна тривога

По данным Воздушных сил, тревога объявлена из-за взлета вражеского МиГ-31.

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