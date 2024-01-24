Руководители областного и районного ТЦК Ривненщины, избившие подчиненного, предстанут перед судом, - ГБР

Руководитель областного ТЦК избивал подчиненного-военнослужащего, а глава районного ТЦК это снимал на видео. Обвинительные акты в отношении двух чиновников направлены в суд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Летом 2023 года чиновники узнали, что водитель стрелковой роты одной из воинских частей Ривненского районного ТЦК и СП планирует доложить об их нарушениях во время службы. Они решили этого не допустить и избили мужчину. Руководитель Ривненского областного ТЦК сам бил военнослужащего, в то время как как руководитель районного ТЦК все это снимал на телефон. Во время проведения "воспитательных мероприятий" в ход пошла бита. Чиновники также заставляли потерпевшего становиться на колени и вымаливать прощение", - говорится в сообщении.

Были обнаружены и изъяты мобильные телефоны, один из которых принадлежит потерпевшему. По месту жительства руководителя Ривненского областного ТЦК обнаружена бита, которой избивали мужчину.

"У руководителя Ривненского районного ТЦК и СП было изъято 8 пакетов с амфетамином общим весом 11 г, орудия для употребления наркотических веществ. Правоохранители также выяснили, что наркотики ему снабжал подчиненный за "служебные привилегии". Сейчас он полностью признал свою вину", – отметили в ГБР.

Отмечается, что в ходе расследования обнаружены факты незаконного обогащения должностного лица областного ТЦК и СП. Речь идет о сумме почти 52 млн грн. Среди незадекларированного состояния чиновника – 2 грузовых автомобиля, огромные земельные участки и недостроенный отель на горнолыжном курорте в Карпатах. В декабре 2023 года все вышеперечисленное имущество передано в Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Так, руководитель Ривненского областного ТЦК и СП обвиняется в применении насилия в отношении подчиненного, грабеже и приобретении лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, активов, стоимость которых превышает его законные доходы (чч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28) ч. 5 статьи 426-1, ч. 4 статьи 186, статьи 368-5 УК Украины).

А руководитель Ривненского районного ТЦК и СП обвиняется в пособничестве к применению насилия в отношении подчиненного, незаконном приобретении и хранении психотропных веществ в больших размерах и склонении к употреблению психотропных веществ (ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426) -1, ч. 2 ст.307, ч. 1 и ч. 2 ст.315 УК Украины).

Обвинительный акт в отношении двух должностных лиц направлен в суд.

"В настоящее время чиновники уволены с занимаемых должностей. Кроме того, с начала расследования им обоим была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет", - подытожили в Бюро.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что задержан глава Ривненского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Сергей Луцюк. В его телефоне обнаружили видео с издевательством над подчиненным.

Позже в ГБР рассказали, что задержали руководителей областного и районного военкоматов Ривненщины.