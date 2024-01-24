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Новости За рубежом
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Европейские союзники запланировали "недостаточную" военную помощь для Украины. Ее нужно увеличить, - Шольц

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

олаф,шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что европейские союзники запланировали "недостаточно" военной помощи Украине на 2024 год и призвал их увеличить ее.

Нагадаємо, минулого тижня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін не може ще збільшити військову допомогу Україні, як того хотіли б деякі західні союзники, оскільки вже дав "все та навіть більше".

Об этом он заявил в интервью Die Zeit, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

"Суммы, которые европейские государства пока предусмотрели на 2024 год, еще недостаточно велики. В этой связи я как раз провожу много телефонных переговоров с моими коллегами и прошу их делать больше", – сказал он.

Шольц добавил, что "было бы самоуверенно полагать, что мы можем делать это в долгосрочной перспективе в одиночку".

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Топ комментарии
+9
Наретi Шольц прийшов до тями та й переобувся
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24.01.2024 15:29
+4
Хер Шольц! Пообіцяйте дати нам щонебудь. Виконувати, як і завжди, немає потреби. Але ми цінуємо ваші палкі обіцянки.
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24.01.2024 15:30
+3
Нікому не здається, що стосовно лідера Німеччини подаються якісь суперечливі новини?
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24.01.2024 15:27
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Нікому не здається, що стосовно лідера Німеччини подаються якісь суперечливі новини?
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24.01.2024 15:27 Ответить
В нього єдиний комплекс, щодо далекобійних ракет.
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24.01.2024 15:51 Ответить
Шольц/Меркель, де Тауруси?!
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24.01.2024 15:59 Ответить
Наретi Шольц прийшов до тями та й переобувся
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24.01.2024 15:29 Ответить
Хер Шольц! Пообіцяйте дати нам щонебудь. Виконувати, як і завжди, немає потреби. Але ми цінуємо ваші палкі обіцянки.
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24.01.2024 15:30 Ответить
при цьому, сама Німеччина з 4 лярдів до 7 лярдів запланувала на 2024 рік.

але Шольц - ліверна ковбаса, не Макрон, не Мелоні . Не переплутайте
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24.01.2024 15:30 Ответить
Царь (Шольц) - нє настаящій!
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24.01.2024 15:31 Ответить
Шольц - умнічка. Аби не ота біполярочка, коли він перетворюється на штольца...
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24.01.2024 15:32 Ответить
В агресора більш віддані і надійні союзники, - північна Корея, наприклад, - ніж в України, жертви агресії, умовний Захід. Але по рівню стурбованості тому ж умовному Заходу немає суперників - "впєрєді планєти всєй!"

Однак ізбави нас від лукавого... Обіцяти ще не значить...
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24.01.2024 15:44 Ответить
Німці брати ми вже один раз з вами програли московії.

Ще один раз програти означатиме , що ми не робимо ніякого аналізу історії
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24.01.2024 15:53 Ответить
Ну як можна бути таким дволиким: "Європа замало допомагає. Але Тауруси не дам".
Він, мабуть, у 95 кварталі стажувався.
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24.01.2024 16:49 Ответить
 
 