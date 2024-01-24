Европейские союзники запланировали "недостаточную" военную помощь для Украины. Ее нужно увеличить, - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что европейские союзники запланировали "недостаточно" военной помощи Украине на 2024 год и призвал их увеличить ее.

Нагадаємо, минулого тижня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін не може ще збільшити військову допомогу Україні, як того хотіли б деякі західні союзники, оскільки вже дав "все та навіть більше".

Об этом он заявил в интервью Die Zeit, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

"Суммы, которые европейские государства пока предусмотрели на 2024 год, еще недостаточно велики. В этой связи я как раз провожу много телефонных переговоров с моими коллегами и прошу их делать больше", – сказал он.

Шольц добавил, что "было бы самоуверенно полагать, что мы можем делать это в долгосрочной перспективе в одиночку".

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