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Новости Санкции против России
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Зеленский утвердил решение СНБО о создании государственного реестра санкций

рф,санкції

Президент Владимир Зеленский своим указом №36/2024 ввел решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 января 2024 года "Об утверждении Положения о Государственном реестре санкций".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Согласно статье 107 Конституции Украины президент постановил ввести в действие соответствующее решение СНБО.

Контроль за исполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящим Указом, возложить на Секретаря СНБО.

Указ вступает в силу дня его опубликования.

Также смотрите: Партнеры должны более активно блокировать пути обхода Россией санкций, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

реестр (322) санкции (11260) СНБО (4430)


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Топ комментарии
+7
Е-е-е...
Потужно!
Втім, коли я попоїм тушеної квасолі з шинкою, то теж можу не гірше!
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31.01.2024 01:01
+6
Это победа !!!!!!!!!!!!!

Сектора не было и тут вдруг указ Предидента про реестр санкцій !

Портнов і Коломойський ясєн пень не війдуть, но потужно !!!
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31.01.2024 01:00
+6
Кстаті, де і як в Конституції України написано, шо чувак на посаді Президента України не видає свій Указ, а вводить рішення якогось дорадчого органу ?

Отой шлємазл з Криворожья, якому пожиттєву стипендію дали і який по сувмєстітєльству є його папінькой, може йому нагадати, диплов в його вузі з якої спеціальності цей чорт отримав ?
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31.01.2024 01:05
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Это победа !!!!!!!!!!!!!

Сектора не было и тут вдруг указ Предидента про реестр санкцій !

Портнов і Коломойський ясєн пень не війдуть, но потужно !!!
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31.01.2024 01:00 Ответить
Я пачєму такой врєдний бил? Патамушта у меня рєєстрав нє била...
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31.01.2024 01:07 Ответить
авдруг чисто 3 лютого якась бабушка прийде під ОП з плакатом проти Єрмака, то ти підійдеш їй дати біляш ?
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31.01.2024 01:43 Ответить
можеш навіть друзям передати цю хтиву надію бабушки на біляш

кстаті, шо там продавці біляшів ?

флешмоб на дать бабушці не поведуться ?

Ти бач, як просто, якшо захотіти ?

Просто перекинь
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31.01.2024 01:46 Ответить
Е-е-е...
Потужно!
Втім, коли я попоїм тушеної квасолі з шинкою, то теж можу не гірше!
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31.01.2024 01:01 Ответить
Редька з квасом додає басові ноти...Рекомендую...😀
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31.01.2024 01:04 Ответить
Ні хрєна не зрозуміло.. але "болгари васхітілісь"...
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31.01.2024 01:01 Ответить
Кстаті, де і як в Конституції України написано, шо чувак на посаді Президента України не видає свій Указ, а вводить рішення якогось дорадчого органу ?

Отой шлємазл з Криворожья, якому пожиттєву стипендію дали і який по сувмєстітєльству є його папінькой, може йому нагадати, диплов в його вузі з якої спеціальності цей чорт отримав ?
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31.01.2024 01:05 Ответить
Спеціальність - "доітєль ізнурьонних жаб"
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31.01.2024 01:23 Ответить
от тобі смішно, йому смішно, його папінькє смішно, а вмирати мені на старості літ.

бо більше нікому.

А пацанчики 40-річні з 95 Кварталу про це заспівають веселу пєстнню зі сцени перед 99% броньованими.

Тільки я її не почую, а зал обригочеться над моєю смертю, або *********** палочками, або над Україною-прастітуткою, або над лоукостом-Голокостом,

хотя нє, за лоукост-Голокост можуть і посадить. Над Сіньойором-Голодомором Ржать в Україні можна
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31.01.2024 01:37 Ответить
Та й мені, теж у тому напрямку, вже вдруге...
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31.01.2024 02:38 Ответить
Нє, ну це вже юридичний перебор.

Президент України має право видавати СВОЇ Укази, а не затверджувати якусь *****.
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31.01.2024 01:10 Ответить
А ващє Україні піздєц.

Життям ручаюсь. Своїм..
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31.01.2024 01:13 Ответить
представляю новый расходы Минюста и чинуш ура Вова подогнал новую стиралку прокладку помойку.. слава ..клавишному тьфу гыдота....
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31.01.2024 01:29 Ответить
https://www.facebook.com/ivannosenkofacebook?__cft__[0]=**********************************-1neCgC-zJg8fAwocwYTk4QhRY7DOfo0FIHHyVd9xA7iqUxB56cNq7-uzLJiX4Xe3md0iHNKVHwmFwub2KsbNrVD4AED6ulUyI2nkQjVBIE6jiws46v_qg2-5zouFyhBfkrJMQGlRIr9hFqmVVo4GGbobL6zEXAF4&__tn__=-UC%2CP-y-R Іван Носенко

https://www.facebook.com/ivannosenkofacebook/posts/pfbid0VypiRQSQLdo1UPShkB3KEELxApmYTeUyGjo2MpMMSpMeAKNXGdGP3hPAhQCZkRqgl?__cft__[0]=**********************************-1neCgC-zJg8fAwocwYTk4QhRY7DOfo0FIHHyVd9xA7iqUxB56cNq7-uzLJiX4Xe3md0iHNKVHwmFwub2KsbNrVD4AED6ulUyI2nkQjVBIE6jiws46v_qg2-5zouFyhBfkrJMQGlRIr9hFqmVVo4GGbobL6zEXAF4&__tn__=%2CO%2CP-y-R 16 ч. ·Єрмак:

"І на другому саміті на рівні лідерів, коли план буде готовий, ми готові розглядати питання щодо запрошення представників Росії".

Однак, за словами Єрмака, для участі у цих розмовах Росія повинна мати політичну волю до миру.

Ось воно справжнє руцкоє хлєбало. Нарешті папка з ГРУ дав про себе знати вкотре за 2 роки.

Запрошення куди і для чого? Обговорити зґвалтованих в Бучі та Ірпіні? Чи розстріляних посеред вулиці в потилицю з зав'язаними руками і очима?

Чи запрошення щоб обговорити Братську могилу в Ізюмі, вбитих зґвалтованих та закатованих електрострумом понад 400 чоловік котрих скинули в одну яму?

Дегенерати із ОП навіть за два роки повномасштабки досі не вдуплили що розмовляти з московитами про "план миру", це як розмовляти з туберкульозом, сифілісом чи стафілококом, про їх лікування - нерозумно, нелогічно й небезпечно
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31.01.2024 01:37 Ответить
‼️‼️‼️

Дегенерати із ОП навіть за два роки повномасштабки досі не вдуплили що розмовляти з московитами про "план миру", це як розмовляти з туберкульозом, сифілісом чи стафілококом, про їх лікування - нерозумно, нелогічно й небезпечно
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31.01.2024 01:39 Ответить


https://www.facebook.com/profile.php?id=100010421342864&comment_id=Y29tbWVudDo4OTQwMjQzMDI1MDUzNzFfMzY3NDk0NTMyNjgxMDkx&__cft__[0]=**********************************-1neCgC-zJg8fAwocwYTk4QhRY7DOfo0FIHHyVd9xA7iqUxB56cNq7-uzLJiX4Xe3md0iHNKVHwmFwub2KsbNrVD4AED6ulUyI2nkQjVBIE6jiws46v_qg2-5zouFyhBfkrJMQGlRIr9hFqmVVo4GGbobL6zEXAF4&__tn__=R]-R Олег Андрощук

Якщо представники московії будуть в чорних пакетах, то нехай
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31.01.2024 01:40 Ответить
Чем бы дитя не тешилось.......
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31.01.2024 07:10 Ответить
Лаша и умка под санкциями и аышли, тк татаровские мусора забыли арест продлить. Вова хрипатый хохмач, думает от того что он название громкое даст что-либо изменится
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31.01.2024 09:12 Ответить
 
 