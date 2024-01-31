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Зеленский утвердил решение СНБО о создании государственного реестра санкций
Президент Владимир Зеленский своим указом №36/2024 ввел решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 января 2024 года "Об утверждении Положения о Государственном реестре санкций".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте главы государства.
Согласно статье 107 Конституции Украины президент постановил ввести в действие соответствующее решение СНБО.
Контроль за исполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящим Указом, возложить на Секретаря СНБО.
Указ вступает в силу дня его опубликования.
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+7 Алекс Скела
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Сектора не было и тут вдруг указ Предидента про реестр санкцій !
Портнов і Коломойський ясєн пень не війдуть, но потужно !!!
кстаті, шо там продавці біляшів ?
флешмоб на дать бабушці не поведуться ?
Ти бач, як просто, якшо захотіти ?
Просто перекинь
Потужно!
Втім, коли я попоїм тушеної квасолі з шинкою, то теж можу не гірше!
Отой шлємазл з Криворожья, якому пожиттєву стипендію дали і який по сувмєстітєльству є його папінькой, може йому нагадати, диплов в його вузі з якої спеціальності цей чорт отримав ?
бо більше нікому.
А пацанчики 40-річні з 95 Кварталу про це заспівають веселу пєстнню зі сцени перед 99% броньованими.
Тільки я її не почую, а зал обригочеться над моєю смертю, або *********** палочками, або над Україною-прастітуткою, або над лоукостом-Голокостом,
хотя нє, за лоукост-Голокост можуть і посадить. Над Сіньойором-Голодомором Ржать в Україні можна
Президент України має право видавати СВОЇ Укази, а не затверджувати якусь *****.
Життям ручаюсь. Своїм..
https://www.facebook.com/ivannosenkofacebook/posts/pfbid0VypiRQSQLdo1UPShkB3KEELxApmYTeUyGjo2MpMMSpMeAKNXGdGP3hPAhQCZkRqgl?__cft__[0]=**********************************-1neCgC-zJg8fAwocwYTk4QhRY7DOfo0FIHHyVd9xA7iqUxB56cNq7-uzLJiX4Xe3md0iHNKVHwmFwub2KsbNrVD4AED6ulUyI2nkQjVBIE6jiws46v_qg2-5zouFyhBfkrJMQGlRIr9hFqmVVo4GGbobL6zEXAF4&__tn__=%2CO%2CP-y-R 16 ч. ·Єрмак:
"І на другому саміті на рівні лідерів, коли план буде готовий, ми готові розглядати питання щодо запрошення представників Росії".
Однак, за словами Єрмака, для участі у цих розмовах Росія повинна мати політичну волю до миру.
Ось воно справжнє руцкоє хлєбало. Нарешті папка з ГРУ дав про себе знати вкотре за 2 роки.
Запрошення куди і для чого? Обговорити зґвалтованих в Бучі та Ірпіні? Чи розстріляних посеред вулиці в потилицю з зав'язаними руками і очима?
Чи запрошення щоб обговорити Братську могилу в Ізюмі, вбитих зґвалтованих та закатованих електрострумом понад 400 чоловік котрих скинули в одну яму?
Дегенерати із ОП навіть за два роки повномасштабки досі не вдуплили що розмовляти з московитами про "план миру", це як розмовляти з туберкульозом, сифілісом чи стафілококом, про їх лікування - нерозумно, нелогічно й небезпечно
Дегенерати із ОП навіть за два роки повномасштабки досі не вдуплили що розмовляти з московитами про "план миру", це як розмовляти з туберкульозом, сифілісом чи стафілококом, про їх лікування - нерозумно, нелогічно й небезпечно
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010421342864&comment_id=Y29tbWVudDo4OTQwMjQzMDI1MDUzNzFfMzY3NDk0NTMyNjgxMDkx&__cft__[0]=**********************************-1neCgC-zJg8fAwocwYTk4QhRY7DOfo0FIHHyVd9xA7iqUxB56cNq7-uzLJiX4Xe3md0iHNKVHwmFwub2KsbNrVD4AED6ulUyI2nkQjVBIE6jiws46v_qg2-5zouFyhBfkrJMQGlRIr9hFqmVVo4GGbobL6zEXAF4&__tn__=R]-R Олег Андрощук
Якщо представники московії будуть в чорних пакетах, то нехай