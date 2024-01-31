Зеленский утвердил решение СНБО о создании государственного реестра санкций

Президент Владимир Зеленский своим указом №36/2024 ввел решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 января 2024 года "Об утверждении Положения о Государственном реестре санкций".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Согласно статье 107 Конституции Украины президент постановил ввести в действие соответствующее решение СНБО.

Контроль за исполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящим Указом, возложить на Секретаря СНБО.

Указ вступает в силу дня его опубликования.

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