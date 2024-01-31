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Зеленський затвердив рішення РНБО про створення державного реєстру санкцій

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,санкції

Президент Володимир Зеленський своїм указом №36/2024 ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 січня 2024 року "Про затвердження Положення про Державний реєстр санкцій".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційному на сайті глави держави.

Відповідно до статті 107 Конституції України, президент постановив ввести в дію відповідне рішення РНБО.

Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря РНБО.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+7
Е-е-е...
Потужно!
Втім, коли я попоїм тушеної квасолі з шинкою, то теж можу не гірше!
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31.01.2024 01:01
+6
Это победа !!!!!!!!!!!!!

Сектора не было и тут вдруг указ Предидента про реестр санкцій !

Портнов і Коломойський ясєн пень не війдуть, но потужно !!!
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31.01.2024 01:00
+6
Кстаті, де і як в Конституції України написано, шо чувак на посаді Президента України не видає свій Указ, а вводить рішення якогось дорадчого органу ?

Отой шлємазл з Криворожья, якому пожиттєву стипендію дали і який по сувмєстітєльству є його папінькой, може йому нагадати, диплов в його вузі з якої спеціальності цей чорт отримав ?
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31.01.2024 01:05
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Это победа !!!!!!!!!!!!!

Сектора не было и тут вдруг указ Предидента про реестр санкцій !

Портнов і Коломойський ясєн пень не війдуть, но потужно !!!
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31.01.2024 01:00 Відповісти
Я пачєму такой врєдний бил? Патамушта у меня рєєстрав нє била...
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31.01.2024 01:07 Відповісти
авдруг чисто 3 лютого якась бабушка прийде під ОП з плакатом проти Єрмака, то ти підійдеш їй дати біляш ?
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31.01.2024 01:43 Відповісти
можеш навіть друзям передати цю хтиву надію бабушки на біляш

кстаті, шо там продавці біляшів ?

флешмоб на дать бабушці не поведуться ?

Ти бач, як просто, якшо захотіти ?

Просто перекинь
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31.01.2024 01:46 Відповісти
Е-е-е...
Потужно!
Втім, коли я попоїм тушеної квасолі з шинкою, то теж можу не гірше!
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31.01.2024 01:01 Відповісти
Редька з квасом додає басові ноти...Рекомендую...😀
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31.01.2024 01:04 Відповісти
Ні хрєна не зрозуміло.. але "болгари васхітілісь"...
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31.01.2024 01:01 Відповісти
Кстаті, де і як в Конституції України написано, шо чувак на посаді Президента України не видає свій Указ, а вводить рішення якогось дорадчого органу ?

Отой шлємазл з Криворожья, якому пожиттєву стипендію дали і який по сувмєстітєльству є його папінькой, може йому нагадати, диплов в його вузі з якої спеціальності цей чорт отримав ?
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31.01.2024 01:05 Відповісти
Спеціальність - "доітєль ізнурьонних жаб"
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31.01.2024 01:23 Відповісти
от тобі смішно, йому смішно, його папінькє смішно, а вмирати мені на старості літ.

бо більше нікому.

А пацанчики 40-річні з 95 Кварталу про це заспівають веселу пєстнню зі сцени перед 99% броньованими.

Тільки я її не почую, а зал обригочеться над моєю смертю, або *********** палочками, або над Україною-прастітуткою, або над лоукостом-Голокостом,

хотя нє, за лоукост-Голокост можуть і посадить. Над Сіньойором-Голодомором Ржать в Україні можна
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31.01.2024 01:37 Відповісти
Та й мені, теж у тому напрямку, вже вдруге...
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31.01.2024 02:38 Відповісти
Нє, ну це вже юридичний перебор.

Президент України має право видавати СВОЇ Укази, а не затверджувати якусь *****.
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31.01.2024 01:10 Відповісти
А ващє Україні піздєц.

Життям ручаюсь. Своїм..
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31.01.2024 01:13 Відповісти
представляю новый расходы Минюста и чинуш ура Вова подогнал новую стиралку прокладку помойку.. слава ..клавишному тьфу гыдота....
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31.01.2024 01:29 Відповісти
Іван Носенко

16 ч. ·Єрмак:

"І на другому саміті на рівні лідерів, коли план буде готовий, ми готові розглядати питання щодо запрошення представників Росії".

Однак, за словами Єрмака, для участі у цих розмовах Росія повинна мати політичну волю до миру.

Ось воно справжнє руцкоє хлєбало. Нарешті папка з ГРУ дав про себе знати вкотре за 2 роки.

Запрошення куди і для чого? Обговорити зґвалтованих в Бучі та Ірпіні? Чи розстріляних посеред вулиці в потилицю з зав'язаними руками і очима?

Чи запрошення щоб обговорити Братську могилу в Ізюмі, вбитих зґвалтованих та закатованих електрострумом понад 400 чоловік котрих скинули в одну яму?

Дегенерати із ОП навіть за два роки повномасштабки досі не вдуплили що розмовляти з московитами про "план миру", це як розмовляти з туберкульозом, сифілісом чи стафілококом, про їх лікування - нерозумно, нелогічно й небезпечно
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31.01.2024 01:37 Відповісти
‼️‼️‼️

Дегенерати із ОП навіть за два роки повномасштабки досі не вдуплили що розмовляти з московитами про "план миру", це як розмовляти з туберкульозом, сифілісом чи стафілококом, про їх лікування - нерозумно, нелогічно й небезпечно
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31.01.2024 01:39 Відповісти


Олег Андрощук

Якщо представники московії будуть в чорних пакетах, то нехай
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31.01.2024 01:40 Відповісти
Чем бы дитя не тешилось.......
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31.01.2024 07:10 Відповісти
Лаша и умка под санкциями и аышли, тк татаровские мусора забыли арест продлить. Вова хрипатый хохмач, думает от того что он название громкое даст что-либо изменится
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31.01.2024 09:12 Відповісти
 
 