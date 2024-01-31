Зеленський затвердив рішення РНБО про створення державного реєстру санкцій
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Президент Володимир Зеленський своїм указом №36/2024 ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 січня 2024 року "Про затвердження Положення про Державний реєстр санкцій".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційному на сайті глави держави.
Відповідно до статті 107 Конституції України, президент постановив ввести в дію відповідне рішення РНБО.
Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря РНБО.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Топ коментарі
+7 Алекс Скела
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+6 133133
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+6 133133
показати весь коментар31.01.2024 01:05
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Сектора не было и тут вдруг указ Предидента про реестр санкцій !
Портнов і Коломойський ясєн пень не війдуть, но потужно !!!
кстаті, шо там продавці біляшів ?
флешмоб на дать бабушці не поведуться ?
Ти бач, як просто, якшо захотіти ?
Просто перекинь
Потужно!
Втім, коли я попоїм тушеної квасолі з шинкою, то теж можу не гірше!
Отой шлємазл з Криворожья, якому пожиттєву стипендію дали і який по сувмєстітєльству є його папінькой, може йому нагадати, диплов в його вузі з якої спеціальності цей чорт отримав ?
бо більше нікому.
А пацанчики 40-річні з 95 Кварталу про це заспівають веселу пєстнню зі сцени перед 99% броньованими.
Тільки я її не почую, а зал обригочеться над моєю смертю, або *********** палочками, або над Україною-прастітуткою, або над лоукостом-Голокостом,
хотя нє, за лоукост-Голокост можуть і посадить. Над Сіньойором-Голодомором Ржать в Україні можна
Президент України має право видавати СВОЇ Укази, а не затверджувати якусь *****.
Життям ручаюсь. Своїм..
16 ч. ·Єрмак:
"І на другому саміті на рівні лідерів, коли план буде готовий, ми готові розглядати питання щодо запрошення представників Росії".
Однак, за словами Єрмака, для участі у цих розмовах Росія повинна мати політичну волю до миру.
Ось воно справжнє руцкоє хлєбало. Нарешті папка з ГРУ дав про себе знати вкотре за 2 роки.
Запрошення куди і для чого? Обговорити зґвалтованих в Бучі та Ірпіні? Чи розстріляних посеред вулиці в потилицю з зав'язаними руками і очима?
Чи запрошення щоб обговорити Братську могилу в Ізюмі, вбитих зґвалтованих та закатованих електрострумом понад 400 чоловік котрих скинули в одну яму?
Дегенерати із ОП навіть за два роки повномасштабки досі не вдуплили що розмовляти з московитами про "план миру", це як розмовляти з туберкульозом, сифілісом чи стафілококом, про їх лікування - нерозумно, нелогічно й небезпечно
Дегенерати із ОП навіть за два роки повномасштабки досі не вдуплили що розмовляти з московитами про "план миру", це як розмовляти з туберкульозом, сифілісом чи стафілококом, про їх лікування - нерозумно, нелогічно й небезпечно
Олег Андрощук
Якщо представники московії будуть в чорних пакетах, то нехай