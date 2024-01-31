Столтенберг убеждал конгрессменов США принять помощь Украине

30 января генсек НАТО Йенс Столтенберг встретился с лидерами республиканцев и демократов Конгресса США, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе НАТО.

Отмечается, что Столтенберг встретился в Вашингтоне, в том числе и со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном.

"Он объяснил, почему это было сложно, и что у них сложная ситуация на границе с Мексикой. Я сказал, что НАТО, конечно, не будет иметь права голоса в решении важного внутриполитического вопроса в США, но для НАТО важно, чтобы в Конгрессе была принята резолюция, обеспечивающая продолжение поддержки Украины", - рассказал секретарь НАТО.

В ходе встречи генсек подчеркнул, что сильный блок НАТО отвечает стратегическим интересам США и благодаря Альянсу США имеют больше друзей и союзников, чем любое другое государство. Кроме того, он указал на важность поддержки прочности НАТО путем увеличения инвестиций в оборону, приветствуя увеличение вкладов среди всех членов Альянса за последние годы.

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"Столтенберг отметил поддержку США и подчеркнул, что эта поддержка остается решающей для выживания Украины и стабильности Европы", - говорится в сообщении.

Также генсек Альянса встретился с лидером меньшинства в Палате представителей Хакимом Джеффрисом и принял участие в дискуссии, посвященной Украине, с рядом представителей Республиканской партии. Он завершил встречу с сопредседателями Парламентской ассамблеи НАТО и руководством Комитета по иностранным делам Палаты представителей США.