Столтенберг убеждал конгрессменов США принять помощь Украине
30 января генсек НАТО Йенс Столтенберг встретился с лидерами республиканцев и демократов Конгресса США, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе НАТО.
Отмечается, что Столтенберг встретился в Вашингтоне, в том числе и со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном.
"Он объяснил, почему это было сложно, и что у них сложная ситуация на границе с Мексикой. Я сказал, что НАТО, конечно, не будет иметь права голоса в решении важного внутриполитического вопроса в США, но для НАТО важно, чтобы в Конгрессе была принята резолюция, обеспечивающая продолжение поддержки Украины", - рассказал секретарь НАТО.
В ходе встречи генсек подчеркнул, что сильный блок НАТО отвечает стратегическим интересам США и благодаря Альянсу США имеют больше друзей и союзников, чем любое другое государство. Кроме того, он указал на важность поддержки прочности НАТО путем увеличения инвестиций в оборону, приветствуя увеличение вкладов среди всех членов Альянса за последние годы.
"Столтенберг отметил поддержку США и подчеркнул, что эта поддержка остается решающей для выживания Украины и стабильности Европы", - говорится в сообщении.
Также генсек Альянса встретился с лидером меньшинства в Палате представителей Хакимом Джеффрисом и принял участие в дискуссии, посвященной Украине, с рядом представителей Республиканской партии. Он завершил встречу с сопредседателями Парламентской ассамблеи НАТО и руководством Комитета по иностранным делам Палаты представителей США.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Впустили миллионы мигрантов Африки, Ближнего Востока... потратили, впустую, миллиарды долларов для их адаптации.
Парадокс, мигранты насилуют, убивают во Франции, Германии, Великобритании...., а власти ,,соблюдают права человека,,.
А коли прийшла війна то з цілої Європи по опитуваннях будуть захищатись менше 30 відсотків чоловіків..Цивілізацію підарасів виростили.
забули про це, чи нема чоловіка?
а війни не було б, якби самки рашистів любили б своїх дітей більше, ніж ненавидили українських..
Після тких його дій?
А хто в темі про межі його повноважень?