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Столтенберг убеждал конгрессменов США принять помощь Украине

Столтенберг у Вашингтоні

30 января генсек НАТО Йенс Столтенберг встретился с лидерами республиканцев и демократов Конгресса США, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе НАТО.

Отмечается, что Столтенберг встретился в Вашингтоне, в том числе и со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном.

"Он объяснил, почему это было сложно, и что у них сложная ситуация на границе с Мексикой. Я сказал, что НАТО, конечно, не будет иметь права голоса в решении важного внутриполитического вопроса в США, но для НАТО важно, чтобы в Конгрессе была принята резолюция, обеспечивающая продолжение поддержки Украины", - рассказал секретарь НАТО.

В ходе встречи генсек подчеркнул, что сильный блок НАТО отвечает стратегическим интересам США и благодаря Альянсу США имеют больше друзей и союзников, чем любое другое государство. Кроме того, он указал на важность поддержки прочности НАТО путем увеличения инвестиций в оборону, приветствуя увеличение вкладов среди всех членов Альянса за последние годы.

Читайте: Столтенберг призвал поддержать Украину и на определенном этапе пригласить ее к полноценному членству в НАТО

"Столтенберг отметил поддержку США и подчеркнул, что эта поддержка остается решающей для выживания Украины и стабильности Европы", - говорится в сообщении.

Также генсек Альянса встретился с лидером меньшинства в Палате представителей Хакимом Джеффрисом и принял участие в дискуссии, посвященной Украине, с рядом представителей Республиканской партии. Он завершил встречу с сопредседателями Парламентской ассамблеи НАТО и руководством Комитета по иностранным делам Палаты представителей США.

Автор: 

визит (3071) Конгресс США (1229) США (26471) Столтенберг Йенс (1619)


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Топ комментарии
+10
Тому що вигідніше боротись за права підарасів по Світі,бо тоді нічого не загрожує. І піаритись всявши якусь сирітку з Африки.
А коли прийшла війна то з цілої Європи по опитуваннях будуть захищатись менше 30 відсотків чоловіків..Цивілізацію підарасів виростили.
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31.01.2024 07:18
+4
Весь час думаю,аби країнами керували жінки, то воєн не було б, бо вони матері, і розуміють, що таке виховати дитину(((!
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31.01.2024 07:59
+3
Конгресмена треба попередньо "вечеряти" і "танцювати". Лагідні слова на вушко теж "в тєму"!
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31.01.2024 06:49
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Правила форума Совет форумчан
Конгресмена треба попередньо "вечеряти" і "танцювати". Лагідні слова на вушко теж "в тєму"!
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31.01.2024 06:49 Ответить
В Европе ВВП не меньше, чем в США - почему странам Европы не оказать большую военную помощь Украине? Европа должна быть больше заинтересована в победе Украины, чем США, которая далеко ...
Впустили миллионы мигрантов Африки, Ближнего Востока... потратили, впустую, миллиарды долларов для их адаптации.
Парадокс, мигранты насилуют, убивают во Франции, Германии, Великобритании...., а власти ,,соблюдают права человека,,.
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31.01.2024 07:02 Ответить
Тому що вигідніше боротись за права підарасів по Світі,бо тоді нічого не загрожує. І піаритись всявши якусь сирітку з Африки.
А коли прийшла війна то з цілої Європи по опитуваннях будуть захищатись менше 30 відсотків чоловіків..Цивілізацію підарасів виростили.
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31.01.2024 07:18 Ответить
Значно меньше.
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31.01.2024 09:11 Ответить
Європа зосередилася на біженцях з України - так європейці вирішують свої дві важливі проблеми - старіння населення і нестача трудового ресурсу на низькокваліфікованих роботах. Подібно як США це вирішувало за допомою мексиканців.
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31.01.2024 10:37 Ответить
The fearless leaders of the free world.
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31.01.2024 07:09 Ответить
НАТа вже не та.
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31.01.2024 07:41 Ответить
А нехай пане Єнс ще запитає, якщо запустити з Куби чи Мексики 300 мопедів - скількі долітять до цілі? Щось ефективність захисту військової бази в Іорданії (не дуже безпечний регіон) мені підказує, що всі.
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31.01.2024 07:58 Ответить
Весь час думаю,аби країнами керували жінки, то воєн не було б, бо вони матері, і розуміють, що таке виховати дитину(((!
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31.01.2024 07:59 Ответить
Беріть вище - якби більшість хлопчиків стерілізували в дитинстві, залишаючи лише невелику кількість найбільш розумних на "розвод" (та тримаючи їх в підземних бункерах на цепах), все було би добре. Не було б релігій, ідеологій і, як слідство, війн. Disclaimer: не є призовом до екстремізму, лише наївною футурістичною теорією.
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31.01.2024 08:19 Ответить
У попередньому житті ваше ім'я не Адольф було, ?
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31.01.2024 10:47 Ответить
Читайте disclaimer, там все написано. А Ви можете запропонувати краще рішення? До речі, я розумію, що і сам мог би попасти під раздачу у такому випадку. Але істина в тому, що тестостерон - це вічні війни, на жаль.
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31.01.2024 10:57 Ответить
От тому і кажу, що очильником країни повинна бути жінка, а хлопчики нехай воюють в інтернеті,як зараз наприклад))
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31.01.2024 11:04 Ответить
Як компромісний варіант, поки що, - підтримую. Але... не проголосують.
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31.01.2024 11:09 Ответить
дітей виховують батьки, в тому числі і чоловіки..,
забули про це, чи нема чоловіка?

а війни не було б, якби самки рашистів любили б своїх дітей більше, ніж ненавидили українських..
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31.01.2024 12:26 Ответить
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31.01.2024 08:49 Ответить
Хто там ще гонить бульки на Столтенберга?
Після тких його дій?
А хто в темі про межі його повноважень?
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31.01.2024 10:25 Ответить
 
 