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Столтенберг переконував конгресменів США ухвалити допомогу Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Столтенберг у Вашингтоні

30 січня генсек НАТО Єнс Столтенберг зустрівся з лідерами республіканців і демократів Конгресу США, щоб обговорити подальшу підтримку України.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це повідомили у пресслужбі НАТО.

Зазначається, що Столтенберг зустрівся у Вашингтоні, зокрема, й зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном.

"Він пояснив, чому це було складно, і що у них складна ситуація на кордоні з Мексикою. Я сказав, що НАТО, звісно, не матиме права голосу у розв'язанні важливого внутрішньополітичного питання в США, але для НАТО важливо, щоб у Конгресі була ухвалена резолюція, яка забезпечує продовження підтримки України", - розповів секретар НАТО.

Під час зустрічі генсек підкреслив, що сильний блок НАТО відповідає стратегічним інтересам США та що завдяки Альянсу США мають більше друзів і союзників, ніж будь-яка інша держава. Крім того, він вказав на важливість підтримки міцності НАТО шляхом збільшення інвестицій в оборону, привітавши збільшення внесків серед всіх членів Альянсу за останні роки.

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"Столтенберг відзначив підтримку США України та підкреслив, що ця підтримка залишається вирішальною для виживання України та стабільності Європи", - йдеться у повідомленні.

Також генсек Альянсу зустрівся з лідером меншості в Палаті представників Хакімом Джеффрісом і взяв участь у дискусії, присвяченій Україні, з низкою представників Республіканської партії. Він завершив зустріч зі співголовами Парламентської асамблеї НАТО та керівництвом Комітету із закордонних справ Палати представників Палати представників США.

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+10
Тому що вигідніше боротись за права підарасів по Світі,бо тоді нічого не загрожує. І піаритись всявши якусь сирітку з Африки.
А коли прийшла війна то з цілої Європи по опитуваннях будуть захищатись менше 30 відсотків чоловіків..Цивілізацію підарасів виростили.
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31.01.2024 07:18
+4
Весь час думаю,аби країнами керували жінки, то воєн не було б, бо вони матері, і розуміють, що таке виховати дитину(((!
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31.01.2024 07:59
+3
В Европе ВВП не меньше, чем в США - почему странам Европы не оказать большую военную помощь Украине? Европа должна быть больше заинтересована в победе Украины, чем США, которая далеко ...
Впустили миллионы мигрантов Африки, Ближнего Востока... потратили, впустую, миллиарды долларов для их адаптации.
Парадокс, мигранты насилуют, убивают во Франции, Германии, Великобритании...., а власти ,,соблюдают права человека,,.
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31.01.2024 07:02
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Конгресмена треба попередньо "вечеряти" і "танцювати". Лагідні слова на вушко теж "в тєму"!
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31.01.2024 06:49 Відповісти
В Европе ВВП не меньше, чем в США - почему странам Европы не оказать большую военную помощь Украине? Европа должна быть больше заинтересована в победе Украины, чем США, которая далеко ...
Впустили миллионы мигрантов Африки, Ближнего Востока... потратили, впустую, миллиарды долларов для их адаптации.
Парадокс, мигранты насилуют, убивают во Франции, Германии, Великобритании...., а власти ,,соблюдают права человека,,.
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31.01.2024 07:02 Відповісти
Тому що вигідніше боротись за права підарасів по Світі,бо тоді нічого не загрожує. І піаритись всявши якусь сирітку з Африки.
А коли прийшла війна то з цілої Європи по опитуваннях будуть захищатись менше 30 відсотків чоловіків..Цивілізацію підарасів виростили.
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31.01.2024 07:18 Відповісти
Значно меньше.
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31.01.2024 09:11 Відповісти
Європа зосередилася на біженцях з України - так європейці вирішують свої дві важливі проблеми - старіння населення і нестача трудового ресурсу на низькокваліфікованих роботах. Подібно як США це вирішувало за допомою мексиканців.
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31.01.2024 10:37 Відповісти
The fearless leaders of the free world.
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31.01.2024 07:09 Відповісти
НАТа вже не та.
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31.01.2024 07:41 Відповісти
А нехай пане Єнс ще запитає, якщо запустити з Куби чи Мексики 300 мопедів - скількі долітять до цілі? Щось ефективність захисту військової бази в Іорданії (не дуже безпечний регіон) мені підказує, що всі.
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31.01.2024 07:58 Відповісти
Весь час думаю,аби країнами керували жінки, то воєн не було б, бо вони матері, і розуміють, що таке виховати дитину(((!
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31.01.2024 07:59 Відповісти
Беріть вище - якби більшість хлопчиків стерілізували в дитинстві, залишаючи лише невелику кількість найбільш розумних на "розвод" (та тримаючи їх в підземних бункерах на цепах), все було би добре. Не було б релігій, ідеологій і, як слідство, війн. Disclaimer: не є призовом до екстремізму, лише наївною футурістичною теорією.
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31.01.2024 08:19 Відповісти
У попередньому житті ваше ім'я не Адольф було, ?
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31.01.2024 10:47 Відповісти
Читайте disclaimer, там все написано. А Ви можете запропонувати краще рішення? До речі, я розумію, що і сам мог би попасти під раздачу у такому випадку. Але істина в тому, що тестостерон - це вічні війни, на жаль.
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31.01.2024 10:57 Відповісти
От тому і кажу, що очильником країни повинна бути жінка, а хлопчики нехай воюють в інтернеті,як зараз наприклад))
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31.01.2024 11:04 Відповісти
Як компромісний варіант, поки що, - підтримую. Але... не проголосують.
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31.01.2024 11:09 Відповісти
дітей виховують батьки, в тому числі і чоловіки..,
забули про це, чи нема чоловіка?

а війни не було б, якби самки рашистів любили б своїх дітей більше, ніж ненавидили українських..
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31.01.2024 12:26 Відповісти
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31.01.2024 08:49 Відповісти
Хто там ще гонить бульки на Столтенберга?
Після тких його дій?
А хто в темі про межі його повноважень?
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31.01.2024 10:25 Відповісти
 
 