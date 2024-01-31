Столтенберг переконував конгресменів США ухвалити допомогу Україні

30 січня генсек НАТО Єнс Столтенберг зустрівся з лідерами республіканців і демократів Конгресу США, щоб обговорити подальшу підтримку України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі НАТО.

Зазначається, що Столтенберг зустрівся у Вашингтоні, зокрема, й зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном.

"Він пояснив, чому це було складно, і що у них складна ситуація на кордоні з Мексикою. Я сказав, що НАТО, звісно, не матиме права голосу у розв'язанні важливого внутрішньополітичного питання в США, але для НАТО важливо, щоб у Конгресі була ухвалена резолюція, яка забезпечує продовження підтримки України", - розповів секретар НАТО.

Під час зустрічі генсек підкреслив, що сильний блок НАТО відповідає стратегічним інтересам США та що завдяки Альянсу США мають більше друзів і союзників, ніж будь-яка інша держава. Крім того, він вказав на важливість підтримки міцності НАТО шляхом збільшення інвестицій в оборону, привітавши збільшення внесків серед всіх членів Альянсу за останні роки.

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"Столтенберг відзначив підтримку США України та підкреслив, що ця підтримка залишається вирішальною для виживання України та стабільності Європи", - йдеться у повідомленні.

Також генсек Альянсу зустрівся з лідером меншості в Палаті представників Хакімом Джеффрісом і взяв участь у дискусії, присвяченій Україні, з низкою представників Республіканської партії. Він завершив зустріч зі співголовами Парламентської асамблеї НАТО та керівництвом Комітету із закордонних справ Палати представників Палати представників США.