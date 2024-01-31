Столтенберг переконував конгресменів США ухвалити допомогу Україні
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
30 січня генсек НАТО Єнс Столтенберг зустрівся з лідерами республіканців і демократів Конгресу США, щоб обговорити подальшу підтримку України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі НАТО.
Зазначається, що Столтенберг зустрівся у Вашингтоні, зокрема, й зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном.
"Він пояснив, чому це було складно, і що у них складна ситуація на кордоні з Мексикою. Я сказав, що НАТО, звісно, не матиме права голосу у розв'язанні важливого внутрішньополітичного питання в США, але для НАТО важливо, щоб у Конгресі була ухвалена резолюція, яка забезпечує продовження підтримки України", - розповів секретар НАТО.
Під час зустрічі генсек підкреслив, що сильний блок НАТО відповідає стратегічним інтересам США та що завдяки Альянсу США мають більше друзів і союзників, ніж будь-яка інша держава. Крім того, він вказав на важливість підтримки міцності НАТО шляхом збільшення інвестицій в оборону, привітавши збільшення внесків серед всіх членів Альянсу за останні роки.
"Столтенберг відзначив підтримку США України та підкреслив, що ця підтримка залишається вирішальною для виживання України та стабільності Європи", - йдеться у повідомленні.
Також генсек Альянсу зустрівся з лідером меншості в Палаті представників Хакімом Джеффрісом і взяв участь у дискусії, присвяченій Україні, з низкою представників Республіканської партії. Він завершив зустріч зі співголовами Парламентської асамблеї НАТО та керівництвом Комітету із закордонних справ Палати представників Палати представників США.
Будь ласка, зачекайте...
Впустили миллионы мигрантов Африки, Ближнего Востока... потратили, впустую, миллиарды долларов для их адаптации.
Парадокс, мигранты насилуют, убивают во Франции, Германии, Великобритании...., а власти ,,соблюдают права человека,,.
А коли прийшла війна то з цілої Європи по опитуваннях будуть захищатись менше 30 відсотків чоловіків..Цивілізацію підарасів виростили.
забули про це, чи нема чоловіка?
а війни не було б, якби самки рашистів любили б своїх дітей більше, ніж ненавидили українських..
Після тких його дій?
А хто в темі про межі його повноважень?