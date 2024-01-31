Рашисты ударили по Херсону, ранен мужчина

Утром 31 января войска РФ обстреляли Херсон. Получил ранения мужчина.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, около 2-х часов назад в результате очередного обстрела Корабельного района Херсона со стороны российских оккупационных войск получил ранение мужчина 1961 года рождения.

В настоящее время он госпитализирован с взрывной травмой и повреждением сосудов подколенного участка. Медики оценивают состояние пострадавшего как средней тяжести.

Также читайте: Армия РФ обстреливает Херсон, взрывы слышны в разных районах города, - ОВА