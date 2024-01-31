Рашисты ударили по Херсону, ранен мужчина
Утром 31 января войска РФ обстреляли Херсон. Получил ранения мужчина.
Об этом сообщил в телеграм-канале начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, около 2-х часов назад в результате очередного обстрела Корабельного района Херсона со стороны российских оккупационных войск получил ранение мужчина 1961 года рождения.
В настоящее время он госпитализирован с взрывной травмой и повреждением сосудов подколенного участка. Медики оценивают состояние пострадавшего как средней тяжести.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль