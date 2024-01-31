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Рашисти вдарили по Херсону, поранено чоловіка
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Зранку 31 січня війська РФ обстріляли Херсон. Зазнав поранення чоловік.
Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, близько 2-х годин тому внаслідок чергового обстрілу Корабельного району Херсона з боку російських окупаційних військ зазнав поранення чоловік 1961 р.н.
Наразі він ушпиталений з вибуховою травмою і пошкодженням судин підколінної ділянки. Медики оцінюють стан постраждалого як середньої важкості.
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