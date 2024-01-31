Ночью россияне обстреляли 6 громад на Сумщине - зафиксировано 20 взрывов

Ночью российские захватчики совершили 7 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОВА.

"Обстрелам подверглись Краснопольская, Эсманская, Зноб-Новгородская, Дружбовская, Середино-Будская, Свесская громады", - говорится в сообщении.

Эсманская громада: произведен обстрел из стрелкового оружия.

Краснопольская громада: враг бил из артиллерии (2 взрыва).

Зноб-Новгородская громада: зафиксирован минометный обстрел (3 взрыва).

Дружбовская громада: 4 мины сбросили россияне на территорию громады.

Середино-Будская громада: совершен минометный обстрел (4 взрыва).

Свесская громада: были обстрелы из минометов (2 взрыва) и артиллерии (5 взрывов).

Читайте также: В течение 30 января россияне обстреляли 11 громад на Сумщине: атаковали из минометов, артиллерии, БПЛА и неуправляемыми ракетами