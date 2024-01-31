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Ночью россияне обстреляли 6 громад на Сумщине - зафиксировано 20 взрывов

сумщина

Ночью российские захватчики совершили 7 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОВА.

"Обстрелам подверглись Краснопольская, Эсманская, Зноб-Новгородская, Дружбовская, Середино-Будская, Свесская громады", - говорится в сообщении.

  • Эсманская громада: произведен обстрел из стрелкового оружия.
  • Краснопольская громада: враг бил из артиллерии (2 взрыва).
  • Зноб-Новгородская громада: зафиксирован минометный обстрел (3 взрыва).
  • Дружбовская громада:  4 мины сбросили россияне на территорию громады.
  • Середино-Будская громада: совершен минометный обстрел (4 взрыва).
  • Свесская громада: были обстрелы из минометов (2 взрыва) и артиллерии (5 взрывов).

Читайте также: В течение 30 января россияне обстреляли 11 громад на Сумщине: атаковали из минометов, артиллерии, БПЛА и неуправляемыми ракетами

Автор: 

обстрел (26961) Сумская область (3017)


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