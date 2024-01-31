Вночі росіяни обстріляли 6 громад на Сумщині - зафіксовано 20 вибухів

Вночі російські загарбники здійснили 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОВА.

"Обстрілів зазнали Краснопільська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Дружбівська, Середино-Будська, Свеська громади", - йдеться у повідомленні.

Есманьська громада: здійснено обстріл зі стрілецької зброї.

Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (2 вибухи).

Зноб-Новгородська громада: зафіксовано мінометний обстріл (3 вибухи).

Дружбівська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади.

Середино-Будська громада: здійснено мінометний обстріл (4 вибухи).

Свеська громада: були обстріли з мінометів (2 вибухи) та артилерії (5 вибухів).

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