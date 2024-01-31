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Вночі росіяни обстріляли 6 громад на Сумщині - зафіксовано 20 вибухів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина

Вночі російські загарбники здійснили 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОВА.

"Обстрілів зазнали Краснопільська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Дружбівська, Середино-Будська, Свеська громади", - йдеться у повідомленні.

  • Есманьська громада: здійснено обстріл зі стрілецької зброї.
  • Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (2 вибухи).
  • Зноб-Новгородська громада: зафіксовано мінометний обстріл (3 вибухи).
  • Дружбівська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади.
  • Середино-Будська громада: здійснено мінометний обстріл (4 вибухи).
  • Свеська громада: були обстріли з мінометів (2 вибухи) та артилерії (5 вибухів).

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