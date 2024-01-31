РФ уже не предлагает заключенным краткосрочные контракты на войну, - британская разведка

В России теперь предлагают заключенным только стандартные долгосрочные контракты на службу в армии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в отчете разведки Великобритании.

Отмечается, что с сентября 2023 года россияне остановили призыв осужденных на краткосрочные контракты. Теперь предлагают только долгосрочные сроки на прохождение военной службы, по меньшей мере, до истечения срока действия приказа о частичной мобилизации, выданного в сентябре 2022 года.

"Краткосрочные контракты для осужденных вызвали общественное возмущение в России, особенно из-за повторных преступлений возвращавшихся и коротких сроков заключенных по сравнению с бесконечно мобилизованными резервистами", - пишут в отчете.

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Минобороны Великобритании предполагает, что краткосрочная вербовка была ответом на проблемы России с призывом на военную службу в начале полномасштабного вторжения в Украину. Уже в 2023 году Россия обратилась к стандартному набору по контракту как к основному источнику новых военнослужащих.