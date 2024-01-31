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Новости Война в Украине
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РФ уже не предлагает заключенным краткосрочные контракты на войну, - британская разведка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,армія

В России теперь предлагают заключенным только стандартные долгосрочные контракты на службу в армии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в отчете разведки Великобритании.

Отмечается, что с сентября 2023 года россияне остановили призыв осужденных на краткосрочные контракты. Теперь предлагают только долгосрочные сроки на прохождение военной службы, по меньшей мере, до истечения срока действия приказа о частичной мобилизации, выданного в сентябре 2022 года.

"Краткосрочные контракты для осужденных вызвали общественное возмущение в России, особенно из-за повторных преступлений возвращавшихся и коротких сроков заключенных по сравнению с бесконечно мобилизованными резервистами", - пишут в отчете.

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Минобороны Великобритании предполагает, что краткосрочная вербовка была ответом на проблемы России с призывом на военную службу в начале полномасштабного вторжения в Украину. Уже в 2023 году Россия обратилась к стандартному набору по контракту как к основному источнику новых военнослужащих.
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Та є в них цього добра - 600 тис по тюрмах
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31.01.2024 13:04 Ответить
~ 433 тисячі
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_incarceration_rate
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31.01.2024 13:14 Ответить
да вы ещё сажайте...\будет больше...\
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31.01.2024 15:40 Ответить
отож не цінували Пригожина тож наразі маєте)))
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31.01.2024 13:15 Ответить
короткострокові не врятують!
Бахмут показав! А Авдіївка ще покаже........
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31.01.2024 13:18 Ответить
Образ зєка-добровольця створений, тепер можна і на загальні засади та примусом.
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31.01.2024 13:32 Ответить
отже кацапи стабілізували потік мобіків, побачимо що після коронуваня молі буде.
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31.01.2024 14:11 Ответить
 
 