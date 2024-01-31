Посол Украины в Китае Рябикин вручил верительные грамоты Си Цзиньпину. ФОТО

Посол Украины в Китае Павел Рябикин вручил верительные грамоты главе КНР Си Цзиньпину.

Об этом сообщило посольство Украины в Китае, информирует Цензор.НЕТ.

Вручение состоялось в Доме народного собрания в Пекине. В торжественном мероприятии приняли участие 42 новоназначенных посла иностранных государств.

Посол Украины в Китае Павел Рябикин и лидер КНР Си Цзиньпин во время вручения верительных грамот

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Во время церемонии Си Цзиньпин выразил надежду на то, что послы послужат делу укрепления связей сотрудничества и построения мостов контактов для двусторонних отношений.

"Китай ценит дружбу с народами всех стран и готов углублять хорошие отношения, расширять взаимовыгодное сотрудничество и содействовать двустороннему сотрудничеству с народами всех стран на основе равноправия и взаимной выгоды", - цитирует МИД КНР слова Си, сказанные после церемонии.

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Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Павла Рябикина Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в КНР в апреле прошлого года после первого с начала войны телефонного разговора с Си Цзиньпином.

В начале июня Рябикин прибыл в Пекин, через неделю вручил копии верительных грамот МИД КНР и приступил к выполнению своих обязанностей.