Посол Украины в Китае Рябикин вручил верительные грамоты Си Цзиньпину. ФОТО
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Посол Украины в Китае Павел Рябикин вручил верительные грамоты главе КНР Си Цзиньпину.
Об этом сообщило посольство Украины в Китае, информирует Цензор.НЕТ.
Вручение состоялось в Доме народного собрания в Пекине. В торжественном мероприятии приняли участие 42 новоназначенных посла иностранных государств.
Во время церемонии Си Цзиньпин выразил надежду на то, что послы послужат делу укрепления связей сотрудничества и построения мостов контактов для двусторонних отношений.
"Китай ценит дружбу с народами всех стран и готов углублять хорошие отношения, расширять взаимовыгодное сотрудничество и содействовать двустороннему сотрудничеству с народами всех стран на основе равноправия и взаимной выгоды", - цитирует МИД КНР слова Си, сказанные после церемонии.
Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Павла Рябикина Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в КНР в апреле прошлого года после первого с начала войны телефонного разговора с Си Цзиньпином.
В начале июня Рябикин прибыл в Пекин, через неделю вручил копии верительных грамот МИД КНР и приступил к выполнению своих обязанностей.
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