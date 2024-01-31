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Новости За рубежом
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Посол Украины в Китае Рябикин вручил верительные грамоты Си Цзиньпину. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Посол Украины в Китае Павел Рябикин вручил верительные грамоты главе КНР Си Цзиньпину.

Об этом сообщило посольство Украины в Китае, информирует Цензор.НЕТ.

Вручение состоялось в Доме народного собрания в Пекине. В торжественном мероприятии приняли участие 42 новоназначенных посла иностранных государств.

Посол України в Китаї Павло Рябікін та лідер КНР Сі Цзіньпін
Посол Украины в Китае Павел Рябикин и лидер КНР Си Цзиньпин во время вручения верительных грамот

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Во время церемонии Си Цзиньпин выразил надежду на то, что послы послужат делу укрепления связей сотрудничества и построения мостов контактов для двусторонних отношений.

"Китай ценит дружбу с народами всех стран и готов углублять хорошие отношения, расширять взаимовыгодное сотрудничество и содействовать двустороннему сотрудничеству с народами всех стран на основе равноправия и взаимной выгоды", - цитирует МИД КНР слова Си, сказанные после церемонии.

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Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Павла Рябикина Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в КНР в апреле прошлого года после первого с начала войны телефонного разговора с Си Цзиньпином.

В начале июня Рябикин прибыл в Пекин, через неделю вручил копии верительных грамот МИД КНР и приступил к выполнению своих обязанностей.
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Топ комментарии
+7

і Китай до цього часу не засудив росію за повномасштабне вторгнення в Україну....
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31.01.2024 14:57
+6
за кілька місяців до закінчення повноважень зеленського призначати послів вже запізно.
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31.01.2024 15:08
+3
Схоже, їх одна людина одягала.
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31.01.2024 14:57
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Надо було би йому в морду вручити… шкода що не етично
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31.01.2024 14:55 Ответить

і Китай до цього часу не засудив росію за повномасштабне вторгнення в Україну....
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31.01.2024 14:57 Ответить
Як можна засуджувати те, що сам збираєшся зробити?
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31.01.2024 17:00 Ответить
Схоже, їх одна людина одягала.
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31.01.2024 14:57 Ответить
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31.01.2024 15:06 Ответить
в одному пункті прокату)))
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31.01.2024 16:33 Ответить
AliExpress - оптом дешевше. ))
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31.01.2024 19:02 Ответить
'Китай цінує дружбу з народами всіх країн' - цікаве формулювання, тобто нашого посла китайці сприймають за представника народу якоїсь там країни, не важливо якої, а не як представника держави Україна. Можна було і не відправляти туди ніякого посла
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31.01.2024 15:04 Ответить
А якщо б шароварах і вишитій сорочці - цей класичний образ напевно запам'ятала вся планета по хору Вірьовки? І "Тараса Бульбу" М.В. Гоголя читали...
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31.01.2024 15:05 Ответить
Дивно, а чому не отой у ВРУ, з Абхазії, з корочками від України??
Він, аж книжечки привіз, від ***********, він так був вражений, тою різницею, між КНР і Абхазії….
Він, хоть би на гудроні підзаробив, у Піднебесній …, дітям на рис
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31.01.2024 15:07 Ответить
за кілька місяців до закінчення повноважень зеленського призначати послів вже запізно.
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31.01.2024 15:08 Ответить
Опять неизвестно кого назначили!
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31.01.2024 15:17 Ответить
Чому нєізвестно? Кацапа Рябікіна назначили, дерьмак назначав
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31.01.2024 18:27 Ответить
В Англии посла пока нет
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31.01.2024 15:26 Ответить
и никогда не было и вряд ли будет... Вот в Великобритании - другое дело...
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31.01.2024 16:34 Ответить
*******...
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31.01.2024 17:41 Ответить
коли вже, га?!
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31.01.2024 17:50 Ответить
рябикин не дипломат. то таможня, то борисполь, то мутный бизнес.
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01.02.2024 06:36 Ответить
 
 