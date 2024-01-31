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Посол України в Китаї Рябікін вручив вірчі грамоти Сі Цзіньпіну. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Посол України в Китаї Павло Рябікін вручив вірчі грамоти голові КНР Сі Цзіньпіну.

Про це повідомило посольство України в Китаї, інформує Цензор.НЕТ.

Вручення відбулося в Домі народних зборів в Пекіні. В урочистому заході взяли участь загалом 42 новопризначені посли іноземних держав.

Посол України в Китаї Павло Рябікін та лідер КНР Сі Цзіньпін
Посол України в Китаї Павло Рябікін та лідер КНР Сі Цзіньпін під час вручення вірчих грамот

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Під час церемонії Сі Цзіньпін висловив сподівання, що посли послужать справі зміцнення зв'язків співробітництва і побудови мостів контактів для двосторонніх відносин.

"Китай цінує дружбу з народами всіх країн і готовий поглиблювати добрі відносини, розширювати взаємовигідне співробітництво та сприяти двосторонній співпраці з народами всіх країн на основі рівноправності та взаємної вигоди", - цитує, як повідомляє Укрінформ, МЗС КНР слова Сі, сказані після церемонії.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Павла Рябікіна Надзвичайним і Повноважним Послом України в КНР у квітні минулого року після першої від початку великої війни телефонної розмови з Сі Цзіньпіном.

На початку червня Рябікін прибув до Пекіна, за тиждень вручив копії вірчих грамот МЗС КНР і став до виконання своїх обов’язків.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+7

і Китай до цього часу не засудив росію за повномасштабне вторгнення в Україну....
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31.01.2024 14:57
+6
за кілька місяців до закінчення повноважень зеленського призначати послів вже запізно.
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31.01.2024 15:08
+3
Схоже, їх одна людина одягала.
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31.01.2024 14:57
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Надо було би йому в морду вручити… шкода що не етично
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31.01.2024 14:55 Відповісти

і Китай до цього часу не засудив росію за повномасштабне вторгнення в Україну....
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31.01.2024 14:57 Відповісти
Як можна засуджувати те, що сам збираєшся зробити?
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31.01.2024 17:00 Відповісти
Схоже, їх одна людина одягала.
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31.01.2024 14:57 Відповісти
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31.01.2024 15:06 Відповісти
в одному пункті прокату)))
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31.01.2024 16:33 Відповісти
AliExpress - оптом дешевше. ))
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31.01.2024 19:02 Відповісти
'Китай цінує дружбу з народами всіх країн' - цікаве формулювання, тобто нашого посла китайці сприймають за представника народу якоїсь там країни, не важливо якої, а не як представника держави Україна. Можна було і не відправляти туди ніякого посла
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31.01.2024 15:04 Відповісти
А якщо б шароварах і вишитій сорочці - цей класичний образ напевно запам'ятала вся планета по хору Вірьовки? І "Тараса Бульбу" М.В. Гоголя читали...
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31.01.2024 15:05 Відповісти
Дивно, а чому не отой у ВРУ, з Абхазії, з корочками від України??
Він, аж книжечки привіз, від ***********, він так був вражений, тою різницею, між КНР і Абхазії….
Він, хоть би на гудроні підзаробив, у Піднебесній …, дітям на рис
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31.01.2024 15:07 Відповісти
за кілька місяців до закінчення повноважень зеленського призначати послів вже запізно.
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31.01.2024 15:08 Відповісти
Опять неизвестно кого назначили!
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31.01.2024 15:17 Відповісти
Чому нєізвестно? Кацапа Рябікіна назначили, дерьмак назначав
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31.01.2024 18:27 Відповісти
В Англии посла пока нет
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31.01.2024 15:26 Відповісти
и никогда не было и вряд ли будет... Вот в Великобритании - другое дело...
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31.01.2024 16:34 Відповісти
*******...
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31.01.2024 17:41 Відповісти
коли вже, га?!
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31.01.2024 17:50 Відповісти
рябикин не дипломат. то таможня, то борисполь, то мутный бизнес.
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01.02.2024 06:36 Відповісти
 
 