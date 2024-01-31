Германия в этом году подготовит еще 10 тыс. украинских солдат

В этом году Германия хочет подготовить еще 10 000 солдат из Украины.

Об этом заявила в среду в Брюсселе немецкий госсекретарь по вопросам обороны Зимтье Меллер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Как и в прошлом году, учения должны состояться в рамках европейской тренировочной миссии EUMAM. Германия четко дала понять, что и в дальнейшем будет твердо стоять на стороне Украины.

На сегодняшний день около 40 000 украинских военнослужащих прошли подготовку в Евросоюзе в рамках миссии ЕС. Решение об этом было принято министрами иностранных дел стран-членов в ноябре 2022 года. Тогда речь шла о том, что сначала в Германии, Польше и других странах ЕС пройдут подготовку до 15 000 украинских солдат. Позже эта цифра была увеличена до 30 000, а затем до 40 000. Бундесвер подготовил около 10 000 из них.

Бундесвер обучает украинские вооруженные силы, среди прочего, пользоваться системой противовоздушной обороны Patriot, самоходной гаубицей Panzerhaubitze2000, боевой машиной пехоты Marder и основными боевыми танками Leopard 1 и Leopard 2. Также проводятся учебные курсы по военному руководству и медицинскому делу.

По данным Бундесвера, в среднем около 1500 военнослужащих Бундесвера недавно были задействованы в учебной миссии.

Читайте также: В Украине есть возможность подготовить 500 тысяч мобилизованных, – генерал Николюк