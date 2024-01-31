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Обсуждений о повышении тарифов на электроэнергию нет, - Галущенко

Новости Цензор.НЕТ Экономика

тариф,електроенергія,світло

Пока нет никаких обсуждений и дискуссий о повышении тарифа на электроэнергию.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы не планируем повышать тарифы. Это раз. До окончания отопительного сезона у нас действует постановление, то есть до 1 мая. Более того, на сегодняшний день никаких дискуссий, драфтов, обсуждения поднятия тарифа после окончания отопительного сезона нет", - объяснил глава Минэнерго.

Галущенко подчеркнул, что "есть много желающих манипулировать" на чувствительном вопросе тарифов. Он призвал украинцев обращаться только к официальным источникам информации.

"Когда мы планировали поднятие тарифов, в прошлом году, я об этом говорил, что мы планируем, потому что нам это было критически нужно для выживания системы. То есть мы всегда все объясняем. Утром все проснулись с новым тарифом – такого точно не будет", – добавил министр энергетики.

Читайте также: Мы вместе с США готовим начало строительства больших блоков для атомных станций, – руководитель Минэнерго Галущенко
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Топ комментарии
+6
Підвищать без обговорень
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31.01.2024 18:56
+4
Тоді закрийте ротяку отому ексПЕРДту шо таке патякає! Люди і так знервовані а це падло ще людей налякало
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31.01.2024 19:00
+2
Ясненько,піднімуть без обговорення.
Ще аби в толк ці гроші пішли.
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31.01.2024 18:57
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31.01.2024 18:56 Ответить
на раз.....
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31.01.2024 19:10 Ответить
Ясненько,піднімуть без обговорення.
Ще аби в толк ці гроші пішли.
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31.01.2024 18:57 Ответить
Тоді закрийте ротяку отому ексПЕРДту шо таке патякає! Люди і так знервовані а це падло ще людей налякало
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31.01.2024 19:00 Ответить
Вибачаюсь то не ексПЕРДтаке патякав, а слуга урода Нагорняк. Постійно у них то безумна шось напатякає то ше якийсь нагарняк знайдеться...
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31.01.2024 19:05 Ответить
"нагарняк" видає на гора......
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31.01.2024 19:11 Ответить
как и электронных повесток))как и мараторий на коммуналку до конца войны +0,5 года))как и не возврат налоговых проверок и повышение налогов и штрафов))когда обещают что ,,мы не,,-обязательно да))
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31.01.2024 20:58 Ответить
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31.01.2024 19:03 Ответить
Обговорень про підвищення тарифів на електроенергію немає, - Галущенко
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31.01.2024 19:21 Ответить
Звільнення Залужного теж "не обговорювали". Волали з ОПи в усі голоси, що то все враки.
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31.01.2024 20:05 Ответить
Загрози широкомасштабного вторгнення теж не було. Зейловим кадрам вірити - себе не поважати!
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31.01.2024 20:16 Ответить
Яценюк закликав усіх відмовитись від газу і перейти на опалення ЕЕ з денним\нічним тарифом, зелені мудараси зробили так, що зараз опалення ЕЕ коштує в 3 (ТРИ !) рази дорожче за опалення газом. Це все що потрібно знати про віру в нашу дорогу Зевладу.
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31.01.2024 22:52 Ответить
 
 