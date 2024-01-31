Обсуждений о повышении тарифов на электроэнергию нет, - Галущенко
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Пока нет никаких обсуждений и дискуссий о повышении тарифа на электроэнергию.
Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы не планируем повышать тарифы. Это раз. До окончания отопительного сезона у нас действует постановление, то есть до 1 мая. Более того, на сегодняшний день никаких дискуссий, драфтов, обсуждения поднятия тарифа после окончания отопительного сезона нет", - объяснил глава Минэнерго.
Галущенко подчеркнул, что "есть много желающих манипулировать" на чувствительном вопросе тарифов. Он призвал украинцев обращаться только к официальным источникам информации.
"Когда мы планировали поднятие тарифов, в прошлом году, я об этом говорил, что мы планируем, потому что нам это было критически нужно для выживания системы. То есть мы всегда все объясняем. Утром все проснулись с новым тарифом – такого точно не будет", – добавил министр энергетики.
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Ще аби в толк ці гроші пішли.