Обсуждений о повышении тарифов на электроэнергию нет, - Галущенко

Пока нет никаких обсуждений и дискуссий о повышении тарифа на электроэнергию.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы не планируем повышать тарифы. Это раз. До окончания отопительного сезона у нас действует постановление, то есть до 1 мая. Более того, на сегодняшний день никаких дискуссий, драфтов, обсуждения поднятия тарифа после окончания отопительного сезона нет", - объяснил глава Минэнерго.

Галущенко подчеркнул, что "есть много желающих манипулировать" на чувствительном вопросе тарифов. Он призвал украинцев обращаться только к официальным источникам информации.

"Когда мы планировали поднятие тарифов, в прошлом году, я об этом говорил, что мы планируем, потому что нам это было критически нужно для выживания системы. То есть мы всегда все объясняем. Утром все проснулись с новым тарифом – такого точно не будет", – добавил министр энергетики.

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