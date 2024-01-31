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Обговорень про підвищення тарифів на електроенергію немає, - Галущенко

Новини Цензор.НЕТ Економіка

тариф,електроенергія,світло

Наразі немає жодних обговорень та дискусій щодо підвищення тарифу на електроенергію.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми не плануємо підвищувати тарифи. Це раз. До закінчення опалювального сезону в нас діє постанова, тобто до 1 травня. Більше того, на сьогодні ніяких дискусій, драфтів, обговорення підняття тарифу після закінчення опалювального сезону немає", - пояснив очільник Міненерго.

Галущенко наголосив, що "є багато охочих маніпулювати" на чутливому питанні тарифів. Він закликав українців звертатися лише до офіційних джерел інформації.

"Коли ми планували підняття тарифів, у минулому році, я про це говорив, що ми плануємо, тому що нам це було критично потрібно для виживання системи. Тобто ми завжди все пояснюємо. Зранку всі прокинулися з новим тарифом - такого точно не буде", - додав міністр енергетики.

Читайте: Взимку тариф на електроенергію для населення залишиться незмінним, - Шмигаль

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+6
Підвищать без обговорень
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31.01.2024 18:56
+4
Тоді закрийте ротяку отому ексПЕРДту шо таке патякає! Люди і так знервовані а це падло ще людей налякало
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31.01.2024 19:00
+2
Ясненько,піднімуть без обговорення.
Ще аби в толк ці гроші пішли.
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31.01.2024 18:57
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Підвищать без обговорень
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31.01.2024 18:56 Відповісти
на раз.....
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31.01.2024 19:10 Відповісти
Ясненько,піднімуть без обговорення.
Ще аби в толк ці гроші пішли.
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31.01.2024 18:57 Відповісти
Тоді закрийте ротяку отому ексПЕРДту шо таке патякає! Люди і так знервовані а це падло ще людей налякало
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31.01.2024 19:00 Відповісти
Вибачаюсь то не ексПЕРДтаке патякав, а слуга урода Нагорняк. Постійно у них то безумна шось напатякає то ше якийсь нагарняк знайдеться...
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31.01.2024 19:05 Відповісти
"нагарняк" видає на гора......
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31.01.2024 19:11 Відповісти
как и электронных повесток))как и мараторий на коммуналку до конца войны +0,5 года))как и не возврат налоговых проверок и повышение налогов и штрафов))когда обещают что ,,мы не,,-обязательно да))
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31.01.2024 20:58 Відповісти
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31.01.2024 19:03 Відповісти
Обговорень про підвищення тарифів на електроенергію немає, - Галущенко
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31.01.2024 19:21 Відповісти
Звільнення Залужного теж "не обговорювали". Волали з ОПи в усі голоси, що то все враки.
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31.01.2024 20:05 Відповісти
Загрози широкомасштабного вторгнення теж не було. Зейловим кадрам вірити - себе не поважати!
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31.01.2024 20:16 Відповісти
Яценюк закликав усіх відмовитись від газу і перейти на опалення ЕЕ з денним\нічним тарифом, зелені мудараси зробили так, що зараз опалення ЕЕ коштує в 3 (ТРИ !) рази дорожче за опалення газом. Це все що потрібно знати про віру в нашу дорогу Зевладу.
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31.01.2024 22:52 Відповісти
 
 