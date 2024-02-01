Удары по инфраструктурным объектам России могут значительно усилиться, - Буданов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Атаки по важным инфраструктурным объектам в разных городах Российской Федерации могут значительно усилиться.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью CNN.
По его словам, сейчас на оккупированных Россией территориях Украины находится более полумиллиона российских военных. Однако Буданов не видит большого потенциала для их передвижения по линии фронта в краткосрочной перспективе.
В то же время, руководитель ГУР предположил, что нападения на российскую инфраструктуру могут усилиться. При этом он отказался признать причастность Украины к атакам беспилотников в России, он сказал, что такие операции "вполне возможны".
"Гипотетически есть план, по которому все это происходит. И я считаю, что этот план включает в себя все основные объекты критической инфраструктуры и объекты военной инфраструктуры Российской Федерации", - сказал Буданов.
Он отметил, что теперь жители России наконец-то "видят реальную картину (войны - ред.). Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания на фабриках и заводах и т.д. Это все идет на пользу".
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цікаво спостерігати як власне журналістка РС працює на гроші Фіали у тому числі й задає Портнікову Єрмакомарафоні запитання , ні навіть декларує ствердження темників марафону
Й як Портнікову як завжди РЕСПЕКТ
Казанський пороховий завод - стратегічне оборонно-промислове підприємство, що виробляє порох та заряди для стрілецького, авіаційного, морського, артилерійського, танкового озброєння і систем ближнього бою. Після початку великої війни завод збільшив випуск нітратів целюлози та пороху.
Щорічно підприємство виготовляє майже 70% усього загальноросійського обсягу пороху та снарядів. Перебуває під санкціями США та України.
Тамбовський пороховий завод - оборонно-промислове підприємство з виробництва *********** та спецхімії. Продукує піроксиліновий порох та метальні заряди для стрілецького, авіаційного, морського, артилерійського, танкового озброєння всіх калібрів, яке використовують сухопутні війська, авіація та флот.
Є основним постачальником бронебійних підкаліберних снарядів для танків. Відомо про плани заводу збільшити до 2025 року кількість працівників удвічі до майже 5 тис осіб. Перебуває під санкціями США та України.
Пермський пороховий завод - підприємство, залучене до виробництва міжконтинентальних балістичних ракет "Тополь-М", "Булава" та до ПТРК "Корнет".
Виготовляє заряди до реактивних систем залпового вогню "Град" та "Смерч", комплексів ППО, заряди до двигунів підвісних ракет класу "повітря-повітря", стартово-розгінні ступені крилатих ракет морського базування, протикорабельних систем класу "повітря-поверхня".
Так там одна Безугла може пекло зробити.
Дайте їй торбу з вибухівкою, скаже, що блаженая і йде помолитися в Казань, ніхто й не зупинить.
"Новости Крыма"Около 17.00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением 20 авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО 17 украинских ракет уничтожены над акваторией Черного моря и еще три над Крымским полуостровом", - говорится в сообщении.
Обломки ракет упали на территорию воинской части в районе поселка Любимовка под Севастополем. Повреждений авиационной техники нет, уточнили в Минобороны.
...тобто впали просто на ВЧ а от самальоти залишилися цілими
васїх разом".
Перемогатор-геостратег, бляха...
А то буде як з кавою
(знищивши виходи сверловин власноруч).
Зате не треба думати куди продати нафту і що робити з непотрібними рупіями.