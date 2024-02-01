Удары по инфраструктурным объектам России могут значительно усилиться, - Буданов

Атаки по важным инфраструктурным объектам в разных городах Российской Федерации могут значительно усилиться.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью CNN.

По его словам, сейчас на оккупированных Россией территориях Украины находится более полумиллиона российских военных. Однако Буданов не видит большого потенциала для их передвижения по линии фронта в краткосрочной перспективе.

В то же время, руководитель ГУР предположил, что нападения на российскую инфраструктуру могут усилиться. При этом он отказался признать причастность Украины к атакам беспилотников в России, он сказал, что такие операции "вполне возможны".

"Гипотетически есть план, по которому все это происходит. И я считаю, что этот план включает в себя все основные объекты критической инфраструктуры и объекты военной инфраструктуры Российской Федерации", - сказал Буданов.

Он отметил, что теперь жители России наконец-то "видят реальную картину (войны - ред.). Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания на фабриках и заводах и т.д. Это все идет на пользу".

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