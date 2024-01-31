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Удари по інфраструктурних об’єктах Росії можуть значно посилитися, - Буданов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

буданов,кирило

Атаки по важливих інфраструктурних об’єктах у різних містах Російської Федерації можуть значно посилитись.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю CNN.

За його словами, зараз на окупованих Росією територій України перебуває понад півмільйона російських військових. Однак Буданов не бачить великого потенціалу для їх пересування на лінії фронту в короткостроковій перспективі.

Водночас керівник ГУР припустив, що напади на російську інфраструктуру можуть посилитися. При цьому він відмовився визнати причетність України до атак безпілотників у Росії, він сказав, що такі операції "цілком можливі"

"Гіпотетично є план, за яким все це відбувається. І я вважаю, що цей план включає всі основні об’єкти критичної інфраструктури та об’єкти військової інфраструктури Російської Федерації", - сказав Буданов.

Він зауважив, що тепер жителі Росії нарешті "бачать реальну картину (війни - ред.). Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі на фабриках і заводах тощо. Це все йде на користь".

Також читайте: Наступ росіян вичерпається приблизно на початку весни, - Буданов

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+25
Україні потрібно підірвати pосійскі порохові заводи

Казанський пороховий завод - стратегічне оборонно-промислове підприємство, що виробляє порох та заряди для стрілецького, авіаційного, морського, артилерійського, танкового озброєння і систем ближнього бою. Після початку великої війни завод збільшив випуск нітратів целюлози та пороху.

Щорічно підприємство виготовляє майже 70% усього загальноросійського обсягу пороху та снарядів. Перебуває під санкціями США та України.

Тамбовський пороховий завод - оборонно-промислове підприємство з виробництва *********** та спецхімії. Продукує піроксиліновий порох та метальні заряди для стрілецького, авіаційного, морського, артилерійського, танкового озброєння всіх калібрів, яке використовують сухопутні війська, авіація та флот.

Є основним постачальником бронебійних підкаліберних снарядів для танків. Відомо про плани заводу збільшити до 2025 року кількість працівників удвічі до майже 5 тис осіб. Перебуває під санкціями США та України.

Пермський пороховий завод - підприємство, залучене до виробництва міжконтинентальних балістичних ракет "Тополь-М", "Булава" та до ПТРК "Корнет".

Виготовляє заряди до реактивних систем залпового вогню "Град" та "Смерч", комплексів ППО, заряди до двигунів підвісних ракет класу "повітря-повітря", стартово-розгінні ступені крилатих ракет морського базування, протикорабельних систем класу "повітря-поверхня".
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01.02.2024 00:01
+22
Перестаньте обіцяти просто робіть. Якщо не можете самі купуйте продажних росіян за обіцянку вивезти їх рідних хоча б в Україну. Але перестаньте обіцяти громадянам "пити каву в Ялті вже цього року". Просто робіть все що зможете.
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01.02.2024 00:04
+14
3.14здобол Ялтівський, а давайте будете більше бити і меньше *******

А то буде як з кавою
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01.02.2024 00:23
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А кто Вам дал право оскорблять украинского военачальника? Вы, что, из окопа пишите? Или лежите в тёплой постельке с ноутбуком?
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01.02.2024 00:47 Відповісти
Хто йому дав право пзд@ти в ЗМІ ?
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01.02.2024 08:15 Відповісти
"Громовержец"Нуланд примчалась вставляти мізки МАРОДЕРНІ про Залужного

https://www.youtube.com/watch?v=CHRbsHieAV8
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01.02.2024 03:14 Відповісти
В ОПІ догралися з Вовою -три західні впливові ЗМІ нарешті прямо сказали , що вони зараз думають про НЕдочерчіля...НАПРОСИВСЯ! Швець повністю коментує з цитатами все це.
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01.02.2024 03:21 Відповісти
Цитати журналістам ЗМІ США у Києві у статтях просто вибивають - чим в ПРоОПЗЖопі мотивували журналістові указ Зеленського про відставку...
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01.02.2024 03:31 Відповісти
Діалоги з Портніковим - РС-Україна
Чего будет стоить Зеленскому увольнение Залужного? Украина, ВСУ, выборы |
https://www.youtube.com/watch?v=qTb3ndVKWU8
цікаво спостерігати як власне журналістка РС працює на гроші Фіали у тому числі й задає Портнікову Єрмакомарафоні запитання , ні навіть декларує ствердження темників марафону
Й як Портнікову як завжди РЕСПЕКТ
показати весь коментар
01.02.2024 06:22 Відповісти
Україні потрібно підірвати pосійскі порохові заводи

Казанський пороховий завод - стратегічне оборонно-промислове підприємство, що виробляє порох та заряди для стрілецького, авіаційного, морського, артилерійського, танкового озброєння і систем ближнього бою. Після початку великої війни завод збільшив випуск нітратів целюлози та пороху.

Щорічно підприємство виготовляє майже 70% усього загальноросійського обсягу пороху та снарядів. Перебуває під санкціями США та України.

Тамбовський пороховий завод - оборонно-промислове підприємство з виробництва *********** та спецхімії. Продукує піроксиліновий порох та метальні заряди для стрілецького, авіаційного, морського, артилерійського, танкового озброєння всіх калібрів, яке використовують сухопутні війська, авіація та флот.

Є основним постачальником бронебійних підкаліберних снарядів для танків. Відомо про плани заводу збільшити до 2025 року кількість працівників удвічі до майже 5 тис осіб. Перебуває під санкціями США та України.

Пермський пороховий завод - підприємство, залучене до виробництва міжконтинентальних балістичних ракет "Тополь-М", "Булава" та до ПТРК "Корнет".

Виготовляє заряди до реактивних систем залпового вогню "Град" та "Смерч", комплексів ППО, заряди до двигунів підвісних ракет класу "повітря-повітря", стартово-розгінні ступені крилатих ракет морського базування, протикорабельних систем класу "повітря-поверхня".
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01.02.2024 00:01 Відповісти
В Тулі той же " концерн Калашніков"наприклад. І не тільки він.
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01.02.2024 00:06 Відповісти
Казанський, а тим більше Пермський для нас недосяжні. В Тамбовський вже тричі прилітало - в червні, крудні і ось зараз в січні.
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01.02.2024 01:32 Відповісти
Буданов не має диверсанів?

Так там одна Безугла може пекло зробити.

Дайте їй торбу з вибухівкою, скаже, що блаженая і йде помолитися в Казань, ніхто й не зупинить.
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01.02.2024 03:07 Відповісти
Впевнений, що ні в Казані, ні в Пермі не має. Для того, щоби мати там таких підходящих для цього людей, спецслужби не повинні були просякнуті російською агентурою та напрацьовувати таких агентів у далеких регіонах росії десятиріччями. Тому зараз цей адвокат вагнергейту ***** не має, бо теж з усією зеленою шоблою готувався до весняних шашликів.
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01.02.2024 03:16 Відповісти
безмозглу не можна: вона тіки для внутрішнього використання
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01.02.2024 03:16 Відповісти
Ну то приїдь з-за океану, візьми безмозглу та йди на Казань разом з нею, хоч якась користь буде з Канади від діаспори. А то сидите там тихенько, запхавши язики у дупи, і тільки на свята ********** співати українських пісень у вишиванках.
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01.02.2024 08:09 Відповісти
Я каза Мопасан:"Бліже к тєлу")
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01.02.2024 00:01 Відповісти
РИА НОВОСТИ
"Новости Крыма"Около 17.00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением 20 авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО 17 украинских ракет уничтожены над акваторией Черного моря и еще три над Крымским полуостровом", - говорится в сообщении.

Обломки ракет упали на территорию воинской части в районе поселка Любимовка под Севастополем. Повреждений авиационной техники нет, уточнили в Минобороны.

...тобто впали просто на ВЧ а от самальоти залишилися цілими
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01.02.2024 01:31 Відповісти
Перестаньте обіцяти просто робіть. Якщо не можете самі купуйте продажних росіян за обіцянку вивезти їх рідних хоча б в Україну. Але перестаньте обіцяти громадянам "пити каву в Ялті вже цього року". Просто робіть все що зможете.
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01.02.2024 00:04 Відповісти
Я знаю що таке бубочка і що від нього і від його команди очікувати можна.
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01.02.2024 00:25 Відповісти
Чому тільки зараз? Ще під час його кар'єри в Маслякова все було з ним зрозуміло. Дивно було, що наївні незламні українці купилися на його "зробимо вас їх разом".
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01.02.2024 00:30 Відповісти
та ти ШО???
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01.02.2024 00:05 Відповісти
бери ацфальт, шашлики бери і підривай , Зелений п*дор вкрав нашу перемогу
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01.02.2024 00:05 Відповісти
2015 рік... Пан хенерал, скільки ще десятків тісяч добровольців-атошників у шльопках, без зброї та броні, ти готовий покласти, щоб відвоювати у регулірній армії рф 7% території країни? І 7% - це лишилося вже після того, як було звільнено 2\3 Донбаса, Маріуполь та Бахмут, доречі.
Перемогатор-геостратег, бляха...
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01.02.2024 00:21 Відповісти
Такой малєнькій (1.02.2024), а уже палкаводєц...
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01.02.2024 00:33 Відповісти
Даже званіє імєю, і аплату по пятаму розряду...
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01.02.2024 00:43 Відповісти
Мало ще бачать! Але навіть більше їх мало засмутить! Бо рашка - це рідкісна порода падалі!
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01.02.2024 00:09 Відповісти
Йому б, отією прес-службою керувати, у єрмака в ОПУ, але ж … законом не передбачено оте дійство, та і по штату ДУС, бухгалтер не пропустить… от де горе у чєловєка… талант пропав…через *****
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01.02.2024 00:10 Відповісти
Странно что он еще не назвал области, объекты по которым удары могут усилится... Ну так сказать, очередная "спецоперация".
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01.02.2024 00:11 Відповісти
менше тринди а лупцюй
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01.02.2024 00:11 Відповісти
А как поживает твой муж гогилашвили ?
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01.02.2024 00:16 Відповісти
3.14здобол Ялтівський, а давайте будете більше бити і меньше *******

А то буде як з кавою
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01.02.2024 00:23 Відповісти
Харе *******, іді работай!
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01.02.2024 01:33 Відповісти
Пуйло уже начало всверливать в мозг своим оркам, что это на самом деле Украина напала на мордор и поэтому "Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой". РуZZкие как злобные дети из фильмов ужасов - сначала делают гадость, а потом жестоко мстят за то, что их наказали.
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01.02.2024 02:22 Відповісти
"може"? чи краще почути про результат?
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01.02.2024 05:36 Відповісти
Уренгойські нафтові родовища московитам доведеться довго гасити
(знищивши виходи сверловин власноруч).
Зате не треба думати куди продати нафту і що робити з непотрібними рупіями.
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01.02.2024 05:39 Відповісти
Ялтинская кава хорошо бодрит мечтания видного разведчика.
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01.02.2024 07:26 Відповісти
Буданов - Нострадамус вангує
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01.02.2024 07:45 Відповісти
Так ніколи не було сумніву шо рашисти будуть продовжувати обстрілювати Україну, будуть нарощувати виготовлення нових ракет та зброї - хоча це " розвідник" вперто доказував - ще, максіму, на два залпи, а потім на весні кава у криму. Це режим зеленского отримавши за два роки війни велику війскову та фінансову допомогу не зробив нічого для забезпечення ЗСУ нічого. Вчора, правда, був лист від міністра-реелтора.
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01.02.2024 07:52 Відповісти
Нострадамус продовжує вангувати. Можуть - це значить, що або будуть, або ні. Так гадалки завжди кажуть, і що б не трапилось, воно буде так, як вони сказали
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01.02.2024 07:56 Відповісти
Это надо было делать когда в Рашке двадцатиградусные морозы стояли и бить надо было по энергосистеме Москвы а не опять надувать щеки с важным видом.
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01.02.2024 08:07 Відповісти
Абсолютно так. А наразі краще б не піарився.
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01.02.2024 08:37 Відповісти
Піар потрібний йому - на кону посада ГК (кандидат...)!!!
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01.02.2024 08:42 Відповісти
На рекламі чорт їде.
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01.02.2024 08:35 Відповісти
Балакучий розвідник - знахідка для шпіона рашистського. Виходить, що Буданов всі плани на майбутнє планує, а не Генштаб? Коли він вже прикусить язик?
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01.02.2024 09:28 Відповісти
 
 