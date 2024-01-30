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Наступ росіян вичерпається приблизно на початку весни, - Буданов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал Кирило Буданов спрогнозував, що наступ російських окупантів, який триває вже два з половиною місяці, повністю вичерпається "десь на початку весни".

"Я вам можу сказати: зараз триває наступальна операція РФ. Вона розпочалася в листопаді 2023 року. Станом на зараз уже два з половиною місяці як триває. Результати самі бачите. Сказати, що вони для них якісь великі - точно це буде неправдою. На жаль для нас, певне просування в полях у них є, біля Авдіївки те, що відбулося. Але це не те, на що вони розраховували", - сказав Буданов в інтерв'ю, яке транслювали в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Голова військової розвідки зазначив, що окупанти хотіли якнайшвидше вийти на бар'єрний рубіж по річці Чорний Жеребець у Харківській області та на адмінмежі Донецької і Луганської областей. За його словами, "навіть близько до цього нічого немає".

"Але їхній наступ ще триватиме. Десь на початку весни він вичерпається вже повністю", - заявив він.

Буданов не став прогнозувати, яким буде 2024 рік для України у військовому плані, зазначивши, що це питання до Генерального штабу ЗСУ.

"Як і за правилами будь-якої, як то кажуть, гри: ти робиш хід, противник робить хід. Зараз хід противника. Він закінчиться, і, я думаю, розпочнеться наш", - зазначив Буданов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обмін полоненими найближчим часом все ж таки відбудеться, - Буданов

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+52
і кава, в Криму? баран - балобол
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30.01.2024 18:30
+45
Я тебе охотно верю, разве могут быть сомненья....
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30.01.2024 18:29
+36
"Це ж було вже" (с)
Вірю.
І про каву у Криму у 2023-му, і про ракети які закінчилися вже в тому ж 2023-му...
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30.01.2024 18:32
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дехто воює захищаючі Україну , а дехто скаженіє від цього і мечє на них своїми кізяками .
бо захищати Неньку їм і сцикотно і небезпечно для здоров"я.
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30.01.2024 19:21 Відповісти
Разлука с Гогилашвили нанесла неизгладимую психологическую травму в душе Буданова!
Вот и несёт полную пургу....
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30.01.2024 19:22 Відповісти
буданга, ****...
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30.01.2024 19:24 Відповісти
Уявіть собі, як би НАТО, яке зараз проводить навчання поблизу України, зайшло на допомогу ЗСУ! Україна могла б продемонструвати офіційне запрошення від Зеленського та парламенту (по прикладу запрошення пуйла від втікача-януковича)! Авіація і ракети НАТО знесли б пукіна аж до можайська!
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30.01.2024 19:25 Відповісти
А все до того йде.
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30.01.2024 23:33 Відповісти
Ну якшо вичерпається -- хоча віриться з трудом - бо після виборів путя кинеться в мобілізацію - рашковани ж не побіжать назад -- потрібно добіса зброі шоб іх вибивати
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30.01.2024 19:31 Відповісти
Буданову краще не баламутити людей. Кави в Ялті вже напилися?Не потрібно обіцяти, краще займайся розвідкою та знищенням терористів, які вбили наших найкращих.
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30.01.2024 19:33 Відповісти
Следующий раз пусть в колпаке предсказателя выходит,нам надо что бы орки не выдохлись а сдохли или удрали назад в свои болота.
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30.01.2024 19:34 Відповісти
А розум буданова вичерпався ще задовго до призначення на теперішню посаду!
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30.01.2024 19:37 Відповісти
Вот этот весной всех победит.

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30.01.2024 19:41 Відповісти
І як ОЦЕ тепер розвидіти?
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30.01.2024 20:47 Відповісти
Справжній герой! В очах - доброта та мужність!
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30.01.2024 21:54 Відповісти
Хлопчик, може тобі трохи валєрьяни попити…. Всі українці помʼятають - треба тільки перестати стріляти,я тільки подивлюсь йому в очі, будемо у травні шашлики смажити і т.д. У вас ДЕЖАВЮ не виникає?
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30.01.2024 19:43 Відповісти
Балабол.
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30.01.2024 19:43 Відповісти
А якщо не вичарпається за "базар" відповіш ЗЕтік-токер?
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30.01.2024 19:48 Відповісти
Очко буданова снова понесло ересь .
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30.01.2024 19:49 Відповісти
Ще якби був настільки воїном,наскільки "тік-токером"?
Та що,як таке буває рідко-це як або красивий,або розумний.
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30.01.2024 19:56 Відповісти
Що почуємо, коли Буданга стане головнокомандувач.
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30.01.2024 19:58 Відповісти
Тупая болтливая женушка гогилашвили !
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30.01.2024 20:01 Відповісти
Коли воно вже заткнеться?
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30.01.2024 20:15 Відповісти
і є ж десь ті самі 72% ідіотів що дивляться марафони слухають зеленського і вірять оцьому весільному генералу нах. Коневі зрозуміло що нічого не вичерпається, москалі переводять економіку на військові рейки, за них китай і різні кімченини, нігерів підтягнуть, бурятів різних. Хіба варіант що єрмак доведе Україну в прірву до весни - таке нажаль можливе.
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30.01.2024 20:21 Відповісти
Уже примеряет эполеты слуги "его императорского величия" как Главком ?
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30.01.2024 20:23 Відповісти
Чудово! Ще два-три тижні, і...
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30.01.2024 20:25 Відповісти
Стратех та ворожка.Два в адном.)))
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30.01.2024 20:30 Відповісти
*****. Знову ця ромашка.
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30.01.2024 20:35 Відповісти
Що ти несеш.
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30.01.2024 20:40 Відповісти
І ось тоді вже точно зустрічним контрнаступом дойдемо до Ялти?
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30.01.2024 20:44 Відповісти
Пха. Нагадало про ракети на 2-3 рази.
І оце чудо гламурне зелена пліснява ще хотіла ставити головкомом?
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30.01.2024 20:46 Відповісти
Буданга 95
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30.01.2024 20:55 Відповісти
Плюс-мінус два-три тижня......
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30.01.2024 21:02 Відповісти
Знову брехлива, заколисуюча Ванга ....
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30.01.2024 21:10 Відповісти
Пом'ятайте, Буданів - це творіння Єрмака, якого він дуже зручно втисув на цю посаду після вагнергейта.
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30.01.2024 21:15 Відповісти
ага.. два-три тижня.. віримо )
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30.01.2024 21:18 Відповісти
Коли керівник ГУР - блогер, чекай біди
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30.01.2024 21:38 Відповісти
........ i v yaltu na kavu!!!!
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30.01.2024 21:48 Відповісти
Як там кофЕ в Криму зелена ******* ?
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30.01.2024 22:05 Відповісти
мені здається русня лише накопичує ресурси
чому буданов вважає що вони вичерпаються
де логіка в його словах
аби язиком ляпати
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30.01.2024 22:13 Відповісти
Ой, я сам - в недоумении, мол наступят ли времена, когда мы будем говорить о зебилах , как про прикрий вчорашнiй день.
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30.01.2024 23:32 Відповісти
Приблизно за вісім пять шоста по восьмій на вісімнадцятій сорок чотири після полуденної кави опівночі вчорашнього завтра, року світлого після темного сірого 48-го (відтінку).
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30.01.2024 22:19 Відповісти
Два-три тижні
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30.01.2024 23:04 Відповісти
2-3 тижні… кава в Ялті.. це ж вже було.
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30.01.2024 23:47 Відповісти
весни якого року?
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31.01.2024 01:00 Відповісти
Болтун - находка для шпіонів
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31.01.2024 01:15 Відповісти
Да,да, і сам ХЙЛО прийде с білим прапором капітуляції, віддасть добровільно Кубань,Білгородщину,Брянщину,Стародубщину і Слобожанщину, а потім усі гуртом підемо в Севастополь жарить шашлики, так і буде бо Буданга ніколи не бреше.🤣🤣🤣
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31.01.2024 03:13 Відповісти
кацапів залишилося на 2-3 наступи, максимум 5.

нічого не нагадує?
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31.01.2024 06:53 Відповісти
... в акурат після того, як доп'ю каву в Криму...
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31.01.2024 07:24 Відповісти
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