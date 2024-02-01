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Генштаб Румынии считает, что следующей целью России будет Молдова

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

румунія

Если Российская Федерация выиграет свою войну против Украины, следующей целью государства-агрессора будет Молдова.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил глава Генштаба Румынии Влад Георгице в интервью изданию Europa Liberă.

Он отметил, что население Румынии, как и все население Европейского Союза, обеспокоено ситуацией в Украине.

"Мы должны принять меры и быть готовыми. Если Россия победит в Украине, то главной целью станет Молдова. Мы станем свидетелями напряжения на Западных Балканах. Я считаю, что нельзя терять ни секунды. Это момент, когда все европейские страны должны задуматься над подготовкой населения", - сказал Георгице.

Читайте также: Лидер румынской партии Тарзиу заявил о желании аннексировать три области Украины и всю Молдову
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Топ комментарии
+9
Україна просить лише снаряди. Це лише гроші. Україна ж втрачає життя людей. Країни ЄС повінні зрозуміти яку невелику ціну вони зараз платять і якою вона може стати, якщо їм здається що це дорого і вони зєкономлять на допомозі.
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01.02.2024 01:55
+5
Схоже в Генштаб Румунії входять самі капітани очевидності...
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01.02.2024 01:32
+5
А ви запитатали у громадян Румунії, чи хочуть вони інтегрувати Молдову?
Поцікавтесь питанням. Не лишнім буде.
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01.02.2024 01:48
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Беріть вже їх під крило. Скільки можна чекати з 90-х років? І з Україною разом звільніть вже нарешті. Придністров'я. Скільки можна вже товкти воду в ступі і посилатися на якісь неіснуючі "правила"?
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01.02.2024 01:27 Ответить
А ви запитатали у громадян Румунії, чи хочуть вони інтегрувати Молдову?
Поцікавтесь питанням. Не лишнім буде.
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01.02.2024 01:48 Ответить
Чому тоді відмінили "молдовську мову" на користь румунської. Чому в 90-х росіяни почали війну у відповідь на намагання приєднатися молдаван до румунів?
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01.02.2024 01:52 Ответить
Де "відмінили молдовську мову", в Румунії ?
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01.02.2024 01:58 Ответить
В Молдові
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01.02.2024 02:00 Ответить
Як у вас із сприйняттям друкованого тексту?
"А ви запитатали у громадян Румунії, чи хочуть вони інтегрувати Молдову?"
Тут про яких громадян мова йде ?
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01.02.2024 02:03 Ответить
Вони завжди вважали її своєю територією. Хочуть.
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01.02.2024 08:06 Ответить
Те ж саме питання-
"А ви запитатали у громадян Румунії, чи хочуть вони інтегрувати Молдову?
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01.02.2024 10:11 Ответить
Запитала. Хочуть.
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01.02.2024 19:21 Ответить
Посилання, бітте, можна румунською!
Це одна баба із базару хоче, чи сможе ви не про то бажання у баби питали ?

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01.02.2024 21:21 Ответить
Колись цікавився. Відповідь була: поперше, Молдова вступає до ЄС, сидить кілька років (або навіть десятиліть) на дотаціях, піднімає економіку, вичищає метастази совка і дружби с рашкой, а потім ми "натуральним образом об'єднаємось". Прагматично.
Інши сценарії дадуть пітуну легку можливість дестабілізувати Румунію. Особливо для нас це буде дуже погано, бо з Румунією ми ще не до кінця розісрались.
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01.02.2024 06:16 Ответить
Молдова? Обовязково буде.

До гадалки не ходить. Чекайте.
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01.02.2024 01:53 Ответить
Смішно до трагізму що в ЄС Молдову визнали безпечною країною і заявки від громадян Молдови на біженство перестали приймати зовсім. Як і заявки з Грузії до речі.
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01.02.2024 01:55 Ответить
Недавно визнали безпечною країною Молдову.
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01.02.2024 01:58 Ответить
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01.02.2024 01:31 Ответить
У вас росіян перша думка- завжди "очко" .
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01.02.2024 01:49 Ответить
Схоже в Генштаб Румунії входять самі капітани очевидності...
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01.02.2024 01:32 Ответить
Правильно вважає. Але висновків не роблять
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01.02.2024 01:33 Ответить
Не буде ніяка Молдова ціллю, якщо ви вже зараз візьмете відповідальність на себе за своїх дійсно братів молдаван і за звільнення разом з Україною Придністров'я, щоб воно не загрожувало містам Одесі, Вінниці і однойменним областям.
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01.02.2024 01:39 Ответить
А та Молдова потрібна Румунії? Чи - "шоб було?"
1) Народ - переважно такі самі "совки" що і в Україні
2) Економіка та інфраструктура радянського типу
3) Відсутня армія
І навіщо таке "щастя" румунам? Німці он "об"єдналися" сорок років тому І до цих пір мають "дві Німеччини" Тому в Німеччині і відсутні наративи повернення Кенігсбергу
Нас (між іншим) чекає те саме - якщо ми здуру під час "смути" в Росії погодимося на приєднання Кубані та Стародуба з Білгородом Сто років тому це було-б можливим Але не зараз!
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01.02.2024 05:52 Ответить
Еее ніт, це так не працює. Спочатку випалити все напалмом, засипати хлоркой на 100 років, потім можна і приєднувати. А поки попрацює буферною зоной. Ну може ще туристів пускатимемо (за гроші).
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01.02.2024 06:28 Ответить
Навіщо витрачать напалм і вапно з хлором? Складові напалму - відносно дорогі Та й використать їх можна з користю - для мирних потреб Вапно знадобиться для відбудови зруйнованого Та й хлор не лишнім буде в хімпромисловості
Самі себе передушать! Недарма деяких предків московитів називали "самоядь кровавая" У них (коли немає "ворога зовнішнього") звичка є вибирать з свого середовища когось та "призначать" ворогом!
"Растёт по чердакам и погребам
Российское духовное величие...
Вот выйдет - и развесит по столбам
Друг друга за малейшее отличие..."
(И Губерман)
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01.02.2024 06:40 Ответить
Еех, жаль, така красива картина була би. Та ще сердобольний захід кинеться їх відгодовувати "ніжками трампа". Може хоч на напалмі зійдемся? А потім під помідори.
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01.02.2024 06:51 Ответить
Ти сам відповів на своє питання Саме коли ми почнем "напалмом" - в очах декого на Заході вони на "жертв" перетворяться І їх почнуть захищать та підгодовувать А от коли гризтимуть один одного - Захід відвернеться і буде вичікувать поки вони один одного передушать
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01.02.2024 07:00 Ответить
Який ви нудний. Ну хоч стадо крокодилів запустити можна? С Гретой я домовлюсь.
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01.02.2024 07:19 Ответить
Тільки на Кубані
На Сеймі та Десні вода холоднувата навіть влітку Сам знаю - бо там рибалю
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01.02.2024 07:35 Ответить
Молдова тільки коротка зупинка. Далі Трансільванія. І тоді Х..... та його приказчик Орбан формально розірвуть Тріанонський договір.
Кумір х.... Валодька Ульянов в 1919, 1920 роках начінал славниє дєла зустрічі з братським угрофінським народом і походу відомстити румунам. Потім Сталін в 1940 році знову почав задирати румунів. І вже у х.... б'є в грудях потяг до реваншу.
Ульянов завжди твердив - Версальський договір нам не указ, що хочемо те і зробимо - поб'ємо всіх супостатів Антанти та їх нахлібників.
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01.02.2024 01:51 Ответить
Орбан може тоді приєднатися до своїх "російських братів".
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01.02.2024 01:53 Ответить
Україна просить лише снаряди. Це лише гроші. Україна ж втрачає життя людей. Країни ЄС повінні зрозуміти яку невелику ціну вони зараз платять і якою вона може стати, якщо їм здається що це дорого і вони зєкономлять на допомозі.
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01.02.2024 01:55 Ответить
Нікому не потрібні слабкі країни, шо неможуть або нехочуть власним виробництвом покрити, бодай 30-50% потреб у б/к та зброї у такій сутуації.
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01.02.2024 04:55 Ответить
а хто з тих хто може "в виробництво" готовий положити хоча б 100к життів? ась?
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02.02.2024 04:06 Ответить
Скупий платить двічі, а дурень - тричі! Щось не схоже, що б в 21 столітті кількість дурнів серед правителів зменшилась!😉
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01.02.2024 06:03 Ответить
Молдову в НАТО і буде все чікі пукі... в Молдові )
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01.02.2024 01:57 Ответить
Молдова это не цель , ее можно проигнорировать ради настоящих целей и потом заочно принять в состав РФ, просто голосованием в думе.
Если Украина падёт, единственный, возможно временный выход -- воссоединение с Румынией. Тогда может пронесёт год-два
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01.02.2024 02:08 Ответить
Це очевидно, а далі батальйони "молдаван", "білорусів "і "українців" підуть штурмувати ЄС, це ж очевидці речі!!!
Дах у кацапів злетів і вони не зупиняться!!!
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01.02.2024 02:41 Ответить
румыны могли бы воспользоваться сложившейся ситуацией.
выделить добровольческие подразделения и средства поражения (включая авиацию) ЗСУ для ликвидации приднестровского недоразумения.
а после этого протянуть Молдову в НАТО.
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01.02.2024 05:34 Ответить
А ЗСУ (і Україна) тут до чого? "Придністровське непорозуміння" - територія Молдови Це Молдова повинна вирішувать його долю А у них стосунки з "непорозумінням" навіть кращі ніж у нас Кордон вдкритий і війська на кордоні не стоять
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01.02.2024 05:55 Ответить
румынам нужно учиться современной войне: добровольцы в украинской армии и "настамнет".
молдаване ничего неспособны решать, они слабы и будут поддерживать "хорошие" отношения с кем угодно.
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01.02.2024 06:17 Ответить
Це вирішувать румунам з молдованами - а не нам!
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01.02.2024 06:29 Ответить
что-то решать могут только румыны, а молдаване неспособны.
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01.02.2024 06:33 Ответить
А ми не маємо права!
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01.02.2024 06:42 Ответить
турки воспользовались моментом и помогли туркам в формально другом государстве отвоевать свои международно признанные территории.
а в случае с приднестровским гнойником все тоже самое, можно даже провести переговоры за те же байрактары.
только мозгов не хватает румынскому руководству.
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01.02.2024 12:59 Ответить
Поїдь і "додай мізків" "румунській владі" Вони тебе повинні послухаться!
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01.02.2024 13:02 Ответить
Так.
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01.02.2024 07:55 Ответить
Это предвыборная компания началась в румынии.

Не приведи бог такой сценарий, как заявили в Генштабе, про Украину.. то Молдова не будет следующей целью, войска РФ войдут туда не завершая войны в Украине. В Молдове просто некому защищать страну, и население Молдовы слишком миролюбиво и "пофигистично". Им всё равно (я говорю про подавляющее большинство) будут они Молдовой или РФией. Так, получилось в следствие бедности этой страны. Люди, которые хотели быть с Европой уже все получили массово румынские паспорта и работают в ЕС. Про это знают все у кого есть друзья в Молдове... в моём случае, не только друзья, но и пришлось большое количество коммуникаций делать.

Интересное было отношение у одного врача в Молдове. Она абсолютно без задней (плохой) мысли поинтересовалась у меня: а зачем вы (Украина) сопротивляетесь.

касательно высказывания румынского ГШ, что нужно готовиться и готовить население - это часть предвыборной компании, для Румынии текущая проблема заключается в том, что в текущий момент в правые партии вкладывают сотни миллионов от рф.. и вложат миллиарды до выборов. И постараются всеми силами и не силами сменить правящие силы а ультра правых. Зачем это нужно РФ? Тут всё дело в Географии, в случае континентальной войны (с НАТО), и при том немыслимом сценарии который заявил румынский ГШ, рф придётся воевать на два фронта, с севером (это фины, балканы и польша) и Югом (это румыния), разделённые венгерской границей... А это расстояние в 1000 + км... что очень усложнит логистику, и даст союзникам преимущество в начальном периоде, на этапе фронтовой позиционной войны.

тем не менее, ЕС стоило бы понимать (и верю что они понимают и работают в этом направлении). Что помощь Украине нужна ещё вчера.. непредоставление помощи, ведёт к человеческим жертвам, и каждый день промедления решает задачу так называемой демилитаризации... которую озвучили эти маньяки, ведь сколько бы оружия нам не давали... его нужно чтобы кто то мог держать.. и далеко не все готовы это делать, как показывает оживление общества при обсуждении закона про мобилизацию. не дай бог они будут тянуть... тянуть уже не куда
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01.02.2024 09:24 Ответить
...Він завуважив, що населення Румунії, як і все населення Європейського Союзу, стурбоване ситуацією в Україні... Меньше стурбовуйтесь, а допоможіть Молдові видалили оту ракову пухлину в придністров'ї, дайте Україні все що потрібно для перемоги і тоді можете свою стурбованість засунути кацапам в ...
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01.02.2024 10:04 Ответить
Чого молдовани валяють дурня? Бігом утворювати одну державу з Румунією і територія Молдови стає територією НАТО. На наступний день з двох боків мочимо Придністров"я, забираємо для ЗСУ склади у колбасній і не треба буде по всьому світу снаряди для артилерії шукати
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01.02.2024 10:08 Ответить
А румунській лідер ультраправих вже мовляв, що хоче Молдову та три области України - но сам, звісно, за мир.
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01.02.2024 10:46 Ответить
 
 