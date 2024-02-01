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Генштаб Румынии считает, что следующей целью России будет Молдова
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Если Российская Федерация выиграет свою войну против Украины, следующей целью государства-агрессора будет Молдова.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил глава Генштаба Румынии Влад Георгице в интервью изданию Europa Liberă.
Он отметил, что население Румынии, как и все население Европейского Союза, обеспокоено ситуацией в Украине.
"Мы должны принять меры и быть готовыми. Если Россия победит в Украине, то главной целью станет Молдова. Мы станем свидетелями напряжения на Западных Балканах. Я считаю, что нельзя терять ни секунды. Это момент, когда все европейские страны должны задуматься над подготовкой населения", - сказал Георгице.
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+9 Serg Serga
показать весь комментарий01.02.2024 01:55
+5 Muni
показать весь комментарий01.02.2024 01:32
+5 Алекс Алекс 76c60cd2
показать весь комментарий01.02.2024 01:48
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Пожалуйста, подождите...
Поцікавтесь питанням. Не лишнім буде.
"А ви запитатали у громадян Румунії, чи хочуть вони інтегрувати Молдову?"
Тут про яких громадян мова йде ?
"А ви запитатали у громадян Румунії, чи хочуть вони інтегрувати Молдову?
Це одна баба із базару хоче, чи сможе ви не про то бажання у баби питали ?
Інши сценарії дадуть пітуну легку можливість дестабілізувати Румунію. Особливо для нас це буде дуже погано, бо з Румунією ми ще не до кінця розісрались.
До гадалки не ходить. Чекайте.
1) Народ - переважно такі самі "совки" що і в Україні
2) Економіка та інфраструктура радянського типу
3) Відсутня армія
І навіщо таке "щастя" румунам? Німці он "об"єдналися" сорок років тому І до цих пір мають "дві Німеччини" Тому в Німеччині і відсутні наративи повернення Кенігсбергу
Нас (між іншим) чекає те саме - якщо ми здуру під час "смути" в Росії погодимося на приєднання Кубані та Стародуба з Білгородом Сто років тому це було-б можливим Але не зараз!
Самі себе передушать! Недарма деяких предків московитів називали "самоядь кровавая" У них (коли немає "ворога зовнішнього") звичка є вибирать з свого середовища когось та "призначать" ворогом!
"Растёт по чердакам и погребам
Российское духовное величие...
Вот выйдет - и развесит по столбам
Друг друга за малейшее отличие..."
(И Губерман)
На Сеймі та Десні вода холоднувата навіть влітку Сам знаю - бо там рибалю
Кумір х.... Валодька Ульянов в 1919, 1920 роках начінал славниє дєла зустрічі з братським угрофінським народом і походу відомстити румунам. Потім Сталін в 1940 році знову почав задирати румунів. І вже у х.... б'є в грудях потяг до реваншу.
Ульянов завжди твердив - Версальський договір нам не указ, що хочемо те і зробимо - поб'ємо всіх супостатів Антанти та їх нахлібників.
Если Украина падёт, единственный, возможно временный выход -- воссоединение с Румынией. Тогда может пронесёт год-два
Дах у кацапів злетів і вони не зупиняться!!!
выделить добровольческие подразделения и средства поражения (включая авиацию) ЗСУ для ликвидации приднестровского недоразумения.
а после этого протянуть Молдову в НАТО.
молдаване ничего неспособны решать, они слабы и будут поддерживать "хорошие" отношения с кем угодно.
а в случае с приднестровским гнойником все тоже самое, можно даже провести переговоры за те же байрактары.
только мозгов не хватает румынскому руководству.
Не приведи бог такой сценарий, как заявили в Генштабе, про Украину.. то Молдова не будет следующей целью, войска РФ войдут туда не завершая войны в Украине. В Молдове просто некому защищать страну, и население Молдовы слишком миролюбиво и "пофигистично". Им всё равно (я говорю про подавляющее большинство) будут они Молдовой или РФией. Так, получилось в следствие бедности этой страны. Люди, которые хотели быть с Европой уже все получили массово румынские паспорта и работают в ЕС. Про это знают все у кого есть друзья в Молдове... в моём случае, не только друзья, но и пришлось большое количество коммуникаций делать.
Интересное было отношение у одного врача в Молдове. Она абсолютно без задней (плохой) мысли поинтересовалась у меня: а зачем вы (Украина) сопротивляетесь.
касательно высказывания румынского ГШ, что нужно готовиться и готовить население - это часть предвыборной компании, для Румынии текущая проблема заключается в том, что в текущий момент в правые партии вкладывают сотни миллионов от рф.. и вложат миллиарды до выборов. И постараются всеми силами и не силами сменить правящие силы а ультра правых. Зачем это нужно РФ? Тут всё дело в Географии, в случае континентальной войны (с НАТО), и при том немыслимом сценарии который заявил румынский ГШ, рф придётся воевать на два фронта, с севером (это фины, балканы и польша) и Югом (это румыния), разделённые венгерской границей... А это расстояние в 1000 + км... что очень усложнит логистику, и даст союзникам преимущество в начальном периоде, на этапе фронтовой позиционной войны.
тем не менее, ЕС стоило бы понимать (и верю что они понимают и работают в этом направлении). Что помощь Украине нужна ещё вчера.. непредоставление помощи, ведёт к человеческим жертвам, и каждый день промедления решает задачу так называемой демилитаризации... которую озвучили эти маньяки, ведь сколько бы оружия нам не давали... его нужно чтобы кто то мог держать.. и далеко не все готовы это делать, как показывает оживление общества при обсуждении закона про мобилизацию. не дай бог они будут тянуть... тянуть уже не куда