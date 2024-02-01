Генштаб Румынии считает, что следующей целью России будет Молдова

Если Российская Федерация выиграет свою войну против Украины, следующей целью государства-агрессора будет Молдова.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил глава Генштаба Румынии Влад Георгице в интервью изданию Europa Liberă.

Он отметил, что население Румынии, как и все население Европейского Союза, обеспокоено ситуацией в Украине.

"Мы должны принять меры и быть готовыми. Если Россия победит в Украине, то главной целью станет Молдова. Мы станем свидетелями напряжения на Западных Балканах. Я считаю, что нельзя терять ни секунды. Это момент, когда все европейские страны должны задуматься над подготовкой населения", - сказал Георгице.

Читайте также: Лидер румынской партии Тарзиу заявил о желании аннексировать три области Украины и всю Молдову