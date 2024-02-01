Генштаб Румунії вважає, що наступною ціллю Росії буде Молдова

Якщо Російська Федерація виграє свою війну проти України, то наступною ціллю держави-агресора буде Молдова.

Як інфомує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив голова Генштабу Румунії Влад Георгіце в інтерв'ю виданню Europa Liberă.

Він завуважив, що населення Румунії, як і все населення Європейського Союзу, стурбоване ситуацією в Україні.

"Ми повинні вжити заходів та бути готовими. Якщо Росія переможе в Україні, то головною метою стане Молдова. Ми станемо свідками напруги на Західних Балканах. Я вважаю, що не можна втрачати жодної секунди. Це момент, коли всі європейські країни мають замислитися над підготовкою населення", - сказав Георгіце.

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