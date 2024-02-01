УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11475 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
5 507 54
Молдова (1305) росія (47349) Румунія (674)

Генштаб Румунії вважає, що наступною ціллю Росії буде Молдова

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

румунія

Якщо Російська Федерація виграє свою війну проти України, то наступною ціллю держави-агресора буде Молдова.

Як інфомує Цензор.НЕТ із посиланням  на  РБК-Україна, про це заявив голова Генштабу Румунії Влад Георгіце в інтерв'ю виданню Europa Liberă.

Він завуважив, що населення Румунії, як і все населення Європейського Союзу, стурбоване ситуацією в Україні.

"Ми повинні вжити заходів та бути готовими. Якщо Росія переможе в Україні, то головною метою стане Молдова. Ми станемо свідками напруги на Західних Балканах. Я вважаю, що не можна втрачати жодної секунди. Це момент, коли всі європейські країни мають замислитися над підготовкою населення", - сказав Георгіце.

Також читайте: Росія має програти в Україні, - глава МЗС Румунії Одобеску

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+9
Україна просить лише снаряди. Це лише гроші. Україна ж втрачає життя людей. Країни ЄС повінні зрозуміти яку невелику ціну вони зараз платять і якою вона може стати, якщо їм здається що це дорого і вони зєкономлять на допомозі.
показати весь коментар
01.02.2024 01:55
+5
Схоже в Генштаб Румунії входять самі капітани очевидності...
показати весь коментар
01.02.2024 01:32
+5
А ви запитатали у громадян Румунії, чи хочуть вони інтегрувати Молдову?
Поцікавтесь питанням. Не лишнім буде.
показати весь коментар
01.02.2024 01:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Беріть вже їх під крило. Скільки можна чекати з 90-х років? І з Україною разом звільніть вже нарешті. Придністров'я. Скільки можна вже товкти воду в ступі і посилатися на якісь неіснуючі "правила"?
показати весь коментар
01.02.2024 01:27 Відповісти
А ви запитатали у громадян Румунії, чи хочуть вони інтегрувати Молдову?
Поцікавтесь питанням. Не лишнім буде.
показати весь коментар
01.02.2024 01:48 Відповісти
Чому тоді відмінили "молдовську мову" на користь румунської. Чому в 90-х росіяни почали війну у відповідь на намагання приєднатися молдаван до румунів?
показати весь коментар
01.02.2024 01:52 Відповісти
Де "відмінили молдовську мову", в Румунії ?
показати весь коментар
01.02.2024 01:58 Відповісти
В Молдові
показати весь коментар
01.02.2024 02:00 Відповісти
Як у вас із сприйняттям друкованого тексту?
"А ви запитатали у громадян Румунії, чи хочуть вони інтегрувати Молдову?"
Тут про яких громадян мова йде ?
показати весь коментар
01.02.2024 02:03 Відповісти
Вони завжди вважали її своєю територією. Хочуть.
показати весь коментар
01.02.2024 08:06 Відповісти
Те ж саме питання-
"А ви запитатали у громадян Румунії, чи хочуть вони інтегрувати Молдову?
показати весь коментар
01.02.2024 10:11 Відповісти
Запитала. Хочуть.
показати весь коментар
01.02.2024 19:21 Відповісти
Посилання, бітте, можна румунською!
Це одна баба із базару хоче, чи сможе ви не про то бажання у баби питали ?

показати весь коментар
01.02.2024 21:21 Відповісти
Колись цікавився. Відповідь була: поперше, Молдова вступає до ЄС, сидить кілька років (або навіть десятиліть) на дотаціях, піднімає економіку, вичищає метастази совка і дружби с рашкой, а потім ми "натуральним образом об'єднаємось". Прагматично.
Інши сценарії дадуть пітуну легку можливість дестабілізувати Румунію. Особливо для нас це буде дуже погано, бо з Румунією ми ще не до кінця розісрались.
показати весь коментар
01.02.2024 06:16 Відповісти
Молдова? Обовязково буде.

До гадалки не ходить. Чекайте.
показати весь коментар
01.02.2024 01:53 Відповісти
Смішно до трагізму що в ЄС Молдову визнали безпечною країною і заявки від громадян Молдови на біженство перестали приймати зовсім. Як і заявки з Грузії до речі.
показати весь коментар
01.02.2024 01:55 Відповісти
Недавно визнали безпечною країною Молдову.
показати весь коментар
01.02.2024 01:58 Відповісти
показати весь коментар
01.02.2024 01:31 Відповісти
У вас росіян перша думка- завжди "очко" .
показати весь коментар
01.02.2024 01:49 Відповісти
Схоже в Генштаб Румунії входять самі капітани очевидності...
показати весь коментар
01.02.2024 01:32 Відповісти
Правильно вважає. Але висновків не роблять
показати весь коментар
01.02.2024 01:33 Відповісти
Не буде ніяка Молдова ціллю, якщо ви вже зараз візьмете відповідальність на себе за своїх дійсно братів молдаван і за звільнення разом з Україною Придністров'я, щоб воно не загрожувало містам Одесі, Вінниці і однойменним областям.
показати весь коментар
01.02.2024 01:39 Відповісти
А та Молдова потрібна Румунії? Чи - "шоб було?"
1) Народ - переважно такі самі "совки" що і в Україні
2) Економіка та інфраструктура радянського типу
3) Відсутня армія
І навіщо таке "щастя" румунам? Німці он "об"єдналися" сорок років тому І до цих пір мають "дві Німеччини" Тому в Німеччині і відсутні наративи повернення Кенігсбергу
Нас (між іншим) чекає те саме - якщо ми здуру під час "смути" в Росії погодимося на приєднання Кубані та Стародуба з Білгородом Сто років тому це було-б можливим Але не зараз!
показати весь коментар
01.02.2024 05:52 Відповісти
Еее ніт, це так не працює. Спочатку випалити все напалмом, засипати хлоркой на 100 років, потім можна і приєднувати. А поки попрацює буферною зоной. Ну може ще туристів пускатимемо (за гроші).
показати весь коментар
01.02.2024 06:28 Відповісти
Навіщо витрачать напалм і вапно з хлором? Складові напалму - відносно дорогі Та й використать їх можна з користю - для мирних потреб Вапно знадобиться для відбудови зруйнованого Та й хлор не лишнім буде в хімпромисловості
Самі себе передушать! Недарма деяких предків московитів називали "самоядь кровавая" У них (коли немає "ворога зовнішнього") звичка є вибирать з свого середовища когось та "призначать" ворогом!
"Растёт по чердакам и погребам
Российское духовное величие...
Вот выйдет - и развесит по столбам
Друг друга за малейшее отличие..."
(И Губерман)
показати весь коментар
01.02.2024 06:40 Відповісти
Еех, жаль, така красива картина була би. Та ще сердобольний захід кинеться їх відгодовувати "ніжками трампа". Може хоч на напалмі зійдемся? А потім під помідори.
показати весь коментар
01.02.2024 06:51 Відповісти
Ти сам відповів на своє питання Саме коли ми почнем "напалмом" - в очах декого на Заході вони на "жертв" перетворяться І їх почнуть захищать та підгодовувать А от коли гризтимуть один одного - Захід відвернеться і буде вичікувать поки вони один одного передушать
показати весь коментар
01.02.2024 07:00 Відповісти
Який ви нудний. Ну хоч стадо крокодилів запустити можна? С Гретой я домовлюсь.
показати весь коментар
01.02.2024 07:19 Відповісти
Тільки на Кубані
На Сеймі та Десні вода холоднувата навіть влітку Сам знаю - бо там рибалю
показати весь коментар
01.02.2024 07:35 Відповісти
Молдова тільки коротка зупинка. Далі Трансільванія. І тоді Х..... та його приказчик Орбан формально розірвуть Тріанонський договір.
Кумір х.... Валодька Ульянов в 1919, 1920 роках начінал славниє дєла зустрічі з братським угрофінським народом і походу відомстити румунам. Потім Сталін в 1940 році знову почав задирати румунів. І вже у х.... б'є в грудях потяг до реваншу.
Ульянов завжди твердив - Версальський договір нам не указ, що хочемо те і зробимо - поб'ємо всіх супостатів Антанти та їх нахлібників.
показати весь коментар
01.02.2024 01:51 Відповісти
Орбан може тоді приєднатися до своїх "російських братів".
показати весь коментар
01.02.2024 01:53 Відповісти
Україна просить лише снаряди. Це лише гроші. Україна ж втрачає життя людей. Країни ЄС повінні зрозуміти яку невелику ціну вони зараз платять і якою вона може стати, якщо їм здається що це дорого і вони зєкономлять на допомозі.
показати весь коментар
01.02.2024 01:55 Відповісти
Нікому не потрібні слабкі країни, шо неможуть або нехочуть власним виробництвом покрити, бодай 30-50% потреб у б/к та зброї у такій сутуації.
показати весь коментар
01.02.2024 04:55 Відповісти
а хто з тих хто може "в виробництво" готовий положити хоча б 100к життів? ась?
показати весь коментар
02.02.2024 04:06 Відповісти
Скупий платить двічі, а дурень - тричі! Щось не схоже, що б в 21 столітті кількість дурнів серед правителів зменшилась!😉
показати весь коментар
01.02.2024 06:03 Відповісти
Молдову в НАТО і буде все чікі пукі... в Молдові )
показати весь коментар
01.02.2024 01:57 Відповісти
Молдова это не цель , ее можно проигнорировать ради настоящих целей и потом заочно принять в состав РФ, просто голосованием в думе.
Если Украина падёт, единственный, возможно временный выход -- воссоединение с Румынией. Тогда может пронесёт год-два
показати весь коментар
01.02.2024 02:08 Відповісти
Це очевидно, а далі батальйони "молдаван", "білорусів "і "українців" підуть штурмувати ЄС, це ж очевидці речі!!!
Дах у кацапів злетів і вони не зупиняться!!!
показати весь коментар
01.02.2024 02:41 Відповісти
румыны могли бы воспользоваться сложившейся ситуацией.
выделить добровольческие подразделения и средства поражения (включая авиацию) ЗСУ для ликвидации приднестровского недоразумения.
а после этого протянуть Молдову в НАТО.
показати весь коментар
01.02.2024 05:34 Відповісти
А ЗСУ (і Україна) тут до чого? "Придністровське непорозуміння" - територія Молдови Це Молдова повинна вирішувать його долю А у них стосунки з "непорозумінням" навіть кращі ніж у нас Кордон вдкритий і війська на кордоні не стоять
показати весь коментар
01.02.2024 05:55 Відповісти
румынам нужно учиться современной войне: добровольцы в украинской армии и "настамнет".
молдаване ничего неспособны решать, они слабы и будут поддерживать "хорошие" отношения с кем угодно.
показати весь коментар
01.02.2024 06:17 Відповісти
Це вирішувать румунам з молдованами - а не нам!
показати весь коментар
01.02.2024 06:29 Відповісти
что-то решать могут только румыны, а молдаване неспособны.
показати весь коментар
01.02.2024 06:33 Відповісти
А ми не маємо права!
показати весь коментар
01.02.2024 06:42 Відповісти
турки воспользовались моментом и помогли туркам в формально другом государстве отвоевать свои международно признанные территории.
а в случае с приднестровским гнойником все тоже самое, можно даже провести переговоры за те же байрактары.
только мозгов не хватает румынскому руководству.
показати весь коментар
01.02.2024 12:59 Відповісти
Поїдь і "додай мізків" "румунській владі" Вони тебе повинні послухаться!
показати весь коментар
01.02.2024 13:02 Відповісти
Так.
показати весь коментар
01.02.2024 07:55 Відповісти
Это предвыборная компания началась в румынии.

Не приведи бог такой сценарий, как заявили в Генштабе, про Украину.. то Молдова не будет следующей целью, войска РФ войдут туда не завершая войны в Украине. В Молдове просто некому защищать страну, и население Молдовы слишком миролюбиво и "пофигистично". Им всё равно (я говорю про подавляющее большинство) будут они Молдовой или РФией. Так, получилось в следствие бедности этой страны. Люди, которые хотели быть с Европой уже все получили массово румынские паспорта и работают в ЕС. Про это знают все у кого есть друзья в Молдове... в моём случае, не только друзья, но и пришлось большое количество коммуникаций делать.

Интересное было отношение у одного врача в Молдове. Она абсолютно без задней (плохой) мысли поинтересовалась у меня: а зачем вы (Украина) сопротивляетесь.

касательно высказывания румынского ГШ, что нужно готовиться и готовить население - это часть предвыборной компании, для Румынии текущая проблема заключается в том, что в текущий момент в правые партии вкладывают сотни миллионов от рф.. и вложат миллиарды до выборов. И постараются всеми силами и не силами сменить правящие силы а ультра правых. Зачем это нужно РФ? Тут всё дело в Географии, в случае континентальной войны (с НАТО), и при том немыслимом сценарии который заявил румынский ГШ, рф придётся воевать на два фронта, с севером (это фины, балканы и польша) и Югом (это румыния), разделённые венгерской границей... А это расстояние в 1000 + км... что очень усложнит логистику, и даст союзникам преимущество в начальном периоде, на этапе фронтовой позиционной войны.

тем не менее, ЕС стоило бы понимать (и верю что они понимают и работают в этом направлении). Что помощь Украине нужна ещё вчера.. непредоставление помощи, ведёт к человеческим жертвам, и каждый день промедления решает задачу так называемой демилитаризации... которую озвучили эти маньяки, ведь сколько бы оружия нам не давали... его нужно чтобы кто то мог держать.. и далеко не все готовы это делать, как показывает оживление общества при обсуждении закона про мобилизацию. не дай бог они будут тянуть... тянуть уже не куда
показати весь коментар
01.02.2024 09:24 Відповісти
...Він завуважив, що населення Румунії, як і все населення Європейського Союзу, стурбоване ситуацією в Україні... Меньше стурбовуйтесь, а допоможіть Молдові видалили оту ракову пухлину в придністров'ї, дайте Україні все що потрібно для перемоги і тоді можете свою стурбованість засунути кацапам в ...
показати весь коментар
01.02.2024 10:04 Відповісти
Чого молдовани валяють дурня? Бігом утворювати одну державу з Румунією і територія Молдови стає територією НАТО. На наступний день з двох боків мочимо Придністров"я, забираємо для ЗСУ склади у колбасній і не треба буде по всьому світу снаряди для артилерії шукати
показати весь коментар
01.02.2024 10:08 Відповісти
А румунській лідер ультраправих вже мовляв, що хоче Молдову та три области України - но сам, звісно, за мир.
показати весь коментар
01.02.2024 10:46 Відповісти
 
 