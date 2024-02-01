Позиция Китая по поводу войны в Украине не изменилась, - МИД КНР

Позиция нейтралитета Китая по поводу войны РФ против Украины остается неизменной. Пекин не оказывает военную помощь ни одной из сторон конфликта.

Об этом на брифинге заявил спикер МИД КНР Ван Вэньбинь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Позиция Китая в отношении "украинского кризиса" остается последовательным и четким. Мы призываем все стороны пытаться охладить напряжение и создать условия для политического урегулирования кризиса", - отметил Ван Вэньбинь, комментируя сообщение росСМИ о якобы заявлении министра обороны КНР, что Китай оказывает России поддержку в "украинском вопросе".

Спикер отметил, что корректная информация о переговорах министров содержится в сообщении Минобороны Китая

"Позиция Китая (применительно к российско-украинской войне - ред.) не изменилась", - добавил дипломат.

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