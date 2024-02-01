РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10676 посетителей онлайн
Новости Война
4 604 24

Позиция Китая по поводу войны в Украине не изменилась, - МИД КНР

китай,сі,цзіньпін

Позиция нейтралитета Китая по поводу войны РФ против Украины остается неизменной. Пекин не оказывает военную помощь ни одной из сторон конфликта.

Об этом на брифинге заявил спикер МИД КНР Ван Вэньбинь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Позиция Китая в отношении "украинского кризиса" остается последовательным и четким. Мы призываем все стороны пытаться охладить напряжение и создать условия для политического урегулирования кризиса", - отметил Ван Вэньбинь, комментируя сообщение росСМИ о якобы заявлении министра обороны КНР, что Китай оказывает России поддержку в "украинском вопросе".

Спикер отметил, что корректная информация о переговорах министров содержится в сообщении Минобороны Китая

"Позиция Китая (применительно к российско-украинской войне - ред.) не изменилась", - добавил дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай и Украина поддерживают бесперебойные каналы связи и обмениваются мнениями, - МИД КНР

Автор: 

Китай (2933) россия (95393)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+12
Комуняки були є і будуть брехунами!
показать весь комментарий
01.02.2024 10:43
+12
МЗС Китаю така ж дешевка,як і більшість китайських товарів
показать весь комментарий
01.02.2024 10:46
+8
А ви, певно, сподіваєтеся, що назавтра гімно перетвориться на домашню ковбасу?
Теорія ймовірності того ж не виключає!
показать весь комментарий
01.02.2024 10:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А ви, певно, сподіваєтеся, що назавтра гімно перетвориться на домашню ковбасу?
Теорія ймовірності того ж не виключає!
показать весь комментарий
01.02.2024 10:42 Ответить
Комуняки були є і будуть брехунами!
показать весь комментарий
01.02.2024 10:43 Ответить
Так скупка нафти газу металу лісу риби -- це і є зараз допомога рашці
показать весь комментарий
01.02.2024 10:45 Ответить
МЗС Китаю така ж дешевка,як і більшість китайських товарів
показать весь комментарий
01.02.2024 10:46 Ответить
Позиція українців щодо брехливих жовтопузих комуністів також залишається незмінною.
Чекатимемо вас під посольствами із тухлими яєчками та гнилими помідорками, плакатами "Yellow threat", "Thx for COVID", "Freedom for Taiwan" etc.
показать весь комментарий
01.02.2024 10:49 Ответить
брехлива брехня...
показать весь комментарий
01.02.2024 10:50 Ответить
А скільки серед українських громадян і політиків є придурків, які досі вірять що Китай за нас замолвить словечко перед путіним. А слово Тайвань взагалі бояться вимовити. Дурні
показать весь комментарий
01.02.2024 10:50 Ответить
Під китайською деескалацією слід розуміти загрібання жару руками корейських колег?
Без дозволу Пекіна вони дихати бояться, не те що продавати зброю та бк ешелонами.
І ситуація з появою у каців 70річних гармат М46 це наочно демонстріє. Звідки на рашці постріли до них?
показать весь комментарий
01.02.2024 10:57 Ответить
«Схід - тонка штука, Петруха»
Іншими словами «збрешуть і оком не моргнуть»!
показать весь комментарий
01.02.2024 10:57 Ответить
Україна може отримати нові російські системи ППО С-400 від Туреччини, - Defence Express
показать весь комментарий
01.02.2024 10:59 Ответить
Технічний прогрес іде Китаю на шкоду.
показать весь комментарий
01.02.2024 11:05 Ответить
Ніби хтось сумнівався. Але є одне але. Чому наші дипломати не тикають при любій можливості, на всіх дипломатичних і медійних майданчиках світу Китай носом в Будапештський меморандум, адже КНР приєдналась до країн-гарантів і теж підписала його? Наші дипломати і урядовці мають можливість добряче копнути амбіції дзіньпінів і пошарпати імідж Китаю на геополітичній арені. Це підтримало б авторитет США, який похитнув соплежув Брєжнєв Байден, і стимулювало б держдеп з Конгресом збільшити підтримку України. Виділив жирно спеціально, може Кулєба почитає, може він в 5-ту колону випадково заїхав.
показать весь комментарий
01.02.2024 11:08 Ответить
У нас никогда не было МИДа. Там были до 91 сынки номенклатуры, а после профаны, что одно и тоже. Только с появлением Л . Зеркаль что то могло изменится. Но задвинули. Там нет харизмы, заочники там, серость.
показать весь комментарий
01.02.2024 11:59 Ответить
Та нє, не профани. Останнім часом профі почали висувати на передок ( чи може передком? ), он в Болгарії не просто професіоналка, а навіть інструктор, правда трохи не по спеціальності.
показать весь комментарий
01.02.2024 15:38 Ответить
А може слід вже визнати Республіку Китай? Тим більше, що на відміну від, начебто, "нейтральної" КНР, "22 квітня 2022 року Тайвань анонсував значну допомогу для Україниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9#cite_note-18 [18] . Востаннє країни співпрацювали на такому рівні 1957 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9#cite_note-19 [19] . Напередодні, 15 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9 МЗС Тайваню оголосило про допомогу розміром 11,5 млн доларів для https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0_%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8 українських біженців https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9#cite_note-20 [20] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9#cite_note-21 [21] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9#cite_note-22 [22] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9#cite_note-23 [23] " https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9#%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D1%8E Тим більше, що ніколи вони вже не стануть однією державою. За, майже, 80 років відбулися суттєві зміни у менталітеті населення. Навіть, якщо КНР змінить вектор розвитку, як, приміром, ГДР, приєднавшись до ФРГ, різниця у кількості населення настільки велика, що Тайвань фізично не зможе "перетравити" усю біомасу КНР.
показать весь комментарий
01.02.2024 11:08 Ответить
Зараз не варто, а в майбутньому просто необхідно це зробити, щоб утерти дзіньпінів, тим більше, що це буде історично справедливо - КР була серед засновників ООН, а не КНР. Зараз не можна, бо у відповідь косоокі почнуть визнавати ЛДНРи і т.д. Краще поки хай буде ху...вий "нейтралітет". Потрібно виждати,
показать весь комментарий
01.02.2024 15:51 Ответить
А суньхуйвчайяк як завжди і рибку з'їсти і на ..уй присісти!!!
показать весь комментарий
01.02.2024 12:12 Ответить
***** та Pyzdook - чудова парочка.
показать весь комментарий
01.02.2024 12:27 Ответить
Китай поважає територіальну цілісність росіі...в межах колишнього СССР. Це усе що треба знати про позицію косооких китайсььких комуняк щодо цієї війни.
показать весь комментарий
01.02.2024 12:28 Ответить
косорилі брехуни
показать весь комментарий
01.02.2024 12:34 Ответить
Тобто пустопорожня балаканина (а по-тихому допомога кацапському агресору) як була так і не змінилася.
показать весь комментарий
01.02.2024 12:55 Ответить
показать весь комментарий
01.02.2024 13:20 Ответить
Позиція така, максимально допомогти кацапам,при цьому залишитися "голубами миру"...
показать весь комментарий
05.06.2024 09:11 Ответить
 
 