Позиция Китая по поводу войны в Украине не изменилась, - МИД КНР
Позиция нейтралитета Китая по поводу войны РФ против Украины остается неизменной. Пекин не оказывает военную помощь ни одной из сторон конфликта.
Об этом на брифинге заявил спикер МИД КНР Ван Вэньбинь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Позиция Китая в отношении "украинского кризиса" остается последовательным и четким. Мы призываем все стороны пытаться охладить напряжение и создать условия для политического урегулирования кризиса", - отметил Ван Вэньбинь, комментируя сообщение росСМИ о якобы заявлении министра обороны КНР, что Китай оказывает России поддержку в "украинском вопросе".
Спикер отметил, что корректная информация о переговорах министров содержится в сообщении Минобороны Китая
"Позиция Китая (применительно к российско-украинской войне - ред.) не изменилась", - добавил дипломат.
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Теорія ймовірності того ж не виключає!
Чекатимемо вас під посольствами із тухлими яєчками та гнилими помідорками, плакатами "Yellow threat", "Thx for COVID", "Freedom for Taiwan" etc.
Без дозволу Пекіна вони дихати бояться, не те що продавати зброю та бк ешелонами.
І ситуація з появою у каців 70річних гармат М46 це наочно демонстріє. Звідки на рашці постріли до них?
Іншими словами «збрешуть і оком не моргнуть»!
БрєжнєвБайден, і стимулювало б держдеп з Конгресом збільшити підтримку України. Виділив жирно спеціально, може Кулєба почитає, може він в 5-ту колону випадково заїхав.