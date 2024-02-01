Позиція Китаю щодо війни в Україні не змінилася, - МЗС КНР
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Позиція нейтралітету Китаю щодо війни РФ проти України залишається незмінною. Пекін не надає військової допомоги жодній зі сторін конфлікту.
Про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Ван Веньбінь, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Позиція Китаю стосовно "української кризи" залишається послідовною і чіткою. Ми закликаємо всі сторони намагатися охолодити напругу та створити умови для політичного врегулювання кризи", - зазначив Ван Веньбінь, коментуючи повідомлення росЗМІ про нібито заяву міністра оборони КНР, що Китай надає Росії підтримку в "українському питанні".
Речник зауважив, що коректна інформація про переговори міністрів міститься в повідомленні Міноборони Китаю,
"Позиція Китаю (стосовно російсько-української війни - ред.) не змінилася", - додав дипломат.
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Теорія ймовірності того ж не виключає!
Чекатимемо вас під посольствами із тухлими яєчками та гнилими помідорками, плакатами "Yellow threat", "Thx for COVID", "Freedom for Taiwan" etc.
Без дозволу Пекіна вони дихати бояться, не те що продавати зброю та бк ешелонами.
І ситуація з появою у каців 70річних гармат М46 це наочно демонстріє. Звідки на рашці постріли до них?
Іншими словами «збрешуть і оком не моргнуть»!
БрєжнєвБайден, і стимулювало б держдеп з Конгресом збільшити підтримку України. Виділив жирно спеціально, може Кулєба почитає, може він в 5-ту колону випадково заїхав.