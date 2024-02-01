Позиція Китаю щодо війни в Україні не змінилася, - МЗС КНР

Позиція нейтралітету Китаю щодо війни РФ проти України залишається незмінною. Пекін не надає військової допомоги жодній зі сторін конфлікту.

Про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Ван Веньбінь, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Позиція Китаю стосовно "української кризи" залишається послідовною і чіткою. Ми закликаємо всі сторони намагатися охолодити напругу та створити умови для політичного врегулювання кризи", - зазначив Ван Веньбінь, коментуючи повідомлення росЗМІ про нібито заяву міністра оборони КНР, що Китай надає Росії підтримку в "українському питанні".

Речник зауважив, що коректна інформація про переговори міністрів міститься в повідомленні Міноборони Китаю,

"Позиція Китаю (стосовно російсько-української війни - ред.) не змінилася", - додав дипломат.

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