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Позиція Китаю щодо війни в Україні не змінилася, - МЗС КНР

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

китай,сі,цзіньпін

Позиція нейтралітету Китаю щодо війни РФ проти України залишається незмінною. Пекін не надає військової допомоги жодній зі сторін конфлікту.

Про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Ван Веньбінь, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Позиція Китаю стосовно "української кризи" залишається послідовною і чіткою. Ми закликаємо всі сторони намагатися охолодити напругу та створити умови для політичного врегулювання кризи", - зазначив Ван Веньбінь, коментуючи повідомлення росЗМІ про нібито заяву міністра оборони КНР, що Китай надає Росії підтримку в "українському питанні".

Речник зауважив, що коректна інформація про переговори міністрів міститься в повідомленні Міноборони Китаю,

"Позиція Китаю (стосовно російсько-української війни - ред.) не змінилася", - додав дипломат.

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Топ коментарі
+12
Комуняки були є і будуть брехунами!
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01.02.2024 10:43
+12
МЗС Китаю така ж дешевка,як і більшість китайських товарів
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01.02.2024 10:46
+8
А ви, певно, сподіваєтеся, що назавтра гімно перетвориться на домашню ковбасу?
Теорія ймовірності того ж не виключає!
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01.02.2024 10:42
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А ви, певно, сподіваєтеся, що назавтра гімно перетвориться на домашню ковбасу?
Теорія ймовірності того ж не виключає!
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01.02.2024 10:42 Відповісти
Комуняки були є і будуть брехунами!
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01.02.2024 10:43 Відповісти
Так скупка нафти газу металу лісу риби -- це і є зараз допомога рашці
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01.02.2024 10:45 Відповісти
МЗС Китаю така ж дешевка,як і більшість китайських товарів
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01.02.2024 10:46 Відповісти
Позиція українців щодо брехливих жовтопузих комуністів також залишається незмінною.
Чекатимемо вас під посольствами із тухлими яєчками та гнилими помідорками, плакатами "Yellow threat", "Thx for COVID", "Freedom for Taiwan" etc.
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01.02.2024 10:49 Відповісти
брехлива брехня...
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01.02.2024 10:50 Відповісти
А скільки серед українських громадян і політиків є придурків, які досі вірять що Китай за нас замолвить словечко перед путіним. А слово Тайвань взагалі бояться вимовити. Дурні
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01.02.2024 10:50 Відповісти
Під китайською деескалацією слід розуміти загрібання жару руками корейських колег?
Без дозволу Пекіна вони дихати бояться, не те що продавати зброю та бк ешелонами.
І ситуація з появою у каців 70річних гармат М46 це наочно демонстріє. Звідки на рашці постріли до них?
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01.02.2024 10:57 Відповісти
«Схід - тонка штука, Петруха»
Іншими словами «збрешуть і оком не моргнуть»!
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01.02.2024 10:57 Відповісти
Україна може отримати нові російські системи ППО С-400 від Туреччини, - Defence Express
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01.02.2024 10:59 Відповісти
Технічний прогрес іде Китаю на шкоду.
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01.02.2024 11:05 Відповісти
Ніби хтось сумнівався. Але є одне але. Чому наші дипломати не тикають при любій можливості, на всіх дипломатичних і медійних майданчиках світу Китай носом в Будапештський меморандум, адже КНР приєдналась до країн-гарантів і теж підписала його? Наші дипломати і урядовці мають можливість добряче копнути амбіції дзіньпінів і пошарпати імідж Китаю на геополітичній арені. Це підтримало б авторитет США, який похитнув соплежув Брєжнєв Байден, і стимулювало б держдеп з Конгресом збільшити підтримку України. Виділив жирно спеціально, може Кулєба почитає, може він в 5-ту колону випадково заїхав.
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01.02.2024 11:08 Відповісти
У нас никогда не было МИДа. Там были до 91 сынки номенклатуры, а после профаны, что одно и тоже. Только с появлением Л . Зеркаль что то могло изменится. Но задвинули. Там нет харизмы, заочники там, серость.
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01.02.2024 11:59 Відповісти
Та нє, не профани. Останнім часом профі почали висувати на передок ( чи може передком? ), он в Болгарії не просто професіоналка, а навіть інструктор, правда трохи не по спеціальності.
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01.02.2024 15:38 Відповісти
А може слід вже визнати Республіку Китай? Тим більше, що на відміну від, начебто, "нейтральної" КНР, "22 квітня 2022 року Тайвань анонсував значну допомогу для України[18]. Востаннє країни співпрацювали на такому рівні 1957 року[19]. Напередодні, 15 березня МЗС Тайваню оголосило про допомогу розміром 11,5 млн доларів для українських біженців[20][21][22][23]" https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9#%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D1%8E Тим більше, що ніколи вони вже не стануть однією державою. За, майже, 80 років відбулися суттєві зміни у менталітеті населення. Навіть, якщо КНР змінить вектор розвитку, як, приміром, ГДР, приєднавшись до ФРГ, різниця у кількості населення настільки велика, що Тайвань фізично не зможе "перетравити" усю біомасу КНР.
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01.02.2024 11:08 Відповісти
Зараз не варто, а в майбутньому просто необхідно це зробити, щоб утерти дзіньпінів, тим більше, що це буде історично справедливо - КР була серед засновників ООН, а не КНР. Зараз не можна, бо у відповідь косоокі почнуть визнавати ЛДНРи і т.д. Краще поки хай буде ху...вий "нейтралітет". Потрібно виждати,
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01.02.2024 15:51 Відповісти
А суньхуйвчайяк як завжди і рибку з'їсти і на ..уй присісти!!!
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01.02.2024 12:12 Відповісти
***** та Pyzdook - чудова парочка.
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01.02.2024 12:27 Відповісти
Китай поважає територіальну цілісність росіі...в межах колишнього СССР. Це усе що треба знати про позицію косооких китайсььких комуняк щодо цієї війни.
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01.02.2024 12:28 Відповісти
косорилі брехуни
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01.02.2024 12:34 Відповісти
Тобто пустопорожня балаканина (а по-тихому допомога кацапському агресору) як була так і не змінилася.
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01.02.2024 12:55 Відповісти
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01.02.2024 13:20 Відповісти
 
 