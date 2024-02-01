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Новости Война
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Следующие шесть месяцев на фронте будут интересными, война закончится возвращением утраченного, - Буданов

буданов

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что ближайшие шесть месяцев войны РФ против Украины будут "интересными".

Об этом он заявил в интервью CNN, передает Цензор.НЕТ.

"Следующие шесть месяцев будут интересными", - подчеркнул Буданов, поскольку в этот период закончится наступление России на линии фронта.

Начальник ГУР не видит потенциала для большого прорыва РФ или смены линии фронта в краткосрочной перспективе.

Журналисты отметили, что Буданов был тверд в своей вере в полную победу Украины над Россией, несмотря на обеспокоенность общественности в усталости украинских войск, преимущества России во внутреннем военном производстве и отсутствием движения на передовой.

Глава ГУР добавил, что война в Украине закончится "восстановлением справедливости и возвращением утраченного".

Читайте: Наступление россиян исчерпается приблизительно в начале весны, - Буданов

Автор: 

Буданов Кирилл (455) прогноз (698)


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Топ комментарии
+35
Будемо пити каву в Ялті?
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01.02.2024 11:07
+35
Відновленням справедливості - актори повернуться в 95 квартал , балаболи - підуть в політолоХи, злодії в тюрми. І поверненням втраченего - народу повернеться пам'ять та здоровий глузд - перестануть обирати бандитіів та блазнів керувати країною .
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01.02.2024 11:08
+32
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01.02.2024 11:11
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Будемо пити каву в Ялті?
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01.02.2024 11:07 Ответить
Запалені колаборанти уже пьють і чекають на братву під зеленим прикриттям. Те що почалося в омані завершиться в Криму.
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01.02.2024 11:10 Ответить
Телятко ще в сраці, а він його вже ділить.
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01.02.2024 12:49 Ответить
А це тут до чого? В Турції кози по трасі бігають, і що? Буданов язиком скоро в бєлгороді парад вишиванок влаштує і прапори України вивісить. Але ж реальність зовсім інша. Великі справи робляться мовчки. Потужний контрнаступ язиками вже був. Краще б 23 рік про оборону і ВПК думали то може вже б і в наступ йшли тільки в зовсім іншому вигляді.
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01.02.2024 12:15 Ответить
Страшно уявити цього балобола головнокомандуючим.
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01.02.2024 12:48 Ответить
Знову "ГОП" до того шо стрибнув
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01.02.2024 11:07 Ответить
Все, к чему прикоснулся квартал, превращается в лядский цирк. Этот конферансье уже физически не способен не трепаться. Логику в его словах искать бесполезно. Оно даже не понимает какой вред наносит стране своими тупыми высерами.
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01.02.2024 11:28 Ответить
Він просто підспівує лідорові, а того цікавлять лише перемоги.
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01.02.2024 11:55 Ответить
Начальник української військової розвідки Кирило Буданов вважає, що найближчі шість місяців війни РФ проти України будуть "цікавими"

Цікавими...
Мгм...
Вже запасся попкорном та радиш нам?
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01.02.2024 11:08 Ответить
Він мівіну уже заготовив (дружина і 2 охоронці теж їсти хотять)
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01.02.2024 11:12 Ответить
Він забув, мабуть, про КРИВАВУ війну…
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01.02.2024 11:19 Ответить
Під час війни тільки зброєю і обмундируванням
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01.02.2024 12:26 Ответить
Ох уж эта Буданга...Но имидж надо поддерживать.
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01.02.2024 11:08 Ответить
Відновленням справедливості - актори повернуться в 95 квартал , балаболи - підуть в політолоХи, злодії в тюрми. І поверненням втраченего - народу повернеться пам'ять та здоровий глузд - перестануть обирати бандитіів та блазнів керувати країною .
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01.02.2024 11:08 Ответить
Це сценарій до якогось блокбастеру??
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01.02.2024 11:30 Ответить
це фентезі
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01.02.2024 11:41 Ответить
Хай буде оновлена і розширена команда "95 Квартал" від Криворіжської виправної колонії №999

з добрим старим девізом "На волю з чистою совістью"
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02.02.2024 02:52 Ответить
То шо, можна бронювати місце для відпочинку на "оксамитовий сезон"? Передплата не згорить? А то позаторік і торік згоріла... 😬😬😬
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01.02.2024 11:09 Ответить
що знову,плять,карти куйню показали ???
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01.02.2024 11:11 Ответить
заткніть його хтось вже.
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01.02.2024 11:11 Ответить
Тобто можна буде повернутися в Базчісарай?

хай живе Буданофф 🫡
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01.02.2024 11:11 Ответить
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01.02.2024 11:11 Ответить
роль оракула Буданову явно сподобалась))
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01.02.2024 11:11 Ответить
Отже, Буданов все ж стане Главкомом, і зараз розпочав балобол-кампанію перед тим, як всядеться в крісло Залужного
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01.02.2024 11:13 Ответить
із бАданова такий же Главком як із Боневтіка президент!!!
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01.02.2024 11:17 Ответить
Але ж, крісло займає
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01.02.2024 11:24 Ответить
20 травня крісло звільниться .....
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01.02.2024 11:27 Ответить
Нажаль, саме не звільниться
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01.02.2024 11:53 Ответить
Эх дал бы кто взаймы... до следущей зимы...
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01.02.2024 11:13 Ответить
його Арестович покусав?
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01.02.2024 11:13 Ответить
😀
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01.02.2024 11:32 Ответить
З одної фсбшной зграї.
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01.02.2024 11:51 Ответить
Отакии незламнии моряк Папаи
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01.02.2024 11:14 Ответить
Сказав як по пиз...і хлопнув😄
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01.02.2024 11:15 Ответить
Ляснув рукою… ну, то таке…
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01.02.2024 11:17 Ответить
Явно, буданов пішов на побиття рекорду абдристовича!!!
Йому б казки писать, а воно, он, як вийшло…
А може і за ЗАЛУЖНОГО, спробувати поговорити-пофантазувати, сидячі на його посаді?? Але це уже буде, ТРАГЕДІЇ для України!! Мабуть, буданов, і сам це ДУЖЕ добре розуміє….
Він же має і свою голову!!
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01.02.2024 11:15 Ответить
Торгуються Зелені блазні, типу, пропонують не сварити Янетряпку за звільнення Залужного, а взамін обіцяють завершення війни за 2-3 тижнні «цікавим закінченням війни». Хоча зараз теж не скучно йде війна.
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01.02.2024 11:15 Ответить
Вже хоче повернути лише те, що недавно втратили. Кави в Ялті вже не хоче. Не розумію одного, чому Буданов постійно вилазить зі своїми передбаченнями. Всі вони-це пук в калюжу. Невже до керівника розвідки такі речі не доходять? Хоть би хтось йому підказав це.
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01.02.2024 11:17 Ответить
Є така східна поговірка - "не торгуй рибою, яку ще не зловив"....
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01.02.2024 11:19 Ответить
він це спеціально робить? для чого людей дратує? Ванга доморощена.
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01.02.2024 11:20 Ответить
Він же казав, що вважає себе політологом. А кожен політолог радить перед вступом на нову посаду зробити балабол-кампанію, ребрендінг або ще якусь пі-ар-фігню. От він це і почав робити, бо знає що через кілька тижнів замінить Залужного
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01.02.2024 11:23 Ответить
Це він зі звільненого ним Криму?
буданов, не зупиняйся - звільни на додачу і наші історичні землі на рашці!
І кандидатура цього хронічного дебіла розглядалася на заміну Залужному?
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01.02.2024 11:21 Ответить
Яке воно кончене
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01.02.2024 11:23 Ответить
Буданга обіцяла повернути всі теріторії до зими 2022, потім в результаті "контрнаступа", тепер в черговий раз висрало одне і те саме.
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01.02.2024 11:24 Ответить
а ще цікавіше буде, коли дермаки-татарови опиняться у СІЗО СБУ (тієї його частини, яка нЕ імені Зєлєнскага)..
тоді у ЗСУ і справді усе може піти швидше і ефективніше, коли кроти кремля копатимуть нЕ у ставці неповносправного (прости Господи) Верховного "по сєкрєту всєму свєту", а ложкою по стіні ізолятора відміряти свої місяці і роки
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01.02.2024 11:25 Ответить
Цікаво йому лядіні......
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01.02.2024 11:25 Ответить
Його ще не призначили Головнокомандувачем, а говорить забагато як доюля керівника ГУР. Розпіарений персонаж
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01.02.2024 11:28 Ответить
Чел занимает свою должность не по статусу. Его назначили из-за какого скандала, типа, своего. Он некомпетентен даже на своей работе.
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01.02.2024 11:31 Ответить
Це йому Гогілашвілі розказав
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01.02.2024 11:28 Ответить
Генерал-блогер Люся Буданов.
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01.02.2024 11:32 Ответить
Ну це посада главкома як мінімум.
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01.02.2024 11:33 Ответить
Буданов на білому коні, з шаблею, скаче по таврійських степах.
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01.02.2024 11:35 Ответить
Следующие шесть месяцев на фронте будут интересными, война закончится возвращением утраченного, - Буданов Источник: ====================
Глава квоссвордного управления ГУР МО
1. Кофе в Ялте уже было
2. Интересными для кого? Кто на Банковой сидит? Кто в окопах? Кто в 95-м квартале? В чем интерес и веселье?
3. Возвращением утраченого: чего именно? Купянска, Изюма, Херсона?
Додумывайте сами.
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01.02.2024 11:38 Ответить
Будьоний вже кави в Криму попив ?
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01.02.2024 11:39 Ответить
Шоу продовжується.
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01.02.2024 11:43 Ответить
А сенс давати ці прогнози?
Ну от нах#q воно комусь потрібно?
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01.02.2024 11:47 Ответить
Це він вже як головком ЗСУ заявляє?
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01.02.2024 12:07 Ответить
Що, знову!!! Буданов не кидайся обіцянками, це війна а не ігри!!! Ти вже в прошлому році казав те саме, і що!!! Всі ми хочемо як скоріше вигнати цих монголоїдів з нашої країни, але не балачками!!! Ліпше промовчи якійсь час!!! Роби свою справу тихо!!!
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01.02.2024 12:08 Ответить
в Україні є традиція-кожного нового року тік-токер буданов звільнює крим
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01.02.2024 12:11 Ответить
Пророчества Буданги.
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01.02.2024 12:13 Ответить
Фонтазьор
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01.02.2024 12:14 Ответить
Кава влітку в Криму (2023)...
ну нічо лошня що дивиться дебіломарафон із задоволенням буде споживати цю сцянину. генералаблохера
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01.02.2024 12:23 Ответить
Опять Возбуданов...
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01.02.2024 12:25 Ответить
Ох уж этот ясновидящий -предсказатель Буданов .После кофе в Ялте лучше бы уже молчал
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01.02.2024 12:28 Ответить
Буданга Ванга
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01.02.2024 12:33 Ответить
Зелене піздаболіще
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01.02.2024 12:33 Ответить
Схоже готується до вступу на посаду Головкома, а заяви такі робить, щоб хоча б частина пересічних наслухавшись цих казок його підтримала. А інфа щодо його відмови від посади - просто вкид.
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01.02.2024 12:38 Ответить
буданга, ****! Вона не збреше. Щось на кшталт горезвісної люсі )
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01.02.2024 12:46 Ответить
Буданов уже примеряет на себя китель главкома.....
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01.02.2024 12:52 Ответить
Сходи Буданов на пересічний цвинтар. Могилами поцікався, що за ці два роки з'явились. Там тобі ще цікавіше буде.
Це ж треба так вдало слова підбирати.
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01.02.2024 13:08 Ответить
А ноги вже помив в прошлому році в морі на південному узбережжі Криму?
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01.02.2024 13:29 Ответить
просто іди нах... чучело
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01.02.2024 14:18 Ответить
Та умолкни ты уже, *****, со своими "прогнозами"
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01.02.2024 14:52 Ответить
Була будьоновка, зараз стане Будановка подивимось
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01.02.2024 16:13 Ответить
От йолоп...знову щось ляпнув шо в воду перднув....розвідник херов...тьфу...лядь...
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01.02.2024 21:05 Ответить
На мiсце Залужного готуеться?
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01.02.2024 21:55 Ответить
Знов колоду ТАРО поміняв.
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01.02.2024 22:27 Ответить
Видно школу абдристовича...
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02.02.2024 02:10 Ответить
Пропоную не звертати уваги на такі коментарі, а пропонувати ідеї, як вирішити якусь проблему. Наприклад, жадібна буржуазія витрачає мільйони, щоб визволити з СІЗО якесь біосміття, а на допомогу армії грошей шкода. Як їх подоїти? Або "підстригти"?
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06.02.2024 10:39 Ответить
 
 