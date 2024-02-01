Следующие шесть месяцев на фронте будут интересными, война закончится возвращением утраченного, - Буданов

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что ближайшие шесть месяцев войны РФ против Украины будут "интересными".

Об этом он заявил в интервью CNN, передает Цензор.НЕТ.

"Следующие шесть месяцев будут интересными", - подчеркнул Буданов, поскольку в этот период закончится наступление России на линии фронта.

Начальник ГУР не видит потенциала для большого прорыва РФ или смены линии фронта в краткосрочной перспективе.

Журналисты отметили, что Буданов был тверд в своей вере в полную победу Украины над Россией, несмотря на обеспокоенность общественности в усталости украинских войск, преимущества России во внутреннем военном производстве и отсутствием движения на передовой.

Глава ГУР добавил, что война в Украине закончится "восстановлением справедливости и возвращением утраченного".

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