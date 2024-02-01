Следующие шесть месяцев на фронте будут интересными, война закончится возвращением утраченного, - Буданов
Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что ближайшие шесть месяцев войны РФ против Украины будут "интересными".
Об этом он заявил в интервью CNN, передает Цензор.НЕТ.
"Следующие шесть месяцев будут интересными", - подчеркнул Буданов, поскольку в этот период закончится наступление России на линии фронта.
Начальник ГУР не видит потенциала для большого прорыва РФ или смены линии фронта в краткосрочной перспективе.
Журналисты отметили, что Буданов был тверд в своей вере в полную победу Украины над Россией, несмотря на обеспокоенность общественности в усталости украинских войск, преимущества России во внутреннем военном производстве и отсутствием движения на передовой.
Глава ГУР добавил, что война в Украине закончится "восстановлением справедливости и возвращением утраченного".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Цікавими...
Мгм...
Вже запасся попкорном та радиш нам?
з добрим старим девізом "На волю з чистою совістью"
хай живе Буданофф 🫡
Йому б казки писать, а воно, он, як вийшло…
А може і за ЗАЛУЖНОГО, спробувати поговорити-пофантазувати, сидячі на його посаді?? Але це уже буде, ТРАГЕДІЇ для України!! Мабуть, буданов, і сам це ДУЖЕ добре розуміє….
Він же має і свою голову!!
2-3 тижнні
буданов, не зупиняйся - звільни на додачу і наші історичні землі на рашці!
І кандидатура цього хронічного дебіла розглядалася на заміну Залужному?
тоді у ЗСУ і справді усе може піти швидше і ефективніше, коли кроти кремля копатимуть нЕ у ставці неповносправного (прости Господи) Верховного "по сєкрєту всєму свєту", а ложкою по стіні ізолятора відміряти свої місяці і роки
Глава квоссвордного управления ГУР МО
1. Кофе в Ялте уже было
2. Интересными для кого? Кто на Банковой сидит? Кто в окопах? Кто в 95-м квартале? В чем интерес и веселье?
3. Возвращением утраченого: чего именно? Купянска, Изюма, Херсона?
Додумывайте сами.
Ну от нах#q воно комусь потрібно?
ну нічо лошня що дивиться дебіломарафон із задоволенням буде споживати цю сцянину. генералаблохера
Це ж треба так вдало слова підбирати.