Наступні шість місяців на фронті будуть цікавими, війна закінчиться поверненням втраченого, - Буданов
Начальник української військової розвідки Кирило Буданов вважає, що найближчі шість місяців війни РФ проти України будуть "цікавими".
Про це він заявив в інтерв'ю CNN, передає Цензор.НЕТ.
"Наступні шість місяців будуть цікавими", - наголосив Буданов, оскільки в цей період закінчиться наступ Росії на лінії фронту.
Начальник ГУР не бачить потенціалу для великого прориву РФ чи зміни лінії фронту у короткостроковій перспективі.
Журналісти зазначили, що Буданов був твердий у своїй вірі в повну перемогу України над Росією, попри занепокоєння громадськості щодо втоми українських військ, переваги Росії у внутрішньому військовому виробництві та відсутністю руху на передовій.
Глава ГУР додав, що війна в Україні закінчиться "відновленням справедливості та поверненням втраченого".
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Цікавими...
Мгм...
Вже запасся попкорном та радиш нам?
з добрим старим девізом "На волю з чистою совістью"
хай живе Буданофф 🫡
Йому б казки писать, а воно, он, як вийшло…
А може і за ЗАЛУЖНОГО, спробувати поговорити-пофантазувати, сидячі на його посаді?? Але це уже буде, ТРАГЕДІЇ для України!! Мабуть, буданов, і сам це ДУЖЕ добре розуміє….
Він же має і свою голову!!
2-3 тижнні
буданов, не зупиняйся - звільни на додачу і наші історичні землі на рашці!
І кандидатура цього хронічного дебіла розглядалася на заміну Залужному?
тоді у ЗСУ і справді усе може піти швидше і ефективніше, коли кроти кремля копатимуть нЕ у ставці неповносправного (прости Господи) Верховного "по сєкрєту всєму свєту", а ложкою по стіні ізолятора відміряти свої місяці і роки
Глава квоссвордного управления ГУР МО
1. Кофе в Ялте уже было
2. Интересными для кого? Кто на Банковой сидит? Кто в окопах? Кто в 95-м квартале? В чем интерес и веселье?
3. Возвращением утраченого: чего именно? Купянска, Изюма, Херсона?
Додумывайте сами.
Ну от нах#q воно комусь потрібно?
ну нічо лошня що дивиться дебіломарафон із задоволенням буде споживати цю сцянину. генералаблохера
Це ж треба так вдало слова підбирати.