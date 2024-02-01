Наступні шість місяців на фронті будуть цікавими, війна закінчиться поверненням втраченого, - Буданов

Начальник української військової розвідки Кирило Буданов вважає, що найближчі шість місяців війни РФ проти України будуть "цікавими".

Про це він заявив в інтерв'ю CNN, передає Цензор.НЕТ.

"Наступні шість місяців будуть цікавими", - наголосив Буданов, оскільки в цей період закінчиться наступ Росії на лінії фронту.

Начальник ГУР не бачить потенціалу для великого прориву РФ чи зміни лінії фронту у короткостроковій перспективі.

Журналісти зазначили, що Буданов був твердий у своїй вірі в повну перемогу України над Росією, попри занепокоєння громадськості щодо втоми українських військ, переваги Росії у внутрішньому військовому виробництві та відсутністю руху на передовій.

Глава ГУР додав, що війна в Україні закінчиться "відновленням справедливості та поверненням втраченого".

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