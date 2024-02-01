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Оценки, полученные в зарубежных школах, будут засчитываться в Украине, - Минреинтеграции

школа,українська,українці

Полученные украинскими учениками в школах за рубежом оценки будут засчитываться в Украине.

Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, передает Цензор.НЕТ.

Этот вопрос обсуждали во время специального совещания. Представитель Минобразования рассказал, что в прошлом году приказом МОН утвердили соответствующие методические рекомендации. Согласно им, дети-беженцы по возвращении будут зачислены к заведениям общего среднего образования Украины – туда, где учились раньше, или в любые другие.

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"Согласно рекомендациям, все оценки, полученные за границей, при возвращении перезачисляются. Для этого достаточно предоставить справочную информационную справку, к которой должны быть прикреплены:

  • извлечение оценок, полученных за границей;
  • справка о системе оценки, которая применяется в стране пребывания", - говорится в сообщении.

При этом дети могут изучать за границей только учебные предметы украиноведческого компонента – как дистанционно в украинских школах, так и на базе Международной украинской школы (МУШ).

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Речь идет об украинском языке и литературе, истории Украины, основах правоведения, географии, гражданском образовании, защите Украины и предмете "Я исследую мир" (в части гражданской и исторической образовательной отрасли).

"Это позволяет избежать двойной нагрузки от параллельного обучения в украинской и зарубежной школах", - отметили в Минреинтеграции.

Автор: 

беженцы (1638) дети (6479) школа (3012) Министерство реинтеграции (278)


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Знову ІБД..вони й так зараховувались. Додатково тільки діти робили завдання з тих предметів, які за кордоном не викладають. В мене племінниця так навчається. Вже скоро два роки буде, як за кордоном.
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01.02.2024 12:23 Ответить
Представник з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій? а чому не Представник
вони, що, жереб тягнуть, хто буде нести, сьогодні, маячню?
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01.02.2024 12:23 Ответить
там график складений
Наприклад, за Мо і ГУр МО сьогодні бАданов відповідальний!!!!
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01.02.2024 13:06 Ответить
ипать... одолжение сделали... клоуны!
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01.02.2024 12:31 Ответить
Приношу свої вибачення всім, хто так , чи інакше має відношення до теми.. я вчу бітей біології в Україні. Є діти, які вчаться за кордоном. Деякі - взагалі не показуютсья у мене на уроках, але я мушу їх атестовувати. Деякі надсилають якісь папірці.... з оцінкам польської школи. Ось - думайте - у мене в 7-му класі - зоологія, в Польщі - анатомія людини. Ну іщо? Певна кількість учнів і мамочек влаштувалися не робити нічого ні там, ні тут... ось вам коротке резюме з перших рук. Не збираюся давати рецептів, час складний, але треба знати більшість нашого учня і його мами... та їх менталітет. Сидять на шпагаті, ловлячи рибку... рибка буде ніяка, вибачте
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01.02.2024 15:06 Ответить
 
 