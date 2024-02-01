Оценки, полученные в зарубежных школах, будут засчитываться в Украине, - Минреинтеграции

Полученные украинскими учениками в школах за рубежом оценки будут засчитываться в Украине.

Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, передает Цензор.НЕТ.

Этот вопрос обсуждали во время специального совещания. Представитель Минобразования рассказал, что в прошлом году приказом МОН утвердили соответствующие методические рекомендации. Согласно им, дети-беженцы по возвращении будут зачислены к заведениям общего среднего образования Украины – туда, где учились раньше, или в любые другие.

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"Согласно рекомендациям, все оценки, полученные за границей, при возвращении перезачисляются. Для этого достаточно предоставить справочную информационную справку, к которой должны быть прикреплены:

извлечение оценок, полученных за границей;

справка о системе оценки, которая применяется в стране пребывания", - говорится в сообщении.

При этом дети могут изучать за границей только учебные предметы украиноведческого компонента – как дистанционно в украинских школах, так и на базе Международной украинской школы (МУШ).

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Речь идет об украинском языке и литературе, истории Украины, основах правоведения, географии, гражданском образовании, защите Украины и предмете "Я исследую мир" (в части гражданской и исторической образовательной отрасли).

"Это позволяет избежать двойной нагрузки от параллельного обучения в украинской и зарубежной школах", - отметили в Минреинтеграции.