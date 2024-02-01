Оцінки, отримані в закордонних школах, будуть зараховувати в Україні, - Мінреінтеграції

Отримані українськими учнями у школах за кордоном оцінки зараховуватимуться в Україні.

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, передає Цензор.НЕТ.

Це питання обговорювали під час спеціальної наради. Представник Міносвіти розповів, що торік наказом МОН затвердили відповідні методичні рекомендації. Згідно з ними, діти-біженці після повернення будуть зараховані до закладів загальної середньої освіти України - туди, де навчалися раніше, або в будь-які інші.

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"Згідно з рекомендаціями, всі оцінки, здобуті за кордоном, при поверненні перезараховуються. Для цього достатньо надати інформаційну довідку, до якої мають бути прикріплені:

витяг оцінок, здобутих за кордоном;

довідка про систему оцінювання, яка застосовується в країні перебування", - йдеться у повідомленні.

При цьому діти можуть вивчати за кордоном лише навчальні предмети українознавчого компонента - як дистанційно в українських школах, так і на базі Міжнародної української школи (МУШ).

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Йдеться про українську мову та літературу, історію України, основи правознавства, географію, громадянську освіту, захист України та предмет "Я досліджую світ" (у частині громадянської й історичної освітньої галузі).

"Це дає змогу уникнути подвійного навантаження від паралельного навчання в українській і закордонній школах", - зауважили в Мінреінтеграції.