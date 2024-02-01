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Оцінки, отримані в закордонних школах, будуть зараховувати в Україні, - Мінреінтеграції

школа,українська,українці

Отримані українськими учнями у школах за кордоном оцінки зараховуватимуться в Україні.

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, передає Цензор.НЕТ.

Це питання обговорювали під час спеціальної наради. Представник Міносвіти розповів, що торік наказом МОН затвердили відповідні методичні рекомендації. Згідно з ними, діти-біженці після повернення будуть зараховані до закладів загальної середньої освіти України - туди, де навчалися раніше, або в будь-які інші.

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"Згідно з рекомендаціями, всі оцінки, здобуті за кордоном, при поверненні перезараховуються. Для цього достатньо надати інформаційну довідку, до якої мають бути прикріплені:

  • витяг оцінок, здобутих за кордоном;

  • довідка про систему оцінювання, яка застосовується в країні перебування", - йдеться у повідомленні.

При цьому діти можуть вивчати за кордоном лише навчальні предмети українознавчого компонента - як дистанційно в українських школах, так і на базі Міжнародної української школи (МУШ).

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Йдеться про українську мову та літературу, історію України, основи правознавства, географію, громадянську освіту, захист України та предмет "Я досліджую світ" (у частині громадянської й історичної освітньої галузі).

"Це дає змогу уникнути подвійного навантаження від паралельного навчання в українській і закордонній школах", - зауважили в Мінреінтеграції.

Автор: 

біженці (1864) діти (5063) школа (2207) Міністерство реінтеграції (500)


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Знову ІБД..вони й так зараховувались. Додатково тільки діти робили завдання з тих предметів, які за кордоном не викладають. В мене племінниця так навчається. Вже скоро два роки буде, як за кордоном.
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01.02.2024 12:23 Відповісти
Представник з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій? а чому не Представник
вони, що, жереб тягнуть, хто буде нести, сьогодні, маячню?
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01.02.2024 12:23 Відповісти
там график складений
Наприклад, за Мо і ГУр МО сьогодні бАданов відповідальний!!!!
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01.02.2024 13:06 Відповісти
ипать... одолжение сделали... клоуны!
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01.02.2024 12:31 Відповісти
Приношу свої вибачення всім, хто так , чи інакше має відношення до теми.. я вчу бітей біології в Україні. Є діти, які вчаться за кордоном. Деякі - взагалі не показуютсья у мене на уроках, але я мушу їх атестовувати. Деякі надсилають якісь папірці.... з оцінкам польської школи. Ось - думайте - у мене в 7-му класі - зоологія, в Польщі - анатомія людини. Ну іщо? Певна кількість учнів і мамочек влаштувалися не робити нічого ні там, ні тут... ось вам коротке резюме з перших рук. Не збираюся давати рецептів, час складний, але треба знати більшість нашого учня і його мами... та їх менталітет. Сидять на шпагаті, ловлячи рибку... рибка буде ніяка, вибачте
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01.02.2024 15:06 Відповісти
 
 