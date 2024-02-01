РФ выпустила ракету в сторону Днепра

Российские войска выпустили ракету в сторону Днепра.

Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.

"Ракета в направлении Днепра!" – говорится в сообщении.

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