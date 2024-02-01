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Новости Война
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РФ выпустила ракету в сторону Днепра

ракета

Российские войска выпустили ракету в сторону Днепра.

Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.

"Ракета в направлении Днепра!" – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты выпустили ракету в направлении Днепра

Автор: 

Днепр (4403) обстрел (26961)


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Ооооо... Пуйлу дошла інформація про "катєр на днє"....
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01.02.2024 15:09 Ответить
вони й без того майже через день літають
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01.02.2024 15:24 Ответить
 
 