РФ выпустила ракету в сторону Днепра
Российские войска выпустили ракету в сторону Днепра.
Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.
"Ракета в направлении Днепра!" – говорится в сообщении.
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показать весь комментарий01.02.2024 15:09 Ответить Мне нравится 2
Эмирский бухарь
показать весь комментарий01.02.2024 15:24 Ответить Мне нравится 0
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