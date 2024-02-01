РФ випустила ракету в бік Дніпра
Російські війська випустили ракету в бік Дніпра.
Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.
"Ракета в напрямку Дніпра!" - йдеться в повідомленні.
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показати весь коментар01.02.2024 15:09 Відповісти Мені подобається 2
Эмирский бухарь
показати весь коментар01.02.2024 15:24 Відповісти Мені подобається 0
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