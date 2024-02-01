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РФ випустила ракету в бік Дніпра

ракета

Російські війська випустили ракету в бік Дніпра.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

"Ракета в напрямку Дніпра!" - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

Дніпро (3273) обстріл (28414)


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Ооооо... Пуйлу дошла інформація про "катєр на днє"....
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01.02.2024 15:09 Відповісти
вони й без того майже через день літають
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01.02.2024 15:24 Відповісти
 
 