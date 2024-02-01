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Росіяни атакували бригаду швидкої на Херсонщині: Лікарі не постраждали

швидка

Російські окупаційні війська з БПЛА вдарили по бригаді швидкої у Бериславському районі Херсонщини.

Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Так, у Бериславському районі росіяни вдарили з БПЛА по медиках, які поверталися з виклику.

Автівка зазнала пошкоджень. На щастя, лікарі не постраждали.

Також читайте: Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28414) Херсонська область (5738)


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