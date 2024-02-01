Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини. ФОТОрепортаж

Російські загарбники минулої доби понад 40 разів обстріляли правобережжя Херсонщини. Від ворожих комбінованих атак потерпали Херсон, Садове, Придніпровське, Велетенське, Молодіжне, Софіївка, Микільське, Берислав, Шляхове, Милове, Тягинка, Новоберислав, Республіканець, Новотягинка, Качкарівка та Саблуківка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Херсонської області.

По Новобериславу ворог завдав удару керованими бомбами, потужні вибухи вкотре пошкодили будинок культури. Від авіаційних нальотів потерпали Берислав і Шляхове, там пошкоджено відділення банку та школу. Внаслідок ракетного удару по Тягинці пошкоджено будівлю дитячого садочка.

Окупанти скинули керовані бомби на Милове. В результаті вибухів пошкоджено школу, зруйновано 3 та пошкоджено 4 будинки, отримали поранення 67-річний чоловік та 65-річна жінка.

У Бериславі російські військові атакували з безпілотника подружжя, яке рухалося на мопеді. На людей окупанти скинули 2 вибухові пристрої. Внаслідок вибухів 65-річний чоловік та його 62-річна дружина отримали мінно-вибухові травми і вогнепальні поранення кінцівок.

З танку військові рф вдарили по Тягинці, в одному з пошкоджених будинків поранено 57-річного чоловіка.

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По Херсону противник гатив із різного виду озброєння, завдавши значної шкоди об’єктам інфраструктури. У місті пошкоджено адміністративну будівлю заводу, лінії електропередач, газові труби, гуртожиток, автомобілі, багатоповерхові та приватні будинки у центрі й Дніпровському районі. Після серії потужних вибухів у деяких районах почалися проблеми з електропостачанням.

У Корабельному районі в результаті ворожого обстрілу отримав поранення 62-річний чоловік, пошкоджено склади та адміністративну будівлю агропідприємства.





















