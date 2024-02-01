Последствия вражеских обстрелов Херсонщины. ФОТОрепортаж

Российские захватчики за прошедшие сутки более 40 раз обстреляли правобережье Херсонщины. От вражеских комбинированных атак подвергались Херсон, Садовое, Приднепровское, Велетенское, Молодежное, Софиевка, Никольское, Берислав, Путевое, Миловое, Тягинка, Новоберислав, Республиканец, Новотягинка, Качкаровка и Саблуковка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Херсонской области.

По Новобериславу враг нанес удар управляемыми бомбами, мощные взрывы еще раз повредили дом культуры. От авиационных налетов страдали Берислав и Шляховое, там повреждены отделения банка и школа. В результате ракетного удара по Тягинке повреждено здание детского сада.

Оккупанты сбросили управляемые бомбы на Милово. В результате взрывов повреждена школа, разрушены 3 и повреждены 4 дома, получили ранения 67-летний мужчина и 65-летняя женщина.

В Бериславе российские военные атаковали с беспилотника супругов, которые двигались на мопеде. На людей оккупанты сбросили 2 взрывных устройства. В результате взрывов 65-летний мужчина и его 62-летняя жена получили минно-взрывные травмы и огнестрельные ранения конечностей.

Из танка военные России ударили по Тягинке, в одном из поврежденных домов ранен 57-летний мужчина.

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По Херсону противник бил из разного вида вооружения, нанеся значительный ущерб объектам инфраструктуры. В городе повреждено административное здание завода, линии электропередач, газовые трубы, общежитие, автомобили, многоэтажные и частные дома в центре и Днепровском районе. После серии мощных взрывов в некоторых районах возникли проблемы с электроснабжением.

В Корабельном районе в результате вражеских обстрелов получил ранения 62-летний мужчина, повреждены склады и административное здание агропредприятия.





















