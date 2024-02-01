Россияне атаковали бригаду "скорой" на Херсонщине: Врачи не пострадали
Российские оккупационные войска из БПЛА ударили по бригаде скорой в Бериславском районе Херсонщины.
Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
В Бериславском районе россияне ударили из БПЛА по медикам, возвращавшихся с вызова.
Автомобиль получил повреждения. К счастью, врачи не пострадали.
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