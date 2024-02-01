РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10741 посетитель онлайн
Новости Война
439 0

Россияне атаковали бригаду "скорой" на Херсонщине: Врачи не пострадали

швидка

Российские оккупационные войска из БПЛА ударили по бригаде скорой в Бериславском районе Херсонщины.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

В Бериславском районе россияне ударили из БПЛА по медикам, возвращавшихся с вызова.

Автомобиль получил повреждения. К счастью, врачи не пострадали.

Также смотрите: Рашисты сбросили 4 КАБа на Миловскую громаду Херсонщины: Пострадали 2 человека, повреждены образовательные учреждения и дома. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (26961) Херсонская область (4726)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 