Россияне атаковали бригаду "скорой" на Херсонщине: Врачи не пострадали

Российские оккупационные войска из БПЛА ударили по бригаде скорой в Бериславском районе Херсонщины.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

В Бериславском районе россияне ударили из БПЛА по медикам, возвращавшихся с вызова.

Автомобиль получил повреждения. К счастью, врачи не пострадали.

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