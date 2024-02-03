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Воин-десантник Александр Кузяк погиб в Белогоровке, защищая Украину. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

память

В селе Колодница на Львовщине попрощались с воином десантно-штурмовых войск Александром Кузяком. Он был уроженцем города Северодонецк Луганской области и погиб в бою с врагом на Луганщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили на Facebook-странице Грабовецко-Дулибовской территориальной громады.

Что известно о Герое

Александр родился 26 января 1995 года в городе Северодонецк. Свое образование получил в 20 школе и 24 ВПУ, где изучал токарно-фрезерное ремесло и научился отлично работать на станке. Александр всегда помогал родителям в хозяйстве и занимался рыбалкой.

Служба военного по контракту в рядах Вооруженных Сил Украины началась шесть лет назад, Александр участвовал и в антитеррористической операции на родном востоке Украины. С началом полномасштабной войны Александр прибыл в село Колодница, где сейчас проживает его семья. В 2023 году он решил вернуться в ряды Вооруженных Сил Украины и начал службу в десантно-штурмовых войсках.

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Гибель Героя

Защищая свою землю от оккупантов, он погиб 22 января 2024 году в Белогоровке Луганской области.

Олександр Кузяк загиблий десантник
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Топ комментарии
+32
Вічна пам'ять герою!
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03.02.2024 09:59
+21
Герої не вмирають...
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03.02.2024 10:01
+18
Пам'ятаймо та помстимося! Захиснику України, низький уклін!!
Слава Україні та її Захисникам!
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03.02.2024 10:17
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Вічна пам'ять герою!
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03.02.2024 09:59 Ответить
Герої не вмирають...
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03.02.2024 10:01 Ответить
Пам'ятаймо та помстимося! Захиснику України, низький уклін!!
Слава Україні та її Захисникам!
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03.02.2024 10:17 Ответить
Vi4na Pam'yat'...
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03.02.2024 10:30 Ответить
🙏 Герою Слава !!!
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03.02.2024 10:40 Ответить
Вічна памʼять Герою Украіни та щирі співчуття його родині 😪😪😪
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03.02.2024 12:25 Ответить
Прийми, Господи, світлу душу воїна Олександра до Царства Божого, бо нема більшої любові на світі, як віддати життя за ближнього свого!
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03.02.2024 12:29 Ответить
Вічна память Герою, низький уклін рідним. (
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03.02.2024 12:33 Ответить
Царство Небесне 🙏
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03.02.2024 12:53 Ответить
Гірко дуже , як такі красені гинуть Невже не буде помсти оманським нарікам ?
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03.02.2024 15:04 Ответить
 
 