Воин-десантник Александр Кузяк погиб в Белогоровке, защищая Украину. ФОТО

В селе Колодница на Львовщине попрощались с воином десантно-штурмовых войск Александром Кузяком. Он был уроженцем города Северодонецк Луганской области и погиб в бою с врагом на Луганщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили на Facebook-странице Грабовецко-Дулибовской территориальной громады.

Что известно о Герое

Александр родился 26 января 1995 года в городе Северодонецк. Свое образование получил в 20 школе и 24 ВПУ, где изучал токарно-фрезерное ремесло и научился отлично работать на станке. Александр всегда помогал родителям в хозяйстве и занимался рыбалкой.

Служба военного по контракту в рядах Вооруженных Сил Украины началась шесть лет назад, Александр участвовал и в антитеррористической операции на родном востоке Украины. С началом полномасштабной войны Александр прибыл в село Колодница, где сейчас проживает его семья. В 2023 году он решил вернуться в ряды Вооруженных Сил Украины и начал службу в десантно-штурмовых войсках.

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Гибель Героя

Защищая свою землю от оккупантов, он погиб 22 января 2024 году в Белогоровке Луганской области.