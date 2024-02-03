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Воїн-десантник Олександр Кузяк загинув у Білогорівці, захищаючи Україну. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

память

У селі Колодниця на Львівщині попрощалися із воїном десантно-штурмових військ Олександром Кузяком. Він був уродженцем міста Сєвєродонецьк Луганської області та загинув у бою з ворогом на Луганщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили на Facebook-сторінці Грабовецько-Дулібівська територіальної громади.

Що відомо про Героя 

Олександр народився 26 січня 1995 року у місті Сєвєродонецьк. Свою освіту отримав у 20 школі та 24 ВПУ, де вивчав токарсько-фрезерне ремесло та навчився відмінно працювати на верстаті. Олександр завжди допомагав батькам в господарстві та займався риболовлею.

Служба військового за контрактом в лавах Збройних Сил України розпочалася шість років тому, Олександр брав участь і в Антитерористичної операції на рідному сході України. З початком повномасштабної війни Олександр прибув до села Колодниця, де зараз проживає його родина. У 2023 році він вирішив повернутися до лав Збройних Сил України і почав службу в десантно-штурмових військах.

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Загибель Героя 

Захищаючи свою землю від окупантів, він загинув 22 січня 2024 року в Білогорівці Луганської області.

Олександр Кузяк загиблий десантник

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+32
Вічна пам'ять герою!
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03.02.2024 09:59
+21
Герої не вмирають...
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03.02.2024 10:01
+18
Пам'ятаймо та помстимося! Захиснику України, низький уклін!!
Слава Україні та її Захисникам!
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03.02.2024 10:17
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Вічна пам'ять герою!
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03.02.2024 09:59 Відповісти
Герої не вмирають...
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03.02.2024 10:01 Відповісти
Пам'ятаймо та помстимося! Захиснику України, низький уклін!!
Слава Україні та її Захисникам!
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03.02.2024 10:17 Відповісти
Vi4na Pam'yat'...
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03.02.2024 10:30 Відповісти
🙏 Герою Слава !!!
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03.02.2024 10:40 Відповісти
Вічна памʼять Герою Украіни та щирі співчуття його родині 😪😪😪
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03.02.2024 12:25 Відповісти
Прийми, Господи, світлу душу воїна Олександра до Царства Божого, бо нема більшої любові на світі, як віддати життя за ближнього свого!
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03.02.2024 12:29 Відповісти
Вічна память Герою, низький уклін рідним. (
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03.02.2024 12:33 Відповісти
Царство Небесне 🙏
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03.02.2024 12:53 Відповісти
Гірко дуже , як такі красені гинуть Невже не буде помсти оманським нарікам ?
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03.02.2024 15:04 Відповісти
 
 