Воїн-десантник Олександр Кузяк загинув у Білогорівці, захищаючи Україну. ФОТО

У селі Колодниця на Львівщині попрощалися із воїном десантно-штурмових військ Олександром Кузяком. Він був уродженцем міста Сєвєродонецьк Луганської області та загинув у бою з ворогом на Луганщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили на Facebook-сторінці Грабовецько-Дулібівська територіальної громади.

Що відомо про Героя

Олександр народився 26 січня 1995 року у місті Сєвєродонецьк. Свою освіту отримав у 20 школі та 24 ВПУ, де вивчав токарсько-фрезерне ремесло та навчився відмінно працювати на верстаті. Олександр завжди допомагав батькам в господарстві та займався риболовлею.

Служба військового за контрактом в лавах Збройних Сил України розпочалася шість років тому, Олександр брав участь і в Антитерористичної операції на рідному сході України. З початком повномасштабної війни Олександр прибув до села Колодниця, де зараз проживає його родина. У 2023 році він вирішив повернутися до лав Збройних Сил України і почав службу в десантно-штурмових військах.

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Загибель Героя

Захищаючи свою землю від окупантів, він загинув 22 січня 2024 року в Білогорівці Луганської області.