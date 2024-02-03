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Канада (1895) ракеты (2774)

Канада рассматривает возможность передачи Украине ракет CRV7

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

канада

В Канаде рассматривают возможность передачи Украине ракет CRV7 класса "воздух-земля", которые канадское правительство планировало утилизировать.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на CBC.

Лидер оппозиционной Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр на заседании парламента 2 февраля требовал отправить ракеты CRV7 Украине. Он отметил, что лучше отдать боеприпасы Украине, чем утилизировать.

"Вместо того, чтобы заставить канадцев платить миллионы долларов за вывод из эксплуатации этого оружия, оружие следует отдать Украине, которая может использовать его для защиты суверенитета", - сказал он.

Представитель министра обороны подтвердил, что канадское правительство рассматривает возможность предоставления ракет. Но в ведомстве считают, что прежде чем отправить ракеты в Украину, нужно узнать потребности украинской армии и эффективность ракет.

В Канаде подчеркивают, что проблема с поставкой этих ракет состоит в том, что у страны есть десятки тысяч таких ракет и двигателей к ним, но не все они с боеголовками.

Читайте: Украина и Канада - на финишной прямой относительно гарантий безопасности, - глава МИД Жоли

Ракеты CRV7


В Канаде называются эти ракеты "вооружением холодной войны". Они были изготовлены в 1980-х годах, а сняты с производства в начале 2000-х годов.

CRV7 – авиационная неуправляемая ракета канадской разработки калибра 70 мм со сложным оперением. Она предназначена для ударов по наземным целям.

Как отмечается, Министерство обороны Канады имеет 83 303 такие ракеты.
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Топ комментарии
+61
Даваите -- ми іх тут утилізуєм навіть з наваром
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03.02.2024 10:14
+35
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03.02.2024 10:23
+33
всі розповідають що зброї немає , а потім утилізують ракети ,гвинтокрили .
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03.02.2024 10:19
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Розглядати треба розхерачених кацапів, а не можливість...
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03.02.2024 11:11 Ответить
Читайте Вікі. Найкраща ракета 70мм. І давно є запуск землі
Для сил специального назначения был разработан вариант ракеты CRV7-PG, запускаемый из ПУ трубчатого типа, монтируемой на автомобиле повышенной проходимости. Пуск такой ракеты предусматривается из укрытия в заданном направлении, а наведение на конечном этапе полета обеспечивается передовым целеуказателем.
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03.02.2024 11:17 Ответить
це хлам 50-х років, що був списаний ще на початку 2000-х і зараз підлягає утилізації.
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03.02.2024 11:27 Ответить
Читайте ВІКІ!!!
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03.02.2024 12:09 Ответить
Пацаку не потрібно читати , йому потрібно накидувати на вентилятор лайно
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03.02.2024 12:29 Ответить
А тобі кацапи поставили завдання розводити срач, особливо там, де пропонуються якісь інженерні рішення
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03.02.2024 13:22 Ответить
то сам прочитай, а не неси куйні. не треба в купі лайна шукати перемогу, її там немає. Це новина для дібілів, що дивляться телемарафон і вам туди.
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03.02.2024 14:00 Ответить
RWCS Nanuk можна вже за свої гроші замовити. Якщо по 40 ракет в залпі то більше 2 тис. залпів. Можна й зусилля прикласти . Звісно якщо не виникне бажання щось намутити та вкрасти.
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03.02.2024 11:18 Ответить
вважаю це іпсом...
давайте шось із буби-шмигаля, ну шо би правда
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03.02.2024 11:21 Ответить
Хорошая тема - пойдет.
Любые боеприпасы сейчас очень ценная вещь, а уж ракеты тем более.
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03.02.2024 11:21 Ответить
Та розглядайте, не поспішайте. ***** веде затяжну війну, тому ви ще встигнете, передумати та знову почати розглядати.
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03.02.2024 11:29 Ответить
Оця сциклива натура, невпевнена чі давать чі не давать, тут війна , нічого не вистача а Канада думає, так ви шо за кацапів чі за Сі в нього запитайте що він дума))))
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03.02.2024 11:42 Ответить
Непогано було б утилізувати їх на кацапчиках.
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03.02.2024 11:57 Ответить
це називається "На тобі, Боже, що мені негоже",
при рабочей дальности в 4-6км, это расстояние полёта ракеты игла на 5-6км,
то есть их даже на вертолёт сложно поставить, они просто будут в радиусе действия пво,
а для ссо ставить на машину можно, но это не управляемая ракета, куда полетит туда и полетит, попал не попал,
плюс дым от неё будет, то есть возможно она даже заметнее града, но град извините меня бьёт на 40км.
даже если у половины ракет есть боеголовка массой около 3кг, то это уже 120.000тыс. кг взврывчатки, но не известно какой силы.
но опять же время на их разборку, опасность, утилизацию уже в Украине.
Кто получил награду "за доблестный труд" в туле как Вы думаете? завод по производству градов.
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03.02.2024 12:08 Ответить
AGM-114 Hellfire кращі, але їх не дають
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03.02.2024 12:27 Ответить
То іншого класу виріб. Звичайно класна річ.
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03.02.2024 12:36 Ответить
Зараз прочитав що вже 2,5 років їх утилізують. Залишилось 8 тис.
А де був наш військовий аташе 2 роки? Може час провести ротацію та в окопи?
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03.02.2024 12:51 Ответить
А він раніше думав, що ми будемо воювати тільки Джавелінами і Ескалібурами, яких нам будуть безплатно давати мільонами штук
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03.02.2024 13:24 Ответить
НУРСы это мусор для атаки диких племен
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03.02.2024 13:14 Ответить
І тим не менш у нас постійно на гвинтокрилах використовують НУРС
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03.02.2024 15:17 Ответить
Тобто москалів!
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03.02.2024 22:44 Ответить
Прихотится..
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03.02.2024 13:27 Ответить
та нічого не передадуть. скажуть, що якийсь папірець Україна не підписала .

який тоді у всьому сенс ? Як завжди, попіаритись та здобути політичних дивідендів , що щось там наобіцяли чи розглянули можливість .
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03.02.2024 13:39 Ответить
І це гарна допомога хоча для індустріальної країни це образа але Зе влада зуміла привести Україну до рівня аграрних країн Південої Америки.
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03.02.2024 18:05 Ответить
Якщо чесно, то ніколи Україна не була навіть у першій тридцятці індустріяльних країн. Ніколи!

Хоча блаЗЄнські -- покидьки.
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03.02.2024 21:33 Ответить
Як що замість Харкова жити десь в селі, то воно може з виду так і є.
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04.02.2024 02:39 Ответить
Отакої Ти диви, який "ґарацкой"

Тепер серйозно: що в Україні чи то при совку чи після виготовлялося щось конкурентне на світовому ринку?

ku*wa, пральну машинку не могли виготовити пристойну, не кажучи вже про авто. Бодай для внутрішнього споживання, бо на Заході на це лайно ніхто не глянув би.

Навіть, якби воно було виготовлене в Харкові з його технологіями ХІХ-го сторіччя.
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04.02.2024 19:54 Ответить
То ти часом не плутаєш технологічну відсталість з відсутністю індустріалізаці.
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04.02.2024 21:13 Ответить
CBC

Підтримувачі України проводять онлайн-кампанію зі збору пожертв нa CRV7 та 12 відставних систем оборони від ракет, артилерії та мінометів (C-RAM)

Цим підтримувачам було повідомлено, що до 8 000 ракет все ще мають бойові наконечники в гарному стані та можуть бути пожертвовані негайно, тоді як решта може бути використана як запасні частини.
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03.02.2024 19:25 Ответить
Это маленькие ракетки для вертолетов. У нас вертолеты то есть?
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04.02.2024 03:46 Ответить
No rush! Do hurry! Think long! Take you time!
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04.02.2024 07:40 Ответить
Не спішать вони розглядати свої допомоги. Певно чекають поки всі чоловіки тут вимруть на фронті, жінки з дітьми виїдуть в Європу щоб взяти шлюб там з варягами, а Україну заселити потім емігрантами, на кожній площі поставить свої менори і т д. Ними легше командувати різним залітним Арахаміям - створіння яке не народилось, не навчалось в Україні, ні краплі нашої крові, зато на високу посаду його посадив клоун Йокша, якому в крісло президента допоміг сісти інший Йокша, який зібрав кошти зі Всієї України через свій Приват..
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04.02.2024 11:01 Ответить
CRV7 это приветаСС 8х, увы неуправляемая....
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04.02.2024 12:11 Ответить
Є і керовані
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04.02.2024 15:19 Ответить
Канада рассматривает , она не не видит что происходит каждый день гибнут люди.
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04.02.2024 13:51 Ответить
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