Канада рассматривает возможность передачи Украине ракет CRV7

В Канаде рассматривают возможность передачи Украине ракет CRV7 класса "воздух-земля", которые канадское правительство планировало утилизировать.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на CBC.

Лидер оппозиционной Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр на заседании парламента 2 февраля требовал отправить ракеты CRV7 Украине. Он отметил, что лучше отдать боеприпасы Украине, чем утилизировать.

"Вместо того, чтобы заставить канадцев платить миллионы долларов за вывод из эксплуатации этого оружия, оружие следует отдать Украине, которая может использовать его для защиты суверенитета", - сказал он.

Представитель министра обороны подтвердил, что канадское правительство рассматривает возможность предоставления ракет. Но в ведомстве считают, что прежде чем отправить ракеты в Украину, нужно узнать потребности украинской армии и эффективность ракет.

В Канаде подчеркивают, что проблема с поставкой этих ракет состоит в том, что у страны есть десятки тысяч таких ракет и двигателей к ним, но не все они с боеголовками.

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Ракеты CRV7



В Канаде называются эти ракеты "вооружением холодной войны". Они были изготовлены в 1980-х годах, а сняты с производства в начале 2000-х годов.

CRV7 – авиационная неуправляемая ракета канадской разработки калибра 70 мм со сложным оперением. Она предназначена для ударов по наземным целям.

Как отмечается, Министерство обороны Канады имеет 83 303 такие ракеты.