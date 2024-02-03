Канада рассматривает возможность передачи Украине ракет CRV7
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В Канаде рассматривают возможность передачи Украине ракет CRV7 класса "воздух-земля", которые канадское правительство планировало утилизировать.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на CBC.
Лидер оппозиционной Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр на заседании парламента 2 февраля требовал отправить ракеты CRV7 Украине. Он отметил, что лучше отдать боеприпасы Украине, чем утилизировать.
"Вместо того, чтобы заставить канадцев платить миллионы долларов за вывод из эксплуатации этого оружия, оружие следует отдать Украине, которая может использовать его для защиты суверенитета", - сказал он.
Представитель министра обороны подтвердил, что канадское правительство рассматривает возможность предоставления ракет. Но в ведомстве считают, что прежде чем отправить ракеты в Украину, нужно узнать потребности украинской армии и эффективность ракет.
В Канаде подчеркивают, что проблема с поставкой этих ракет состоит в том, что у страны есть десятки тысяч таких ракет и двигателей к ним, но не все они с боеголовками.
Ракеты CRV7
В Канаде называются эти ракеты "вооружением холодной войны". Они были изготовлены в 1980-х годах, а сняты с производства в начале 2000-х годов.
CRV7 – авиационная неуправляемая ракета канадской разработки калибра 70 мм со сложным оперением. Она предназначена для ударов по наземным целям.
Как отмечается, Министерство обороны Канады имеет 83 303 такие ракеты.
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Для сил специального назначения был разработан вариант ракеты CRV7-PG, запускаемый из ПУ трубчатого типа, монтируемой на автомобиле повышенной проходимости. Пуск такой ракеты предусматривается из укрытия в заданном направлении, а наведение на конечном этапе полета обеспечивается передовым целеуказателем.
давайте шось із буби-шмигаля, ну шо би правда
Любые боеприпасы сейчас очень ценная вещь, а уж ракеты тем более.
при рабочей дальности в 4-6км, это расстояние полёта ракеты игла на 5-6км,
то есть их даже на вертолёт сложно поставить, они просто будут в радиусе действия пво,
а для ссо ставить на машину можно, но это не управляемая ракета, куда полетит туда и полетит, попал не попал,
плюс дым от неё будет, то есть возможно она даже заметнее града, но град извините меня бьёт на 40км.
даже если у половины ракет есть боеголовка массой около 3кг, то это уже 120.000тыс. кг взврывчатки, но не известно какой силы.
но опять же время на их разборку, опасность, утилизацию уже в Украине.
Кто получил награду "за доблестный труд" в туле как Вы думаете? завод по производству градов.
А де був наш військовий аташе 2 роки? Може час провести ротацію та в окопи?
який тоді у всьому сенс ? Як завжди, попіаритись та здобути політичних дивідендів , що щось там наобіцяли чи розглянули можливість .
Хоча блаЗЄнські -- покидьки.
Тепер серйозно: що в Україні чи то при совку чи після виготовлялося щось конкурентне на світовому ринку?
ku*wa, пральну машинку не могли виготовити пристойну, не кажучи вже про авто. Бодай для внутрішнього споживання, бо на Заході на це лайно ніхто не глянув би.
Навіть, якби воно було виготовлене в Харкові з його технологіями ХІХ-го сторіччя.
Підтримувачі України проводять онлайн-кампанію зі збору пожертв нa CRV7 та 12 відставних систем оборони від ракет, артилерії та мінометів (C-RAM)
Цим підтримувачам було повідомлено, що до 8 000 ракет все ще мають бойові наконечники в гарному стані та можуть бути пожертвовані негайно, тоді як решта може бути використана як запасні частини.